  • Bist 100
    97149
  • Dolar
    5,7635
  • Euro
    6,4297
  • Altın
    281,8050
İstanbul
22 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Çaykur Rizespor'dan ikinci galibiyet Çaykur Rizespor'dan ikinci galibiyet
Çaykur Rizespor'da sakatlık şoku! Çaykur Rizespor'da sakatlık şoku!
Başkan Erdoğan: Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde tüm vatandaşlarımızı Malazgirt'e bekliyoruz Başkan Erdoğan: Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde tüm vatandaşlarımızı Malazgirt'e bekliyoruz
Çay bahçesinde vücuduna yorgun mermi isabet eden kişi yaralandı Çay bahçesinde vücuduna yorgun mermi isabet eden kişi yaralandı
Karaman'da bıçaklı kavga: 2 yaralı Karaman'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
İngiliz basını, Fransız askerlerinin Melania Trump'tan gözlerini alamamasını konuştu İngiliz basını, Fransız askerlerinin Melania Trump'tan gözlerini alamamasını konuştu
Kopernik Kitap’tan yeni eser! "Milli Görüş Siyaseti Milli Nizam Partisi’nden Fazilet Partisi’ne" Kopernik Kitap’tan yeni eser! "Milli Görüş Siyaseti Milli Nizam Partisi’nden Fazilet Partisi’ne"
Netanyahu Esed rejimini İran konusunda uyardı Netanyahu Esed rejimini İran konusunda uyardı
Van'da HDP'li 8 belediye meclis üyesi görevden alındı Van'da HDP'li 8 belediye meclis üyesi görevden alındı
Mayorka Adası'nda uçak ve helikopter çarpıştı: 7 ölü Mayorka Adası'nda uçak ve helikopter çarpıştı: 7 ölü
Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı
Antalya'da denizde akıntıya kapılarak kaybolan kişinin cesedi bulundu Antalya'da denizde akıntıya kapılarak kaybolan kişinin cesedi bulundu
Son dakika... MSB: Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu Son dakika... MSB: Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu
Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümüne yoğun ilgi Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümüne yoğun ilgi
Trump: G7 ülkeleri adına İran'a iletilecek bir bildiriyi tartışmadık Trump: G7 ülkeleri adına İran'a iletilecek bir bildiriyi tartışmadık
Antakya'da zeytinlikte çıkan yangında 3 hektar alanda zarar oluştu Antakya'da zeytinlikte çıkan yangında 3 hektar alanda zarar oluştu
RTÜK, yapımcılarla şiddet ve istismar dahil tüm yanlışları yüz yüze istişare edecek RTÜK, yapımcılarla şiddet ve istismar dahil tüm yanlışları yüz yüze istişare edecek
Trabzonspor'dan ligde ilk galibiyet Trabzonspor'dan ligde ilk galibiyet
Bakan Varank: Son 17 yılda Trabzon'a 30 milyar lirayı aşkın yatırım yapıldı Bakan Varank: Son 17 yılda Trabzon'a 30 milyar lirayı aşkın yatırım yapıldı
Hong Kong polisi protestoculara tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti Hong Kong polisi protestoculara tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti
Japonya'da Asama Yanardağı'nda patlama meydana geldi Japonya'da Asama Yanardağı'nda patlama meydana geldi
Başkan Erdoğan Hacire anne ile görüştü Başkan Erdoğan Hacire anne ile görüştü
İstanbul'a gelen Adil Rami: Fenerbahçe için savaşmaya hazırım İstanbul'a gelen Adil Rami: Fenerbahçe için savaşmaya hazırım
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye kritik çağrı: Evlatlarınıza utanç verici değil, şeref mirası bırakın Başkan Erdoğan'dan CHP'ye kritik çağrı: Evlatlarınıza utanç verici değil, şeref mirası bırakın

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

25 Ağustos 2019 Pazar 21:01:18 | Son Güncelleme: 25 Ağustos 2019 Pazar 21:27:31

Kopernik Kitap’tan yeni eser! "Milli Görüş Siyaseti Milli Nizam Partisi’nden Fazilet Partisi’ne"

Kopernik Kitap, Ali Murat Ağırbaş’ın Türkiye’nin yakın siyasi tarihini konu aldığı “Milli Görüş Siyaseti Milli Nizam Partisi’nden Fazilet Partisi’ne” eserini kitapseverlerin beğenisine sundu.

TM Dijital Haber Merkezi

“Milli Görüş Siyaseti Milli Nizam Partisi’nden Fazilet Partisi’ne” eseri Türkiye’nin çok partili sistem içerisinde yaşadığı siyasi süreçleri inceler. Beş bölümden oluşan eser, demokrasi tarihinin geçirdiği süreçleri, parti kapatmaları, darbeleri ve Türkiye’deki yasaklı dönemleri ele almaktadır.

“MİLLİ GÖRÜŞ HAREKETİ’NİN KURUCUSU: NECMETTİN ERBAKAN”

“1970’de Milli Nizam Partisi’nin kuruluşuyla başlayan bu süreç, 2001’de Fazilet Partisi’nin kapanmasıyla daha önceki kapatmalardan oldukça farklı bir sonuç (bölünme) doğurarak sona ermiştir. MNP’den (1970-1971) FP’ye (1997-2001) kadar gelen çizgide Milli Selamet Partisi (1972-1980) ile Refah Partisi (1983-1998) de yer almaktadır. Bu çizgide yer alan bütün partiler kapatılmıştır.”

“DEMOKRASİ İÇİN SİYASİ PARTİLER VAZGEÇİLMEZ”

Türk demokrasisinin yakın tarihini inceleyen yazar, Milli Görüş Hareketi’nin kurucusu Necmettin Erbakan’ın liderlik ettiği Milli Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi, Refah Partisi ve Fazilet Partisi dönemlerini mercek altına alıyor.

“MNP’nin siyasi hayatı uzun olmamış ve 1 yıl 4 ay sürmüştür. 12 Mart 1971 askeri muhtırasının ardından Anayasa Mahkemesinde açılan kapatma davasıyla bu parti 20 Mayıs 1971’de kapatılmıştır. MNP’nin kapatılış gerekçesi, daha sonraki partilerin kapatılış nedeni olan ‘laiklik karşıtı eylemlerin odağı olmak’tı. MSP 11 Ekim 1972’de kurulmuş, 12 Eylül 1980’de dönemin tüm partileri gibi askeri idare tarafından kapatılmıştır.”

“AK PARTİ YAKALADIĞI BAŞARIYLA SİYASET ÜZERİNDEKİ GÜÇ ODAKLARINI TASFİYE ETTİ”

Demokrasilerin sürdürülebilir olması için siyasi partilerin var olması gerektiğini vurgulayan yazar, Türkiye’de MNP-FP çizgisi içerisinde yer alan partilerin kapatılmış olmasının demokratik kültüre olumsuz etkiler bıraktığını söyler.

“MNP-FP çizgisindeki partilerin kapatılması göstermiştir ki Türkiye’de parti kapatmaları devletin kendini tehlikede hissetmesiyle alakalı bir durum değil, siyaset üzerindeki güç odaklarının bir çeşit siyaseti baskı altına alma yöntemidir. Güç odaklarının bu yöntemi pervasızca kullanmaları, zaman içinde onların sonunu getirecektir. Bu siyasi çizgi ekolünün yeni bir versiyonu olan AK Parti, yakaladığı seçim ve yönetim başarısıyla siyaset üzerindeki güç odaklarını süreç içinde tasfiye etmeyi başarmıştır.”

Kopernik Kitap’tan çıkan “Milli Görüş Siyaseti Milli Nizam Partisi’nden Fazilet Partisi’ne” eseri, Türkiye’nin yakın siyasi tarihini ve demokrasi sürecinde yaşananları incelemek isteyen okurlar için yararlı bir kaynak olacaktır.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ