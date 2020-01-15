Kastamonu'nun coğrafi işaretli ürün sayısı 13 oldu

  • Bist 100
    121233
  • Dolar
    5,8905
  • Euro
    6,5610
  • Altın
    291,8840
İstanbul
3 / 7
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
TOKİ konut başvurusu nasıl yapılır 2020? TOKİ başvurusu bugün saat kaça kadar yapılır? TOKİ konut başvurusu nasıl yapılır 2020? TOKİ başvurusu bugün saat kaça kadar yapılır?
Adis Jahovic'ten Guilherme'ye övgü dolu sözler: Beşiktaş'ta banko oynar Adis Jahovic'ten Guilherme'ye övgü dolu sözler: Beşiktaş'ta banko oynar
Galatasaray, Juan Jesus'u kadrosuna katmak için girişimlere başladı Galatasaray, Juan Jesus'u kadrosuna katmak için girişimlere başladı
Küçük çocuğu vücudunun bir çok yerini ısıran 15 köpeğin elinden duyarlı bir vatandaş kurtardı Küçük çocuğu vücudunun bir çok yerini ısıran 15 köpeğin elinden duyarlı bir vatandaş kurtardı
Son hali inanılmaz! Hurda aracı bakın en hale getirdi Son hali inanılmaz! Hurda aracı bakın en hale getirdi
Yaz tatili ne zaman başlayacak? İkinci dönem ara tatil ne zaman? Yaz tatili ne zaman başlayacak? İkinci dönem ara tatil ne zaman?
SSK SGK ve Bağ-Kur 2020 Ocak ayı ek ödemeli güncel emekli maaş ne kadar olacak? SSK SGK ve Bağ-Kur 2020 Ocak ayı ek ödemeli güncel emekli maaş ne kadar olacak?
CHP Ankara İl Başkanı Güvener: Parti işleri balıkçıda değil il binasında tartışılır CHP Ankara İl Başkanı Güvener: Parti işleri balıkçıda değil il binasında tartışılır
Fenerbahçe'nin gündemindeki Mergim Berisha'nın menajeri İstanbul'a geldi! Fenerbahçe'nin gündemindeki Mergim Berisha'nın menajeri İstanbul'a geldi!
Devlet memurları ve sözleşmeli personeller dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı Devlet memurları ve sözleşmeli personeller dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
Ufuk Sarıca'dan Larkin açıklaması: Ben de bir an önce Larkin'in TC statüsüne geçmesini bekliyorum Ufuk Sarıca'dan Larkin açıklaması: Ben de bir an önce Larkin'in TC statüsüne geçmesini bekliyorum
Trump Apple'a çok kızgın: Katillerin telefon kilidini açmıyorlar! Trump Apple'a çok kızgın: Katillerin telefon kilidini açmıyorlar!
Hamit Altıntıop: Hayatımın maçını Galatasaray formasıyla oynadım Hamit Altıntıop: Hayatımın maçını Galatasaray formasıyla oynadım
Juventus'tan Merih Demiral için büyük seferberlik! Juventus'tan Merih Demiral için büyük seferberlik!
CHP'li vekilin yasak aşk skandalında ikinci perde: Eşimle birlikte olup 250 bin liramı aldı CHP'li vekilin yasak aşk skandalında ikinci perde: Eşimle birlikte olup 250 bin liramı aldı
Galatasaray kupada Çaykur Rizespor deplasmanında! İşte karşılaşmanın muhtemel 11'leri Galatasaray kupada Çaykur Rizespor deplasmanında! İşte karşılaşmanın muhtemel 11'leri
Rusya’dan yeni karar! Suriyelilerin eve dönüşünde yeni rota Rusya’dan yeni karar! Suriyelilerin eve dönüşünde yeni rota
Esed rejimi İsrail'in T-4 askeri hava üssüne saldırdığını iddia etti Esed rejimi İsrail'in T-4 askeri hava üssüne saldırdığını iddia etti
Galatasaray'da sıtma hastalığına yakalanan Onyekuru'dan müjdeli haber Galatasaray'da sıtma hastalığına yakalanan Onyekuru'dan müjdeli haber
Beşiktaş, Kanada'dan Atiba için gelen 700 bin Euro'luk teklifi reddetti Beşiktaş, Kanada'dan Atiba için gelen 700 bin Euro'luk teklifi reddetti
Yerli otomobilde çok konuşulacak uçak detayı! Yerli otomobilde çok konuşulacak uçak detayı!
Mbaye Diagne, Galatasaray'a geri dönüyor Mbaye Diagne, Galatasaray'a geri dönüyor
Türkiye'nin konuşmuştu Hasan madde bağımlısı çıktı Türkiye'nin konuşmuştu Hasan madde bağımlısı çıktı
Darbedilen doktor, saldırganın eşine doğum yaptırdı Darbedilen doktor, saldırganın eşine doğum yaptırdı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

15 Ocak 2020 Çarşamba 07:40:17 | Son Güncelleme: 15 Ocak 2020 Çarşamba 07:41:00

Kastamonu'nun coğrafi işaretli ürün sayısı 13 oldu

Kastamonu'nun, Taşköprü sarımsağı, siyez bulguru ve çekme helvasının da aralarında bulunduğu coğrafi işaretli ürün sayısı, altın gerdanlık "Tosya kıstısı"nın da eklenmesiyle 13'e yükseldi.

Kastamonu'nun, Taşköprü sarımsağı, siyez bulguru ve çekme helvasının da aralarında bulunduğu coğrafi işaretli ürün sayısı, altın gerdanlık "Tosya kıstısı"nın da eklenmesiyle 13'e yükseldi.

Taşköprü sarımsağı, Taşköprü kuyu kebabı, Pınarbaşı kara çorba, Tosya pirinci, Tosya bıçkısı, Daday etli ekmeği, Kastamonu çekme helvası, Kastamonu simidi, Kastamonu tiridi, Devrekani hindi banduması, Kastamonu siyez bulguru ve taş baskıdan sonra kentin yeni coğrafi işaret alan ürünü Tosya kıstısı oldu.

Vali Yaşar Karadeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin coğrafi işaretli ürün sayısının her geçen gün arttığını belirtti.

Kastamonu'da 2017 yılında iki adet coğrafi işaretli ürün olduğunu anlatan Karadeniz, "Tosya kıstısı da coğrafi işaretli ürünler arasına katılmış durumda. 17 tane de sırada bekleyen ürünümüz var. Kastamonu şu anda coğrafi işaretli ürün sayısında Türkiye'de 4. sıraya geldi. Hedefimiz 3. sıra. Bu hedefi yakalayacağımızı düşünüyorum." dedi.

Tosya kıstısı

Tosya ile özdeşleşen, ilçeden başka yerde üretimi yapılmayan altın işlemeli gerdanlık "kıstı" tamamen el işçiliğine dayanıyor. Kıstı ilçede neredeyse tüm kadınların boynunu süslüyor.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ