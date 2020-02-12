  • Bist 100
    120483
  • Dolar
    6,0504
  • Euro
    6,6010
  • Altın
    304,3760
İstanbul
3 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Koronavirüs küresel ekonominin yeni 'Siyah Kuğu’su' mu? Koronavirüs küresel ekonominin yeni 'Siyah Kuğu’su' mu?
'Kesin korunacak hassas alan' ilan edilen 'Vanadokya' daha iyi korunacak 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edilen 'Vanadokya' daha iyi korunacak
Faruk Güllü'ye "FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemi Faruk Güllü'ye "FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemi
İçişleri Bakanlığı: Almanya uyruklu terörist sınır dışı edildi İçişleri Bakanlığı: Almanya uyruklu terörist sınır dışı edildi
Başkan Erdoğan Kahramanmaraş'ta önemli mesajlar verdi Başkan Erdoğan Kahramanmaraş'ta önemli mesajlar verdi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile James Jeffrey görüşmesi: İdlib'deki saldırı kabul edilemez Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile James Jeffrey görüşmesi: İdlib'deki saldırı kabul edilemez
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs tespiti için ürettiğimiz kiti yurt dışına satacağız Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs tespiti için ürettiğimiz kiti yurt dışına satacağız
Samyeli'yi kızdıracak yorum: Kocasını aldatmanın bedelini ödüyor, ödemeye de devam edecek Samyeli'yi kızdıracak yorum: Kocasını aldatmanın bedelini ödüyor, ödemeye de devam edecek
'Hayalet Şehir' Kapalı Maraş için tarihi adım 'Hayalet Şehir' Kapalı Maraş için tarihi adım
Annesini döven sarhoş ağabeyini 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü Annesini döven sarhoş ağabeyini 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü
75 yaşındaki kadının evine zorla girip kulağındaki küpesini ve kolondaki bileziği gasp etti 75 yaşındaki kadının evine zorla girip kulağındaki küpesini ve kolondaki bileziği gasp etti
Ceren Özdemir cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı Ceren Özdemir cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı
Eski eşi tarafından boğazından bıçaklanan kadın: Öl Oya öl’ diyerek bıçakla boynumdan vurdu Eski eşi tarafından boğazından bıçaklanan kadın: Öl Oya öl’ diyerek bıçakla boynumdan vurdu
Ünlü sanatçılar 14 Şubat'ta sahne alacak Ünlü sanatçılar 14 Şubat'ta sahne alacak
Göbeklitepe Operası dekorundan kostümüne izleyenleri büyüleyecek Göbeklitepe Operası dekorundan kostümüne izleyenleri büyüleyecek
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Yaşayan İnsan Hazinesi onların var ettiği bir unvandır Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Yaşayan İnsan Hazinesi onların var ettiği bir unvandır
'Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi' filmi görme engelli çocuklarla buluşturuldu 'Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi' filmi görme engelli çocuklarla buluşturuldu
Sözcüklerle resim yapan şair: Cenap Şahabettin Sözcüklerle resim yapan şair: Cenap Şahabettin
Suriye'de ABD ve rejim arasında çatışma çıktı Suriye'de ABD ve rejim arasında çatışma çıktı
Yeşilçam'ın 'Horoz Nuri'si: Vahi Öz Yeşilçam'ın 'Horoz Nuri'si: Vahi Öz
İran devrimin 41. yılını kutlarken içeride ve dışarıda gerilim tırmanıyor İran devrimin 41. yılını kutlarken içeride ve dışarıda gerilim tırmanıyor
'Rule the Future!' Sloganıyla Reklam ve Pazarlama Zirvesi'20 'Rule the Future!' Sloganıyla Reklam ve Pazarlama Zirvesi'20
Askeri helikopter, diyaliz hastası kadın için havalandı Askeri helikopter, diyaliz hastası kadın için havalandı
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na "FETÖ'nün siyasi ayağı" cevabı: FETÖ'nün siyasi ayağı Kılıçdaroğlu ve ekibidir Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na "FETÖ'nün siyasi ayağı" cevabı: FETÖ'nün siyasi ayağı Kılıçdaroğlu ve ekibidir

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

12 Şubat 2020 Çarşamba 17:06:48 | Son Güncelleme: 12 Şubat 2020 Çarşamba 17:07:54

'Kesin korunacak hassas alan' ilan edilen 'Vanadokya' daha iyi korunacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Van'ın Başkale ilçesindeki Yavuzlar Peribacaları, bu kapsamda alınacak önlemlerle daha iyi korunacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Van'ın Başkale ilçesindeki Yavuzlar Peribacaları, bu kapsamda alınacak önlemlerle daha iyi korunacak.

Van Çevre ve Şehircilik Müdürü Ali Kemal Atlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2011'den bu yana bakanlık bünyesinde 14 kişiden oluşan uzman ekiple tabiat varlıklarının korunmasına yönelik çalışma yürüttüklerini söyledi.

Ekoloji Temelli Bilimsel Araştırmalar Raporu (ETBAR) kapsamında tescil işlemleri yaptıklarını anlatan Atlı, "Tescilli alanlara yeni statülerini kazandırıyoruz. Yeni statüler, sürdürülebilir kontrollü kullanım alanı, nitelikli kullanım alanı ve kesin korunacak hassas alan diye ayrılıyor. Bölgemize bağlı 6 ilde çalışmalarımız devam ediyor. Belirlenen alanların 33'ü komisyonumuzca sonuçlandırıldı. 18 alan da nitelikli ya da sürdürülebilir alan olarak bakanlık tarafından onaylandı. Kesin korunacak alan da şu an itibarıyla 8'e yükseldi." diye konuştu.

Bölge turizmi için önem taşıyan ve "Vanadokya" olarak da bilinen Yavuzlar Peribacaları'nın "kesin korunacak hassas alan" ilan edildiğini vurgulayan Atlı, şunları ifade etti:

"Buranın farklı jeolojik yapısı var. Yetişen endemik bitkiler, hayvan türleri ve birçok konu göz önüne alınarak tescillendi. Bu tescil durumundan sonra ilgili kurum ve kuruluşlara durumu bildirdik. Buranın korunması ve turizme kazandırılması için bilgilendirdik. Dünya genelinde doğa turizmi artıyor, bölgemizde de revaçta. Çok sayıda doğa dernekleri, dağcılık kulüpleri kuruldu. Bizler bu doğal güzelliklerimizi tescilleyip, koruma altına alıp, tanınabilirliğini artırmak istiyoruz."

(AA)

EN ÇOK OKUNAN HABERLER