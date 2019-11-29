Komedinin hüzünlü yüzü: Erdal Tosun

Başarılı oyunculuğuyla izleyicinin gönlünde yer edinen Tosun, Yeşilçam aktörlerinden Sevim Tosun ve Necdet Tosun'un ilk çocuğu olarak 9 Nisan 1963'te İstanbul Sarıyer'de dünyaya geldi.

Babasını 12 yaşındayken kaybeden Tosun, 1980'de Beyoğlu Fındıklı Lisesinden mezun olduktan sonra Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarına başladı.

Erdal Tosun, Atıf Yılmaz'ın teklifiyle 1982 yapımı "Mine" adlı filmle sinemaya adım attıktan sonra 1985'te "Karanfilli Naciye" filminde rol aldı.

Aynı yıl İstanbul Devlet Tiyatrosunda görev alan sanatçı, konservatuvardan mezun olduktan sonra Uğur Yücel, Suat Sungur, Tilbe Saran ve Özdemir Çiftçioğlu'nun da aralarında bulunduğu sanatçılarla "Özel Tiyatro"nun kuruluşunda bulundu.

"Bir Demet Tiyatro"da canlandırdığı "Eyvah Necdet", "Spartaküs Vedat", "Ekmekçi Danyal" ve "İri Hikmet" karakterleriyle tiyatroseverlerin gönlünde yer edinen sanatçı, uzun yıllar BKM ekibiyle aynı sahneyi paylaştı.

Kardeşini 2000 yılında kaybetti



Erdal Tosun 1995'te İlknur Tosun ile evlenirken, kızları Zeynep Kiraz 1996'da dünyaya geldi. Sanatçının kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Gürdal Tosun, 2000 yılında vefat etti.

Çok sayıda film ve dizide oynayan Erdal Tosun, 2001'de "Vizontele", 2004'te "Vizontele Tuuba", 2005'te ise "Organize İşler" adlı Yılmaz Erdoğan filmlerinde rol aldı. Sanatçı, 2002'de "Yarım Elma" dizisinde, 2003'te Cem Yılmaz'ın "G.O.R.A" filminde, 2011'de "Çalgı Çengi", 2014'te "Şipşak Anadolu" ve 2015'te ise yönetmenliğini İlker Ayrık'ın yaptığı "Yapışık Kardeşler" filminde oynadı.

Seslendirme sanatçılığı ve seslendirme yönetmenliği de yapan Erdal Tosun, 30 Kasım 2016'da İstanbul Sarıyer'de geçirdiği trafik kazası sonucu 53 yaşında hayatını kaybetti.

Tosun'un cenazesi, Beşiktaş Kültür Merkezi'nde (BKM) düzenlenen tören ve Levent Camisi'nde kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"Herkesin ağabeyiydi"



Sanat dünyasını yasa boğan Erdal Tosun'un vefatının ardından oyuncu Tolga Çevik, "Hepimizin ağabeyiydi. Üzülüyorsunuz. Çok güzel şeyler yaşadık beraber. Güzel insanlar gidince üzülüyorsunuz yani hayat enteresan bir şey. Aklıma onun, herkesin bildiği Erdal Ağabey karakteri geliyor. Başımız sağ olsun." ifadesini kullanmıştı.

Yılmaz Erdoğan, üzüntüsünü "Aslında hayatın anlamını, her ölümde yeniden anlamaya çalışıyoruz fakat çok da başarılı değiliz." sözleriyle dile getirmişti.

Erdal Tosun'un rol aldığı ve seslendirme yaptığı bazı yapımlar şöyle:

"Küçük Esnaf", "Şeytan Tüyü", "Kara Bela", "Güvercin Uçuverdi", "Düğün Dernek 2: Sünnet", "Yapışık Kardeşler", "Kardeş Payı", "Bana Masal Anlatma", "Koğuş Akademisi", "Üsküdar'a Giderken", "Çalgı Çengi", "Çakallarla Dans", "Vay Arkadaş", "Ramazan Güzeldir", "Neşeli Hayat", "Maskeli Beşler: Kıbrıs", "Benim Annem Bir Melek", "Kutsal Damacana", "Maskeli Beşler: Irak", "Babam ve Oğlum", "Yılan Hikayesi", "Bizimkiler", "Bombacı", "Yuvasızlar", "Kadının Adı Yok", "Kaçak."

(AA)