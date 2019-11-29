  • Bist 100
    106998
  • Dolar
    5,7529
  • Euro
    6,3298
  • Altın
    269,6720
İstanbul
7 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Çuval içindeki gebe köpeği minik Arif'in dikkati kurtardı Çuval içindeki gebe köpeği minik Arif'in dikkati kurtardı
Dövüldü, bıçaklandı, tüfekle vuruldu! Dövüldü, bıçaklandı, tüfekle vuruldu!
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den terörle mücadele açıklaması NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den terörle mücadele açıklaması
Evlerinin duvarı işaretlenen aile ilk kez konuştu! Evlerinin duvarı işaretlenen aile ilk kez konuştu!
Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alacak Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alacak
Prof. Dr. Mesut Sancar: İlacı bol suyla almak emilimini hızlandırıyor Prof. Dr. Mesut Sancar: İlacı bol suyla almak emilimini hızlandırıyor
Yusuf İslam: Barış sessizce oturup hiçbir şey yapmadan sağlanamaz Yusuf İslam: Barış sessizce oturup hiçbir şey yapmadan sağlanamaz
Komedinin hüzünlü yüzü: Erdal Tosun Komedinin hüzünlü yüzü: Erdal Tosun
Doya Doya Moda Su kim? Doya Doya Moda Su Baher kaç yaşında? Doya Doya Moda Su kim? Doya Doya Moda Su Baher kaç yaşında?
Rum medyasından Türkiye ile Libya mutabakat muhtırası manşeti: Ok yaydan çıktı Rum medyasından Türkiye ile Libya mutabakat muhtırası manşeti: Ok yaydan çıktı
Merih Demiral, EURO 2020 Elemeleri'nin en iyi ilk 11'ine seçildi Merih Demiral, EURO 2020 Elemeleri'nin en iyi ilk 11'ine seçildi
Sağlık Bakanlığı 17 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları neler? Sağlık Bakanlığı 17 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları neler?
Bakan Gül'den son dakika açıklaması: İzmir'de Alevi vatandaşın evine yazılan yazı hepimizin evine yazılan yazıdır Bakan Gül'den son dakika açıklaması: İzmir'de Alevi vatandaşın evine yazılan yazı hepimizin evine yazılan yazıdır
Sağlık Bakanlığı duyurdu! 17 bin 689 personel alınacak Sağlık Bakanlığı duyurdu! 17 bin 689 personel alınacak
Doya Doya Moda Yaprak kim? Doya Doya Moda Yaprak Sultan Uzanmaz kaç yaşında? Doya Doya Moda Yaprak kim? Doya Doya Moda Yaprak Sultan Uzanmaz kaç yaşında?
Abdurrahim Albayrak: Falcao bizden 1 ay daha süre istedi Abdurrahim Albayrak: Falcao bizden 1 ay daha süre istedi
İrem'in davasında sıcak gelişme! Otomobilin hızının, 72 değil 91 kilometre olduğu belirlendi İrem'in davasında sıcak gelişme! Otomobilin hızının, 72 değil 91 kilometre olduğu belirlendi
İstanbul’da şiddetli lodos balıkçıları vurdu İstanbul’da şiddetli lodos balıkçıları vurdu
Arsenal'de Unai Emery'nin görevine son verildi Arsenal'de Unai Emery'nin görevine son verildi
Hasan Çavuşoğlu: Anderlecht, Cisse için bize ahlaki olmayan bir teklif yaptı Hasan Çavuşoğlu: Anderlecht, Cisse için bize ahlaki olmayan bir teklif yaptı
İstanbul’da şiddetli lodos nedeniyle balıkçılar denize açılamadı İstanbul’da şiddetli lodos nedeniyle balıkçılar denize açılamadı
Eşini sokağın ortasında döven kocanın ifadesi pes dedirtti: İlk kez kendisine el kaldırdım Eşini sokağın ortasında döven kocanın ifadesi pes dedirtti: İlk kez kendisine el kaldırdım
Avro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 1'e çıktı Avro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 1'e çıktı
Önce dövdüler sonra bıçaklayıp tüfekle vurdular... Şanlıurfa'da acı son! Önce dövdüler sonra bıçaklayıp tüfekle vurdular... Şanlıurfa'da acı son!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

29 Kasım 2019 Cuma 14:41:04 | Son Güncelleme: 29 Kasım 2019 Cuma 14:43:24

Komedinin hüzünlü yüzü: Erdal Tosun

"Ne olmuş yani büyük adam olamadıysak, hayallerimizi satmadık ya..." repliğiyle akıllarda yer edinen oyuncu ve seslendirme sanatçısı Erdal Tosun'un vefatının üzerinden 3 yıl geçti.

Başarılı oyunculuğuyla izleyicinin gönlünde yer edinen Tosun, Yeşilçam aktörlerinden Sevim Tosun ve Necdet Tosun'un ilk çocuğu olarak 9 Nisan 1963'te İstanbul Sarıyer'de dünyaya geldi.

Babasını 12 yaşındayken kaybeden Tosun, 1980'de Beyoğlu Fındıklı Lisesinden mezun olduktan sonra Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarına başladı.

Erdal Tosun, Atıf Yılmaz'ın teklifiyle 1982 yapımı "Mine" adlı filmle sinemaya adım attıktan sonra 1985'te "Karanfilli Naciye" filminde rol aldı.

Aynı yıl İstanbul Devlet Tiyatrosunda görev alan sanatçı, konservatuvardan mezun olduktan sonra Uğur Yücel, Suat Sungur, Tilbe Saran ve Özdemir Çiftçioğlu'nun da aralarında bulunduğu sanatçılarla "Özel Tiyatro"nun kuruluşunda bulundu.

"Bir Demet Tiyatro"da canlandırdığı "Eyvah Necdet", "Spartaküs Vedat", "Ekmekçi Danyal" ve "İri Hikmet" karakterleriyle tiyatroseverlerin gönlünde yer edinen sanatçı, uzun yıllar BKM ekibiyle aynı sahneyi paylaştı.

Kardeşini 2000 yılında kaybetti

Erdal Tosun 1995'te İlknur Tosun ile evlenirken, kızları Zeynep Kiraz 1996'da dünyaya geldi. Sanatçının kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Gürdal Tosun, 2000 yılında vefat etti.

Çok sayıda film ve dizide oynayan Erdal Tosun, 2001'de "Vizontele", 2004'te "Vizontele Tuuba", 2005'te ise "Organize İşler" adlı Yılmaz Erdoğan filmlerinde rol aldı. Sanatçı, 2002'de "Yarım Elma" dizisinde, 2003'te Cem Yılmaz'ın "G.O.R.A" filminde, 2011'de "Çalgı Çengi", 2014'te "Şipşak Anadolu" ve 2015'te ise yönetmenliğini İlker Ayrık'ın yaptığı "Yapışık Kardeşler" filminde oynadı.

Seslendirme sanatçılığı ve seslendirme yönetmenliği de yapan Erdal Tosun, 30 Kasım 2016'da İstanbul Sarıyer'de geçirdiği trafik kazası sonucu 53 yaşında hayatını kaybetti.

Tosun'un cenazesi, Beşiktaş Kültür Merkezi'nde (BKM) düzenlenen tören ve Levent Camisi'nde kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"Herkesin ağabeyiydi"

Sanat dünyasını yasa boğan Erdal Tosun'un vefatının ardından oyuncu Tolga Çevik, "Hepimizin ağabeyiydi. Üzülüyorsunuz. Çok güzel şeyler yaşadık beraber. Güzel insanlar gidince üzülüyorsunuz yani hayat enteresan bir şey. Aklıma onun, herkesin bildiği Erdal Ağabey karakteri geliyor. Başımız sağ olsun." ifadesini kullanmıştı.

Yılmaz Erdoğan, üzüntüsünü "Aslında hayatın anlamını, her ölümde yeniden anlamaya çalışıyoruz fakat çok da başarılı değiliz." sözleriyle dile getirmişti.

Erdal Tosun'un rol aldığı ve seslendirme yaptığı bazı yapımlar şöyle:

"Küçük Esnaf", "Şeytan Tüyü", "Kara Bela", "Güvercin Uçuverdi", "Düğün Dernek 2: Sünnet", "Yapışık Kardeşler", "Kardeş Payı", "Bana Masal Anlatma", "Koğuş Akademisi", "Üsküdar'a Giderken", "Çalgı Çengi", "Çakallarla Dans", "Vay Arkadaş", "Ramazan Güzeldir", "Neşeli Hayat", "Maskeli Beşler: Kıbrıs", "Benim Annem Bir Melek", "Kutsal Damacana", "Maskeli Beşler: Irak", "Babam ve Oğlum", "Yılan Hikayesi", "Bizimkiler", "Bombacı", "Yuvasızlar", "Kadının Adı Yok", "Kaçak."

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ