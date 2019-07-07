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07 Temmuz 2019 Pazar 12:11:33 | Son Güncelleme: 07 Temmuz 2019 Pazar 12:15:50

Klima görmeyen Harran'ın kümbet evleri turistlerin ilgi odağı

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve dünyanın en eski yerleşim yerlerinden Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde bulunan kümbet evler, mimarisinin yanı sıra doğal serinliği ile de yoğun ilgi görüyor.

 Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olarak bilinen Harran, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Şanlıurfa'ya 45 kilometre uzaklıktaki ilçede, özellikle dünyanın ilk İslam Üniversitesi ile Konik Kubbeli Kümbet Evler, ziyaretçilerin en uğrak yerleri arasında ilk sırada bulunuyor. Yaz aylarının en belirgin sıcaklığının hissedildiği ilçede sıcaklık zaman aman 50 dereceye kadar yükseliyor. Bölgeyi gezen yerli ve yabancı turistler, mimarisi dolayısıyla doğal olarak yazın serin, kışın da sıcak olan Kümbet Evlere hayran kalıyor. İlçede bulunan yapılar özel mimarisi ile her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapıyor. Ayrıca ilçede bulunan birçok vatandaş beton evlerinin yanında konik kubbeli evlerde de yaşamlarını sürdürüyor. 

 Kümbet evlerinin mimarisine ve serin özeliğine hayran kalan ziyaretçilerden Berfo Çakır, “İçerisi oldukça serin. Biz de az önce arkadaşlarla dışarının ve içerinin arasındaki sıcaklık farkını konuşuyorduk. Herhangi bir klima ve soğutucu olmamasına rağmen çok serin. Ayrıca mimari özeliğiyle de çok dikkat çekiyor. Görmeyenler için mutlaka tavsiye ederim” dedi. 

İlçeye ikinci kez geldiğini belirten Sibel Çakır, kümbet evlerinin mimarisi dolayısıyla kışın sıcak, yazın ise serin olduğunu aktararak, “Sanırım dışarıda şu an hissedilen sıcaklık 50 derece vardır. Bu kümbet evlerinin içerisine girdiğimizde ise sıcaklık oldukça düşüyor. Tahminen 20-25 dereceye kadar düşüyor. Hatta uzun süre içeride kalınca üşüdüğünü fark ediyor. Bu da yapının özeliğiyle ilgili bir durum. Kerpiçten ve topraktan yapılan mimarinin özeliğiyle ilgili olduğu için böyle serin kalabiliyor. Ayrıca kış aylarında da sıcak oluyor" diye konuştu.


Öte yandan, Harran Evlerini Koruma, Yaşatma, Tanıtma ve Turizme Kazandırma Derneği, belediyenin desteğiyle, tarihi evlerin onarımı ve bakımı için yıl başından itibaren çalışma başlatmıştı. Çalışma kapsamında zarar gören yaklaşık 20 kubbeli evin, aslına uygun olarak onarımı ve bakımı yapıldı.  

İHA

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