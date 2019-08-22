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22 Ağustos 2019 Perşembe 10:46:59 | Son Güncelleme: 22 Ağustos 2019 Perşembe 11:40:39

Kopernik Kitap'tan kitapseverler için müthiş bir eser daha: Xi Jinping Anekdotlar

Dünya, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarına odaklanmışken Kopernik Kitap, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in anekdotlarının yer aldığı “Xi Jinping Anekdotlar” eserini, Giray Fidan’ın çevirisiyle kitapseverlerin beğenisine sundu.

TM Dijital Haber Merkezi

Kopernik Kitap, Xi Jinping’in anekdotlarının yer aldığı “Xi Jinping Anekdotlar” eserini Çin’de düzenlenen özel lansmanla tanıttı. 88 bölümden oluşan eser, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in anekdotlarından otobiyografi bölümlerine, Çin’in felsefi ve geleneksel kültüründen günlük yaşama kadar birçok farklı konuya değiniyor.

“’HALK, LİDERLERİNİ ÖRNEK ALIR’ SÖZÜ ÇOK ÖNEMLİDİR”

Yöneten kesimle toplumun kuracağı ilişkinin önemli olduğunu belirten kitap, “Halk, liderlerini örnek alır.” sözünün önemli olduğunu vurgular. Kitaba göre lider kadroların yaşam tarzı ve kişisel davranışları sadece kişisel olarak onlarla ilgili değil, çok daha fazlasıyla, partinin halk arasındaki prestijli ve imajıyla ilgilidir.

“Kuzey Song Hanedanı döneminde yaşamış olan Si Maguang, gençliğiyle ilgili bir hikâye anlatılmaktadır. Kendi motivasyonunu artırmak için gündüzler yetmeyince geceleri de çalışmaya başlamış, bütün hayatını tarih ve politika çalışmalarına adamıştır. Çin tarihinin en önemli kroniklerinden olan ‘Zi Zhi Tong Jian’ adlı eseri yazmıştır.”

MODERN ÇİN TARİHİNİN YANSIMASI: 114 KELİMELİK KİTABE

Mao Zedong’un “Halkın Kahramanları” kitabesi için yazdığı 114 kelimelik yazının Çin’in modern tarihinin bir yansıması olduğunu belirtir.

“1975 yılında Deng Xiaoping, Başbakan Zhou Enlai’in 4. Halk Kongresi’ndeki raporunu hazırlamakla görevliydi ve sadece 5000 kelime kullanılmıştı. Daha sonra bu konudan bahsederken Deng Xiaoping şunu söylemiştir: ‘Başkan Mao, raporu benim hazırlamamı ve 5000 kelimeden fazla olmamasını istedi ve ben de bu görevi tamamladım. 5000 kelime zaten yeterli değil midir?’ (Kötü yazma stilinin üstesinden gelme ve iyi yazı yazma stilini destekleme-Merkez Partiokulu 2010 yılı Bahar Dönemi açılış konuşması, 12 Mayıs 2010)”

Xİ JİNPİNG’E GÖRE İYİ ÖĞRETMEN OLMANIN DÖRT ŞARTI

Toplumun gelişiminde öğretmenlerin önemli rol oynadığını belirten kitap, öğretmenlerin yaptığı iyi işlerin geliştirilmesi gerektiğine dikkat çeker. Xi Jinping’e göre iyi öğretmen olmak için idealist olmaya, ahlaki duyarlılığa, derin bilgiye ve sevgi dolu bir kalbe ihtiyaç vardır.

“İNSAN, BİLGİ EKONOMİSİNDE ÖMRÜ BOYU ÖĞRENMEYE ZORUNLUDUR”

“Çağımızda bilginin güncellenme döngüsü büyük oranda kısalmıştır. Yeni bilgi, durum ve nesneler her an ortaya çıkmaktadır. Yapılan araştırmaya göre 18. yüzyıldan önce bilgi birikimi yaklaşık 90 yılda iki katına çıkıyordu; 20. yüzyılda 90’lı yıllardan sonra ise bilgi birikimi her 3-5 yılda iki katına çıkmaktadır. Son 50 yılda insanlığın ürettiği bilgi, 3000 yılda üretilenden daha fazladır.

Bazılarına göre, tarım çağında bir kişinin birkaç kitap okuması o kişiye bir ömür boyu yetebilmekteydi. Endüstriyel ekonomi çağında, bir kişi onlarca kitap okuyor ve ona bir ömrü yetebiliyordu. Bilgi ekonomisi çağında ise bir insan ömrü boyunca öğrenmek zorundadır.”

Kopernik Kitap’tan çıkan “Xi Jinping Anekdotlar” eseri, hem Çin Devlet Başkanı Xi Jinping hem de Çin’in modern ve geleneksel kültürü hakkında okuma yapmak isteyenler için yararlı bir kaynak olacaktır.

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