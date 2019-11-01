Kırşehir'in Abdal müziğine UNESCO tescili

  • Bist 100
    98462.7
  • Dolar
    5,7046
  • Euro
    6,3742
  • Altın
    277,8680
İstanbul
16 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Rusya ABD'yi, DEAŞ'la mücadeleyi bahane ederek Suriye'de petrol kaçakçılığı yapmakla suçladı Rusya ABD'yi, DEAŞ'la mücadeleyi bahane ederek Suriye'de petrol kaçakçılığı yapmakla suçladı
Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı Heniyye: Yüzyılın Anlaşması planını bozmak hepimiz için farz Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı Heniyye: Yüzyılın Anlaşması planını bozmak hepimiz için farz
TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: Mandalina 4,6 kat fazlaya satıldı TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: Mandalina 4,6 kat fazlaya satıldı
Galatasaray Yunus Akgün'ün sözleşmesini uzattı Galatasaray Yunus Akgün'ün sözleşmesini uzattı
Lagarde 'ECB'nin ilk kadın başkanı' olarak görevine başladı Lagarde 'ECB'nin ilk kadın başkanı' olarak görevine başladı
Hazine gelecek hafta 2 ihale düzenleyecek Hazine gelecek hafta 2 ihale düzenleyecek
Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı
Katar Başbakanı Al Sani: Ortak paydalarımız iş birliği fırsatları sunmaktadır Katar Başbakanı Al Sani: Ortak paydalarımız iş birliği fırsatları sunmaktadır
Bakan Pekcan'dan Katarlı yatırımcılara Türkiye'ye daha fazla yatırım daveti Bakan Pekcan'dan Katarlı yatırımcılara Türkiye'ye daha fazla yatırım daveti
Trump, DEAŞ'in yeni lideri hakkında ilk kez konuştu: Onun kim olduğunu çok iyi biliyoruz Trump, DEAŞ'in yeni lideri hakkında ilk kez konuştu: Onun kim olduğunu çok iyi biliyoruz
Teslim olan terörist Diyarbakır annelerine mektup yazarak destek oldu Teslim olan terörist Diyarbakır annelerine mektup yazarak destek oldu
Recep İvedik 5 konusu ne? Recep İvedik 5 oyuncuları kimler? Recep İvedik 5 konusu ne? Recep İvedik 5 oyuncuları kimler?
AB Türkiye karşıtlığında 'birlik' oldu AB Türkiye karşıtlığında 'birlik' oldu
Körfez'in Barış Pınarı yalanları Körfez'in Barış Pınarı yalanları
Mimar Sinan'ın eseri Rüstem Paşa camisi ibadete açıldı Mimar Sinan'ın eseri Rüstem Paşa camisi ibadete açıldı
Bakan Kurum: İBB'nin imar yetkisini elinden almıyoruz, zaten yetkisi yok Bakan Kurum: İBB'nin imar yetkisini elinden almıyoruz, zaten yetkisi yok
1,5 aylık ikizler ile 2 yaşındaki kız, apartman girişine terk edildi 1,5 aylık ikizler ile 2 yaşındaki kız, apartman girişine terk edildi
ABD’nin skandal kararına tepkiler devam ediyor! İşte o mektup... ABD’nin skandal kararına tepkiler devam ediyor! İşte o mektup...
Milli Savunma Bakanlığı: Telabyad'da 1 ton amonyum nitrat ele geçirildi Milli Savunma Bakanlığı: Telabyad'da 1 ton amonyum nitrat ele geçirildi
Ercan Kesal: Diziler daha kısa olmalı Ercan Kesal: Diziler daha kısa olmalı
Kırşehir'in Abdal müziğine UNESCO tescili Kırşehir'in Abdal müziğine UNESCO tescili
Çarpıcı tespit: Hayatımız kaç saniyeden oluşur? Çarpıcı tespit: Hayatımız kaç saniyeden oluşur?
Rusya’dan NATO’ya suçlama Rusya’dan NATO’ya suçlama
Galatasaraylı futbolcular cuma namazına gitti Galatasaraylı futbolcular cuma namazına gitti

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

01 Kasım 2019 Cuma 16:33:19 | Son Güncelleme: 01 Kasım 2019 Cuma 16:33:58

Kırşehir'in Abdal müziğine UNESCO tescili

Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş, Çekiç Ali ve Hacı Taşan gibi bozlak ustası ve halk ozanlarıyla dünyaya yayılan Kırşehir'in Abdal müziği, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na müzik dalında dahil oldu.

Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş, Çekiç Ali ve Hacı Taşan gibi bozlak ustası ve halk ozanlarıyla dünyaya yayılan Kırşehir'in Abdal müziğinin, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na müzik dalında dahil olduğu bildirildi.

Vali İbrahim Akın, yaptığı yazılı açıklamada, Kırşehir'in sahip olduğu zengin müzik kültürünün UNESCO tarafından tescillenmesinin kültürün kalıcılığı için önemli olduğunu belirtti.

Kırşehir’in, müzik alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na Türkiye’den dahil olan ilk şehir olduğunu vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) Yönetim Kurulu toplantısında projenin desteklenmesi kararlaştırıldı. Bu karar doğrultusunda, ilgili kurumların görüşleri alınarak, abdallık ve bozlak geleneğinin şehre bıraktığı kültürel miras ile yerel ve ulusal anlamda tanınan müzisyenlerin varlığıyla başvuru yapıldı ve Kırşehir UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil oldu. Kırşehir müzik alanında ağa kabul edilen ilk şehir oldu. İlimizin müzik alanında tescillenmesinin kaynağı olan Muharrem Ertaş’ı, bozkırın tezenesi Neşet Ertaş’ı, Hacı Taşan’ı, Çekiç Ali’yi ve bu kültüre katkı sağlayan tüm ozanlarımızı saygıyla yad ediyorum."

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ise kentin UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı’na alınmasının büyük bir başarı olduğuna dikkati çekti.

Kırşehir'in ağa dahil olmasıyla, müzik kültürünün temsilinin daha da iyi yapılacağını vurgulayan Ekicioğlu, kentin bir çok yerinde müziğin etkisinin görüldüğünü, bunun artarak devam edeceğini belirtti.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ