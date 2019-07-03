Kırşehir'de, Hitit kaya anıtında kazı çalışması başlatıldı

  • Bist 100
    99.390
  • Dolar
    5,6449
  • Euro
    6,3701
  • Altın
    257,4630
İstanbul
20 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kazada hayatını kaybeden askeri öğrencinin şehadet belgesi 43 yıl sonra verildi Kazada hayatını kaybeden askeri öğrencinin şehadet belgesi 43 yıl sonra verildi
Siirt'te teröristlerin tuzakladığı 3 el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi Siirt'te teröristlerin tuzakladığı 3 el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi
Meslek liseleri ekonomiye 128 milyon lira katkı sağladı Meslek liseleri ekonomiye 128 milyon lira katkı sağladı
Ekmek parasını balyoz sallayıp çıkarıyor, erkeklere taş çıkarıyor Ekmek parasını balyoz sallayıp çıkarıyor, erkeklere taş çıkarıyor
Giresun Limanı'ndaki depoda meydana gelen patlamada bir işçi yaralandı Giresun Limanı'ndaki depoda meydana gelen patlamada bir işçi yaralandı
Nijerya ordusunun operasyonlarında silahlı çete üyesi 20 kişi öldürüldü Nijerya ordusunun operasyonlarında silahlı çete üyesi 20 kişi öldürüldü
Beşiktaş'ın istediği Umut Meraş için Fenerbahçe de devrede Beşiktaş'ın istediği Umut Meraş için Fenerbahçe de devrede
Almanya darbeci Hafter güçleri tarafından Libya'daki göçmen merkezine yapılan saldırıyı kınadı Almanya darbeci Hafter güçleri tarafından Libya'daki göçmen merkezine yapılan saldırıyı kınadı
Son dakika... AB'den darbeci Hafter'e tepki: Sorumlular hesap vermelidir Son dakika... AB'den darbeci Hafter'e tepki: Sorumlular hesap vermelidir
'Mutlu kent' deniz turizminden umutlu 'Mutlu kent' deniz turizminden umutlu
Captur’u yenileyen Renault, önemli bir karar aldı: Çin'de üretecek Captur’u yenileyen Renault, önemli bir karar aldı: Çin'de üretecek
'Tolkien' 5 Temmuz'da vizyona girecek 'Tolkien' 5 Temmuz'da vizyona girecek
FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada adli kontrol kararlarının kaldırılması talebi reddedildi FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada adli kontrol kararlarının kaldırılması talebi reddedildi
'İlahi Aşkın Sesi' beste yarışmasına başvurular başladı 'İlahi Aşkın Sesi' beste yarışmasına başvurular başladı
Başkan Erdoğan’ın Pekin ziyareti, Çin basınında geniş yankı uyandırdı: Türkiye önemli bir ortak Başkan Erdoğan’ın Pekin ziyareti, Çin basınında geniş yankı uyandırdı: Türkiye önemli bir ortak
Son dakika... Putin, INF'nin askıya alınmasını öngören yasayı imzaladı Son dakika... Putin, INF'nin askıya alınmasını öngören yasayı imzaladı
Gül Sunal ve Ali Sunal'dan duygulandıran Kemal Sunal paylaşımı! "19 yıl önce..." Gül Sunal ve Ali Sunal'dan duygulandıran Kemal Sunal paylaşımı! "19 yıl önce..."
Bakan Kasapoğlu, halı saha sözünü tuttu Bakan Kasapoğlu, halı saha sözünü tuttu
Hakaret davasında sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere 600 kilo mama karşılığı uzlaşma Hakaret davasında sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere 600 kilo mama karşılığı uzlaşma
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bağımlılık konusunda çok boyutlu mücadele anlayışını yaygınlaştırmalıyız Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bağımlılık konusunda çok boyutlu mücadele anlayışını yaygınlaştırmalıyız
Kemal Sunal vefatının 19. yılında kabri başında anıldı Kemal Sunal vefatının 19. yılında kabri başında anıldı
Öğretmen Temmuz maaşı ne kadar oldu? Öğretmen maaşı zammı ne kadar? Öğretmen Temmuz maaşı ne kadar oldu? Öğretmen maaşı zammı ne kadar?
Yağmur Sarnıç'ın şok görüntülerine karşı Emre Aşık ilk kez konuştu! Yağmur Sarnıç'ın şok görüntülerine karşı Emre Aşık ilk kez konuştu!
Putin'den Türkiye ile ortaklık vurgusu: Çabalarımız uluslararası istikrar unsuru Putin'den Türkiye ile ortaklık vurgusu: Çabalarımız uluslararası istikrar unsuru

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

03 Temmuz 2019 12:02 | Çarşamba

Kırşehir'de, Hitit kaya anıtında kazı çalışması başlatıldı

Kırşehir'de, Hitit dönemine ait olduğu düşünülen ve definecilerin bir kısmını tahrip ettiği kaya anıtı "Malkaya" ve çevresinde kurtarma kazısı başlatıldı.

Kırşehir'de, Hitit dönemine ait olduğu tahmin edilen ve definecilerin dinamitle bir kısmına zarar verdiği kaya anıtı "Malkaya" ve çevresinde kurtarma kazısına başlandı.

Merkeze bağlı Karalar köyü sınırlarında bulunan ve milattan önce 1300'lü yıllardan kalma olduğu değerlendirilen kaya anıtı ve çevresinde kazı öncesi temizlik çalışması yapıldı.

Anıt kayanın önünde gazetecilere açıklamada bulunan kazının bilimsel danışmanı ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Elif Baştürk, Kırşehir Müze Müdürlüğünün başkanlığında Malkaya'da çalışmalara temizlik kazısı ile başladıklarını söyledi.

Hitit dönemine ait olan kayanın 1950'li yıllarda Alman bilim insanı Bossert tarafından tespit edildiğini ve sonraki senelerde yapılan yayınlarla bilim dünyasına kazandırıldığını belirten Baştürk, "Bu kaya, üzerinde yazıt olan Türkiye'deki sayılı kayalardan ve anıtlardan biri. Net olarak tanımlanmamış ve okunmamış olmakla beraber bu kayada bir prens ve prensesten bahsediliyor. Bu kaya ile bağlantılı yuvarlak bir duvar kalıntısı görülüyor." dedi.

Yuvarlak hattı ortaya çıkartıp kaya anıtıyla bağlantısını saptamayı, daha sonra çevresinde koruma duvarı oluşturmayı amaçladıklarını vurgulayan Baştürk, "Kayanın defineciler tarafından koparılan parçalarının yerine yerleştirilmesini, restorasyon ve konservasyonun yapılmasını, rölövesinin çıkarılmasını planlıyoruz. Kaya, defineciler tarafından dinamitlenerek kırılıp parçalanmış." diye konuştu.

“TAŞIN NEREDEYSE DÖRT YÖNÜ YAZILI”

Kaya anıtının imparatorluk dönemi değerlendirildiğinde milattan önce 1300'lü tarihlerde yapılmış olabileceğini anlatan Baştürk, şöyle devam etti:

“Taşın neredeyse dört yönü yazılı. En uzun yazıtın olduğu alan kuzeyde. Diğer tarafları tahrip olduğu için net görülmüyor. Kırıklar ve dağılmış alanlar var. Üzeri dikenlerle de kaplı olduğu için hiyeroglif yazıların tamamının şablonları görülmüyor. Temizlendiği zaman daha net ortaya çıkacak ancak en uzun bölüm korunmuş durumda."

Baştürk, kaya ve etrafında yapılacak çalışma sonunda bir dini ritüelin ya da av yapan hanedan üyelerinin hikayesinin ortaya çıkabileceğine dikkati çekerek şunları söyledi:

"Bazı kaynaklarda, bu kayanın burada bulunmasıyla ilgili Hititlerin kuzey-güney yönünde gidiş gelişlerinde bir yol güzergahı olduğunu belirleyen bir sınır taşı mı diye düşünülmüş. Ne kadar olası bilmiyorum. Hanedan üyelerinin çıktığı bir avın anısına dikilmiş bir yazı diye yazıyor bazı kaynaklarda. Onunla ilgili de şu anda net bir şey söylemek mümkün değil. Etraftaki mimari kalıntı ile birleştiği zaman anlamlı olabilecek bir dini ritüelden bahsedebiliriz. Buranın etrafını çeviren altında bir duvar hattının devam ettiği havuz benzeri bir buluntu, bir mimari kalıntı olursa eğer bir dini mimari ile o zaman bağlantılı olabilir diye konuşacağız."

“KAZI MUHTEMELEN 20 GÜN SÜRECEK”

Kırşehir Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır da kentin 5 bin yıllık tarihine ışık tutabilecek olan ve halk arasında "Malkaya" olarak bilinen anıt kayanın etrafında kurtarma kazısı başlatıldığını söyledi.

Kazının üniversite ile sürdürüleceğini aktaran Çalışır, şunları kaydetti:

“Daha önce burada defineciler tarafından bir tahribat gerçekleştirilmiş. Bakanlığımız ödenek ayırarak müzemizin başkanlığında bir kurtarma kazısı yapıyor. Bu kazı muhtemelen 20 gün sürecek. Kazıdan elde edilecek sonuçlara göre ileri safhalara geçilecek. 20 günlük çalışmadan sonra etrafını koruma altına alıp üzerini kapatarak, ilimizin turizmine sunacağız." 

AA

Son dakika... Türkiye'den darbeci Hafter'e sert tepki: İnsanlık suçudur
Türkiye'ye sataşan darbeci Hafter için rüzgar tersine döndü
Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte büyük sır!
FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada adli kontrol kararlarının kaldırılması talebi reddedildi
Sarar çiftine dehşeti yaşatmışlardı... Türkiye'ye iade edildiler
Emre Aşık eski eşinin o görüntüleri için ilk kez konuştu: Ben bunu defalarca yaşadım
Dağlar delindi bölgeler birbirine tünelle bağlandı
Son dakika... Memur ve emekli zamları belli oldu
Beşiktaş'a sürpriz sol bek! Bir dönemin gözdesiydi
İran'dan ABD'ye 'nükleer' rest: 7 Temmuz'dan itibaren...
Türkiye Sevakin’de kalacak! BAE, SUUD ve Sisi'ye kötü haber!
İlk adımı Erdoğan atmıştı! Bakan Akar haritalarla gidince harekete geçtiler
Süreyya Yalçın 97 milyon $'ını almak için geldi
Boğaz'ın incisi Tarihi Kuleli Yalısı 190 milyon liraya satışa çıkarıldı
Teröristin bağışı reddedildi! 2 ayrı camide 51 kişiyi katletmişti
O denizaltı Rusya'nın en gizli silahıydı! ABD yıllardır takip ediyordu
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren haber! Mesai saatleri değişiyor
İçlerine kurt düştü: Türkiye Rus jetlerini alabilir!
Rusya duyurdu: Türkiye'ye teslimatını tamamladık
Çağla'ya özendi ama olmadı
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ