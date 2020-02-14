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14 Şubat 2020 Cuma 13:25:17 | Son Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 13:26:00

'Karadeniz'in Zeugması' ören yerine dönüştürülüp ziyarete açılacak

MÖ 1. yüzyılda kurularak MS 8. yüzyıla kadar kullanıldığı tahmin edilen, ortaya çıkarılan mozaikler dolayısıyla "Karadeniz'in Zeugması" olarak adlandırılan Karabük'teki Hadrianaupolis Antik Kenti, ören yerine dönüştürülerek ziyarete açılacak.

Ortaya çıkarılan mozaikler dolayısıyla "Karadeniz'in Zeugması" olarak adlandırılan, Geç Hellenistik, Roma ve Erken Bizans devirlerinde yerleşim yeri olarak kullanıldığı tahmin edilen Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianaupolis Antik Kenti ören yerine dönüştürülecek.

Eskipazar ilçesinin 3 kilometre doğusunda bulunan Hadrianaupolis'teki arkeolojik yüzey araştırmalarında tespit edilen iki hamam, iki kilise yapısı, bir savunma yapısı, kaya mezarları, tiyatro, bir kemerli ve kubbeli yapı, anıtsal kültik niş, sur, villa, diğer anıtsal binalar ile bazı kült alanları gibi 14 dağınık kamu ve diğer tür yapılarda 2003'te başlatılan kazı çalışmaları, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ersin Çelikbaş önderliğinde dönemler halinde sürdürülüyor.

At, fil, panter, geyik ve sanat tarihinde görülen karışık bir hayvana verilen isim olan "grifon" gibi birçok hayvanın tasvir edildiği mozaiklerle ünlenen antik kentteki kazı çalışmalarında ayrıca kaya mezarı içinde iskeletler, antik döneme ait para, kemik toka ve bir unguentarium (gözyaşı şişesi), 2. yüzyıla ait mezar, 1800 yıllık adak levhası bulundu.

Kilise-C'nin üstü kapatılarak tabanlarındaki mozaiklerin sergilendiği antik kentteki kazı çalışmalarında elde edilen ve kazı evinde incelenen bulgulardan taşınabilir olanlar çevre illerdeki müzelere götürülüyor, taşınmazlar ise olduğu yerde korunuyor.

Karabük Valiliği, ortaya çıkartılan mozaikler sebebiyle "Karadeniz'in Zeugması" olarak bilinen Hadrianaupolis Antik Kenti'nin ören yerine dönüştürülerek turizme açılması için Kültür ve Turizm Bakanlığına başvuruda bulundu.

"Hadrianaupolis Anadolu için çok önemli bir noktadadır"

Ersin Çelikbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hadrianaupolis'in adının her geçen gün duyulduğunu ve dünyanın her köşesinden insanların bölgeye gelemeye başladığını söyledi.

Antik alanın önemli bir dini merkez olduğunun kalıntılardan anlaşıldığını ve bu nedenle daha çok ilgi göreceğini belirten Çelikbaş, "Hadrianaupolis sadece Eskipazar için değil, Anadolu için de çok önemli bir noktadadır. Safranbolu ile bir bütünlük oluşturmaktadır. Safranbolu, Osmanlı dönemini en güzel yansıtan kentlerimizden biridir. Hadrianaupolis ise Osmanlı öncesini yansıtan bölgenin en büyük antik kentidir. Dolayısıyla MÖ 1. yüzyıldan başlayan ve günümüz Türkiyesi'ne kadar devam eden bir tarihi süreci gösteren en önemli iki unsurdan biri Hadrianaupolis'tir." diye konuştu.

Çelikbaş, Hadrianaupolis'in önemli bir gezi rotasında bulunduğuna işaret ederek, rotanın bir ayağını Safranbolu, diğer ayağı ise Hadrianaupolis'in oluşturduğunu kaydetti.

"Hadrianaupolis'in ören yeri statüsüne kavuşması önemli"

Hadrianaupolis'in bu özellikleriyle ören yeri statüsüne kavuşmasının önemli olduğunu dile getiren Çelikbaş, şunları kaydetti:

"Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, bize önemli bir müjde verdi yakın zamanda. Hadrianaupolis'in ören yeri statüsü kazanması konusunda destek vereceğini iletti. Hadrianaupolis yakın zamanda ören yeri statüsü kazanırsa bölgenin en önemli turizm noktalarından birisi olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Safranbolu'ya gelen turistlerin Hadrianaupolis'e de uğramaları kalacakları süreyi de artıracaktır. Karabük'ün bu sayede turizm gelirleri net bir şekilde artacaktır."

(AA)

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