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03 Aralık 2019 Salı 14:19:51 | Son Güncelleme: 03 Aralık 2019 Salı 14:53:04

Karadağ'daki radyo ve televizyon müzesi geçmişe ışık tutuyor

Karadağ Radyo ve Televizyonu (RTCG) tarafından oluşturulan müzede, kurumun kuruluşundan itibaren kullanılan ekipmanlar ve arşiv materyalleri sergileniyor.

Karadağ Radyo ve Televizyonu (RTCG) tarafından başkent Podgorica'da açılan ve geçen yüzyılda kullanılan ekipmanlarla arşiv materyallerinin sergilendiği müze, ülkenin radyo ve televizyonculuk geçmişine ışık tutuyor.

Karadağ Radyosunun 75'inci, Karadağ Televizyonunun ise 55'inci kuruluş yılı dolayısıyla açılan müzede, İkinci Dünya Savaşı ve sonrasında kullanılmış fotoğraf makineleri, kameralar ve arşiv görüntüleri sergileniyor.

Karadağ Radyo ve Televizyonu binasında açılan müzede ayrıca, kesintisiz olarak farklı dönemlere ait arşiv görüntüleri de yayınlanırken, ziyaretçiler eski ekipmanları yakından inceleme imkanı buluyor.

RTCG Arşiv Programı Editörü Snezana Rakonjac, AA'ya yaptığı açıklamada, kurum çatısı altında böyle bir müze açma fikrinin çok eski olduğunu anlatarak farklı ülkelerde de bulunan benzer formattaki bir müzeyi Podgorica'da da açmış olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Müzede "20'inci yüzyılın fenomenleri" olarak nitelendirdiği radyo ve televizyon yayınlarında kullanılan birçok eski ekipmanın sergilendiğini aktaran Rakonjac, müzede yüzden fazla ekipman bulunmasının da kurumun sürekli olarak kendini güncellediğinin kanıtı olduğunu kaydetti.

"Günümüz kameramanları daha şanslı"

Rakonjac, Karadağ Radyo ve Televizyonuna ait geniş arşivi de dijital ortama aktarmak istediklerini ifade ederek, "Müzemiz de bu sayede insanların gelip en güvenilir tarihi kaynakları kullanabilceği bir araştırma merkezi haline dönüşebilecek." ifadelerini kullandı.

Karadağ Televizyonu'nda 1970'li yıllarda kameraman olarak çalışan Savo Jovanovic ise çalıştığı dönemin koşulları göz önüne alındığında oldukça modern ekipmanlara sahip olduklarını söyledi.

Birçok televizyon dizisi ve sinema filminde de kameramanlık yapan Jovanovic, "Günümüz kameramanları daha şanslı, zira gelişmiş bir teknolojiyle çalışıyorlar. Hafıza kartları, objektifleri değiştirilebilen fotoğraf makineleri kullanıyorlar. Bugün imkanlar çok daha iyi." diye konuştu.

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