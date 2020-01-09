'Katil kim?' sorusuna yanıt arayan 'Bıçaklar Çekildi' vizyona giriyor

  • Bist 100
    116955
  • Dolar
    5,8739
  • Euro
    6,5254
  • Altın
    292,4910
İstanbul
2 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Bakan Turhan: Ulaşım ve erişim altyapısına 767,5 milyon liranın üzerinde yatırım yaptık Bakan Turhan: Ulaşım ve erişim altyapısına 767,5 milyon liranın üzerinde yatırım yaptık
Bakan Albayrak'tan müjde: Çiftçi borçları için yüzde 9 faiz ile 5 yıl vade imkanı Bakan Albayrak'tan müjde: Çiftçi borçları için yüzde 9 faiz ile 5 yıl vade imkanı
Emre Mour'un yeni takımı belli oldu! Anlaşmaya varıldı Emre Mour'un yeni takımı belli oldu! Anlaşmaya varıldı
İran'da düşen uçakla ilgili Ukrayna'dan açıklama: Bomba veya füze isabet etmiş olabilir İran'da düşen uçakla ilgili Ukrayna'dan açıklama: Bomba veya füze isabet etmiş olabilir
Kasım Süleymani'nin halefi Kaani'den açıklama: ABD'ye ders vermeye devam edeceğiz Kasım Süleymani'nin halefi Kaani'den açıklama: ABD'ye ders vermeye devam edeceğiz
Oğlunun ölümüne sebep olan şahsa kurşun yağdırdı! Oğlunun ölümüne sebep olan şahsa kurşun yağdırdı!
Damien Comolli hakkında çıkan haberleri yalanladı! 'Hepsiyle mahkemede hesaplaşacağız' Damien Comolli hakkında çıkan haberleri yalanladı! 'Hepsiyle mahkemede hesaplaşacağız'
Beşiktaş'ta Adem Ljajic şoku yaşanıyor! Sırıp yıldız antrenmanda sakatlandı Beşiktaş'ta Adem Ljajic şoku yaşanıyor! Sırıp yıldız antrenmanda sakatlandı
MSB duyurdu: "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde YPG'ye ait bin 660 EYP 891 mayın bulundu" MSB duyurdu: "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde YPG'ye ait bin 660 EYP 891 mayın bulundu"
Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman ibra edilmedi Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman ibra edilmedi
Mucize Doktor Beliz kimdir? Mucize Doktor Hazal Türesan kimdir, kaç yaşında? Mucize Doktor Beliz kimdir? Mucize Doktor Hazal Türesan kimdir, kaç yaşında?
Nijerya'da siyam ikizlerini 78 doktor ayırdı Nijerya'da siyam ikizlerini 78 doktor ayırdı
Antalya DOB'dan 'Barok Müzikten Türk Müziğine' konseri Antalya DOB'dan 'Barok Müzikten Türk Müziğine' konseri
Rize'de erik ve karayemiş ağaçları kış ortasında meyve verdi Rize'de erik ve karayemiş ağaçları kış ortasında meyve verdi
Kimya teknolojileri bölümü öğrencileri üretirken geleceğe de hazırlanıyor Kimya teknolojileri bölümü öğrencileri üretirken geleceğe de hazırlanıyor
Tarihi yorganları onaran usta zanaatını yaşatmak istiyor Tarihi yorganları onaran usta zanaatını yaşatmak istiyor
Frigya'da 'kış manzarası' büyülüyor Frigya'da 'kış manzarası' büyülüyor
Sokak hayvanları metro istasyonlarına sığındı Sokak hayvanları metro istasyonlarına sığındı
Moldovalı gelin Nicolea Müslüman olup Meryem adını aldı Moldovalı gelin Nicolea Müslüman olup Meryem adını aldı
Bu akşam Mucize Doktor var mı? Mucize Doktor yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Bu akşam Mucize Doktor var mı? Mucize Doktor yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?
Çocukların üşümemesi için kulübe yapan Halil Demir'e gençler teşekkür etti Çocukların üşümemesi için kulübe yapan Halil Demir'e gençler teşekkür etti
Mobilya döşemecisi kadının meslek aşkı Mobilya döşemecisi kadının meslek aşkı
Öğrencilere ücretsiz servis hizmeti sunan muhtar gönüllerde taht kurdu Öğrencilere ücretsiz servis hizmeti sunan muhtar gönüllerde taht kurdu
Türkiye-Rusya dostluğunun yeni sembolü: TürkAkım Türkiye-Rusya dostluğunun yeni sembolü: TürkAkım

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

09 Ocak 2020 Perşembe 12:05:30 | Son Güncelleme: 09 Ocak 2020 Perşembe 12:28:34

'Katil kim?' sorusuna yanıt arayan 'Bıçaklar Çekildi' vizyona giriyor

Daniel Craig, Chris Evans ve Jamie Lee Curtis gibi isimlerden oluşan kadrosuyla dikkati çeken ve gizemli bir aileyi sorguya çeken dedektiflerin hikayesini beyaz perdeye taşıyan komedi-gerilim türündeki "Bıçaklar Çekildi", sinemaseverlerle buluşacak.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 10 film vizyona girecek.

Kristen Stewart, John Gallagher Jr., T.J. Miller, Vincent Cassel, Jessica Henwick, Mamoudou Athie ve Gunner Wright'ın başrollerinde yer aldığı "Derin Sular", izleyici ile buluşacak.

Brian Duffield ve Adam Cozad'ın senaryosunu kaleme aldığı film; büyük bir deprem sonrası okyanusun binlerce metre derinliğinde bulunan yeraltı laboratuvarında mahsur kalan ve hayatta kalmaya çalışırken yeni keşfettikleri tehditlerle mücadele etmek zorunda kalan bir grup su altı araştırmacısının hikayesini anlatıyor.

"Cats"

Idris Elba, Taylor Swift, Ian McKellen, Rebel Wilson, Judi Dench, Ray Winstone ve Jennifer Hudson'ın rol aldığı müzikal film "Cats"in yönetmen koltuğunda Tom Hooper oturuyor.

Andrew Lloyd Webber'in müzikal tiyatrosunu sinema filmine dönüştüren Oscar ödüllü yönetmen Tom Hooper; Webber'ın ikonik müziklerinin ve Tony ödüllü koreograf Andy Blankenbuehler rehberliğindeki dansçıların yer aldığı özgün bir yapıma imza attı.

Tom Hooper'in, senaryosunu Lee Hall ile birlikte yazdığı film; klasik baleden modern dansa, hip-hop'tan caza, sokak danslarından step dansına kadar çeşitli danslarla müzikal türüne farklı bir bakış sunuyor.

"Bıçaklar Çekildi"

Rian Johnson'ın yazıp yönettiği "Bıçaklar Çekildi", birbirleriyle iyi geçinemeyen bir aileyi çekip çeviren, yazdığı çok satan polisiye kitaplarla varlık içinde bir hayat süren Harlan Thrombey'nin ölümü sonrası, her biri ayrı gizemler taşıyan aile üyelerini sorguya çeken iki dedektifin soruşturmasını odağına alıyor.

Geniş bir oyuncu kadrosuna sahip filmin başrollerinde Daniel Craig'ın yanı sıra Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Toni Collette, LaKeith Stanfield, Christopher Plummer, Katherine Langford ve Jaeden Martell oynuyor.

"Biz Böyleyiz"

Caner Özyurtlu'nun yazıp yönettiği "Biz Böyleyiz", ellerinde büyüdükleri kadının rahatsızlığı sebebiyle yıllar sonra yeniden bir araya gelen bir grup arkadaşın hikayesini konu ediniyor.

Komedi türündeki filmin başrollerinde şarkıcı Hümeyra, Berrak Tüzünataç, Özge Özpirinçci, Şebnem Bozoklu, Engin Öztürk, Meriç Aral ve Boran Kuzum rol aldı.

"Sıfır Bir"

Aynı isimli televizyon dizisinin sinema filmi olan "Sıfır Bir", Adana'yı geride bırakıp yeni bir yaşam için İzmir'e gelen bir grup arkadaşın burada yaşadıkları olayları anlatıyor.

Kadri Beran Taşkın'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Savaş Satış, Onur Akbay, Cengizhan Yurdutek, Burak Akyüz, Salih İnci ve Mehmet Elmas yer alıyor.

"Rem"

Berk Aygül'ün yönetmenliğini yaptığı; Öykü Bozkurt, Cemre Cansaatçı, Sebahat Adalar ve Galip Akın'ın rol aldığı korku filmi "Rem"; geceleri anlam vermediği ataklar geçiren iki gencin yaşadıklarını konu ediniyor.

"Gamonya: Hayaller Ülkesi"

"Bizim Köyün Şarkısı" ve "Can Dostlar"da imzası bulunan Tuğçe Soysop'un yönettiği "Gamonya: Hayaller Ülkesi", hayal kurmayı unutmuş bir çocuğun, talihsiz bir olay sonrası kendisini fantastik diyar Gamonya'da bulmasıyla gelişen olaylar etrafında dönüyor.

"Islıkçılar"

Corneliu Porumboiu'nun yazıp yönettiği "Islıkçılar", mafya ile işbirliğinde olan bir iş insanını hapisten kaçırmak için kurgulanan plan gereği Kanarya Adaları'na has ıslık dilini öğrenmek zorunda kalan bir polis memurunun hikayesini beyaz perdeye taşıyor.

Komedi türündeki filmde Vlad Ivanov, Catrinel Marlon, Rodica Lazar, Agusti Villaronga, Cristobal Pinto ve Sabin Tambrea gibi isimler rol aldı.

"Matthias ve Maxime"

Xavier Dolan imzalı "Matthias et Maxime", çocukluk arkadaşı olan Matthias ve Maxime'in, birbirlerini sorgulamalarına sebep olan bir olay sonrası yaşadıklarını anlatıyor.

Dram ağırlıklı filmin başrollerinde yönetmen Xavier Dolan'ın yanı sıra Gabriel D'Almeida Freitas, Pier-Luc Funk, Samuel Gauthier, Antoine Pilon ve Anne Dorval oynuyor.

"Ajanlar İş Başında"

Troy Quane ve Nick Bruno'nun yönetmenliğini üstlendiği haftanın animasyon filmi "Ajanlar İş Başında"; iyi bir ajan olan Lance Sterling'in, bir görev için kendisinin zıttı ve teknoloji düşkünü bir teknik eleman olan Walter Beckett'a bel bağlamak zorunda kalışını konu alıyor.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ