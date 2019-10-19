Karikatürleriyle İtalya'da gündem olan Türk

İtalya'nın Cenova kentindeki Morandi Köprüsü'nün geçen yıl çökmesi üzerine çizdiği karikatürle İtalyan kamuoyunun dikkatle takip ettiği isimlerden biri haline gelen Türk karikatürist Gökçen Eke, "Olay trajik ama yapmış olduğum çizimin, bu olayın birlik ve beraberlik simgesi haline gelmesi beni ayrıca gururlandırıyor." dedi.

Cenova'da 14 Ağustos 2018'de çöken Morandi Köprüsü'nün ardından bu kentin iki ünlü futbol takımı Genoa ve Sampdoria'nın taraftarlarını, köprünün enkazında birlik beraberlik içinde gösteren karikatürüyle İtalya'da ses getiren Eke, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Eke, Akşehirli olduğunu ve 4 yılı aşkın süredir İtalya'da yaşadığını belirterek, İtalyan futboluna olan ilgisini, beğenilen çizimleriyle harmanlayınca bu ülkeye entegre olmakta güçlük yaşamadığını söyledi.

Karikatüre ilgisinin küçük yaşlarda annesinin ve babasının yönlendirmesiyle ayrıca gazetelerde gördüğü karikatürlerle başladığını anlatan Eke, ilkokuldayken çizdiği bir karikatürün ödül almasının kendisi için büyük motivasyon olduğunu dile getirdi.

Eke, Turhan Selçuk, Semih Balcıoğlu, Tan Oral, Semih Poroy, Selçuk Demirel, Fransız Jean Jacques Sempe ve Arjantinli Guillermo Mordillo'nun takip ettiği çizerler olduğunu kaydetti.

İnternet ve sosyal medyanın gelişimiyle görünürlülüğün ve etkileşimin arttığına işaret eden Eke, şunları söyledi:

"İnsanlar, eskiden bu tarz çalışmalarını sergiler veya kitaplarla duyururlardı. Bu yöntem halen geçerliliğini korusa da günümüzde sosyal medya ek bir yöntem olarak ortaya çıktı. Sosyal medyadan her paylaştığım çizimle, adeta serginin duvarına yeni eserler ekliyorum. Bu sayede aranızda binlerce kilometre olan insanlara bile dokunabiliyorsunuz. Çünkü çizginin evrensel bir yönü de var. Hiçbir dile gerek kalmadan sadece çizgiyle anlaşılabilir oluyorsunuz."

İtalya'da sembol olan karikatürü



Eke, Cenova'da geçen yıl 43 kişinin ölümüne neden olan Morandi Köprüsü faciasının, İtalya'yı yasa boğduğunu vurgulayarak, olayı sosyal medyada ilk duyduğunda az kullanılan bir köprünün çöktüğünü düşündüğünü ancak olayın detayını öğrendiğinde çok etkilendiğini dile getirdi.

Bu konuda hislerini aktarmak ve bir mesaj vermek istediğini anlatan Eke, facianın yaşandığı şehrin iki ezeli rakibi Genoa ve Sampdoria takımlarının taraftarlarını böyle bir olay karşısında birlik olmuş şekilde çizdiğini anlattı.

Eke, "Rekabetleriyle bilinen iki takımın, İtalyan halkının bu iki farklı düşüncedeki takım taraftarını omuz omuza görmesi onlar için de etkili bir mesaj oldu." dedi.

Karikatürünün nasıl bu kadar yankı uyandırdığına değinen Eke, şu ifadeleri kullandı:

"Açıkçası beklemiyordum. Bu tarz toplumsal olaylara ilişkin pek çok çizim yaptım ama buradaki etki, çok daha büyük bir noktaya ulaştı ve İtalya'da önde gelen insanlar, bu çizimi paylaştı, televizyon kanalları gösterdi ve bu olayın bir sembolü haline geldi. Olay trajik ama yapmış olduğum çizimin, bu olayın birlik ve beraberlik simgesi haline gelmesi beni ayrıca gururlandırıyor."

İtalyan futbolundaki ırkçılık sorunu



Eke, Serie A'da artan ırkçılık vakalarına Inter'in Belçikalı forveti Romelu Lukaku'ya Cagliari deplasmanında yapılan ırkçı tezahüratlar üzerinden çizdiği karikatürle tepkisini gösterdiğine değindi.

İtalya'da siyahi futbolculara yönelik bu tezahüratların gelenek haline gelmeye başladığına dikkati çeken Eke, şunları kaydetti:

"Lukaku'ya destek olmak maksadıyla çizdim. Gerçekten söylenecek fazla bir şey yok. Bu bir oyun, bu tarz bir davranış o sahaya yakışmıyor. Yenebilirsin, yenilebilirsin, taraftarlık başka bir şey olmalı. Taraftarlık, karşı takımı ve oyuncularını rencide etmek yerine kendi takımını desteklemek olmalı. Bunun önünü çok sert bir şekilde almak gerekiyor. Çünkü bu yapılan davranış anlamsız geliyor. Bunun futbolu kirlettiğini düşünüyorum. Benim çizimlerimden birkaç kişi daha etkilenirse, bu fikrin ve davranışın gerçekten yanlış olduğunu düşünürse ne mutlu bana."

Inter sevgisi nasıl başladı



Eke, küçük yaşlardan itibaren futbola bağlı olduğunu ve mahallede top oynarken hep kaleci olduğunu anlatarak, "İtalya 1990 Dünya Kupası sırasında bir takım bana farklı gelmişti. Mavi de benim en sevdiğim renk olunca İtalya milli takımından etkilenmemek zordu. O dönemler, sınıf takımının kalecisi olduğum için ilgimi ilk çeken kaleciler olurdu. Babama sorduğumda, İtalya'nın kalecisinin Walter Zenga olduğunu söyledi. Lakabı 'örümcek adam'dı. Sonrasında futbol oynarken hep kaleci Zenga idim." diye konuştu.

Zenga'nın Inter'de forma giyiyor oluşu ve Inter'in mavi-siyah renkleri dolayısıyla Inter taraftarı olmasının çok zor olmadığını belirten Eke, "O zamanlar Matthaus, Klinsmann, Brehme gibi dünya futbolunun en üst düzey oyuncuları yer alıyordu. Oradan başladı Inter taraftarlığım." dedi.

"Her sezon bir Inter forması alıyorum"



Eke, geçmişte Inter için sırf tek maç uğruna, bazen Türkiye'den Milano'ya geldiğini anımsatarak, "Şu anda artık hayalini kurduğum şekilde Milano'dayım ve Inter'in bütün maçlarına gidebiliyorum. Küçüklükten başlayan bu hayalimi, şimdi çok normal bir etkinlikmiş gibi gerçekleştirmek, Inter'e bu kadar yakın olmak ve desteklemek beni mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Her sezon Inter'in klasik iç saha formasını aldığını aktaran Eke, evde bu formaların yıkanmasının bile ayrı bir prosedürü olduğunu dile getirdi.

Eke, İtalya'da tuttuğu takım İnter'in lige iyi bir başlangıç yaptığını belirterek, "Şampiyonluk favorim Juventus. Biz (Inter), şu anki oyunumuzla sürpriz yapabiliriz gibi geliyor ama Juventus oturmuş kadroya sahip olduğu için, Juventus birinci, Inter de ikinci olur diyorum. Napoli'nin pek şampiyon olabileceğini sanmıyorum." diye konuştu.

(AA)