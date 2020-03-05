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05 Mart 2020 Perşembe 14:36:15 | Son Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 14:36:56

'Kırmızı periler diyarı'nın turizme kazandırılması için çalışmalar sürüyor

Erzurum Valisi Memiş, "Buranın turizmi için hemen proje hazırlandı ve ihale yapıldı. Temel atarak 3 ila 4 ayda bitireceğiz. Tesislerimizde günde 300 ila 500 turisti ağırlayacağız ve ihtiyaçları karşılanacak." dedi.

Narman Peribacaları'nın turizme kazandırılması için Erzurum'da, Valilik, Büyükşehir ile Narman belediyelerinin yürüttüğü proje ve ihale çalışmaları tamamlandı.

Halk arasında "kırmızı periler diyarı" olarak da adlandırılan peribacaları, oluşumu ve yapısı bakımından Amerika'nın Kolorado Vadisi'ndeki Grand Kanyon ile benzerlik taşıyor. Oluşum süreci 300 milyon yıl öncesine dayanan, jeolojik özellikleri ve görüntüsüyle ziyaretçilerini etkileyen Narman Peribacaları'nın, kentin turizmine katkı sağlaması amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

Vali Okay Memiş, Narman ilçesindeki Burhanettin Eser Kültür ve Spor Merkezi'nde muhtarlarla yaptığı toplantıda, ilçede bu yıl önemli bir iş gerçekleştireceklerini söyledi.

Narman Peribacaları'nda tesis olmadığı takdirde turizmin de olmayacağına işaret eden Memiş, "Buranın turizmi için hemen proje hazırlandı ve ihale yapıldı. Temel atarak 3 ila 4 ayda bitireceğiz. Tesislerimizde günde 300 ila 500 turisti ağırlayacağız ve ihtiyaçları karşılanacak." dedi.

Memiş, Narman Peribacaları'na tur şirketlerinin gelmesiyle turizmin yapılabileceğini belirterek, çalışmaların ardından bunu başaracaklarına inandıklarını dile getirdi.

Peribacaları bölgesinde turistler için birçok etkinliğin düzenleneceğini aktaran Memiş, şunları kaydetti:

"Tesisleri bitireceğiz. Burada atlı, bisikletli ve ATV'li safari ile trekking parkurları yaparak balon getireceğiz. Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'a söyleyeceğim, benim arkadaşım ve sizin de hemşehriniz. Vali Aktaş'tan balon isteyeceğiz ve bunların birçoğunu yapacağız. En az 100 kişiyi istihdam etmeyi hedefliyoruz. Birkaç oda yapacağız ama konaklama olmayacaktır. Narman Peribacaları'na binlerce turistin gelmesini hedefliyoruz. Narman Peribacaları muazzam bir yer ve bu bölgenin muhteşem bir coğrafyası var. Peribacaları müthiş, yürüyüş alanları var ve buraları tamamen turizme açacağız."

Konuşmanın ardından muhtarların sorunlarını dinleyen Memiş'e, down sendromlu Kadir Yavuz da yardım ederek mahalle sakinlerinin sorunlarını not etti.

Daha sonra Oltu ilçesine geçen Memiş, Hükümet Konağı'nda muhtarlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

(AA)

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