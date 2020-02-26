'Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina’nın Günlüğü' filminin ön gösterimi yapıldı

  • Bist 100
    114703
  • Dolar
    6,1579
  • Euro
    6,6978
  • Altın
    325,7240
İstanbul
6 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Bakan Ersoy, CSO binasında incelemelerde bulundu Bakan Ersoy, CSO binasında incelemelerde bulundu
Şeytan geri döndü: Almanya’da ve Avrupa’da aşırı sağ Şeytan geri döndü: Almanya’da ve Avrupa’da aşırı sağ
Rusya İdlib'de kendi güvenilirliğini imha ediyor Rusya İdlib'de kendi güvenilirliğini imha ediyor
Rus heyet İdlib görüşmeleri için Ankara'da! Rus heyet İdlib görüşmeleri için Ankara'da!
İtalya'da corona virüsünden ölenlerin sayısı 12'ye çıktı İtalya'da corona virüsünden ölenlerin sayısı 12'ye çıktı
Başkanı Erdoğan'dan 'emekli ikramiyeleri kesilecek' iddiasına sert yanıt! Başkanı Erdoğan'dan 'emekli ikramiyeleri kesilecek' iddiasına sert yanıt!
Nursal Bilgin son yolculuğuna uğurlandı Nursal Bilgin son yolculuğuna uğurlandı
İran Cumhurbaşkanı: ABD yönetimi korku virüsü yaymaya çalışıyor İran Cumhurbaşkanı: ABD yönetimi korku virüsü yaymaya çalışıyor
MSB'den "Hocalı Katliamı" paylaşımı MSB'den "Hocalı Katliamı" paylaşımı
Hırsızlık zanlıları feribotla kaçarken yakalandı Hırsızlık zanlıları feribotla kaçarken yakalandı
Ayça Pars itirafçı oldu her şeyi anlattı: Adnan Oktar kadınlara dayak atar, saçlarını kestirirdi Ayça Pars itirafçı oldu her şeyi anlattı: Adnan Oktar kadınlara dayak atar, saçlarını kestirirdi
Gümüşhane’nin Kürtün ilçesindeki heyelan gerçekleşti Gümüşhane’nin Kürtün ilçesindeki heyelan gerçekleşti
Bombalı eylem yapacaklardı, İstanbul'da yakalandılar Bombalı eylem yapacaklardı, İstanbul'da yakalandılar
Avrupa'da hızla yayılıyor! Yunanistan'a da sıçradı! Avrupa'da hızla yayılıyor! Yunanistan'a da sıçradı!
Gündeme bomba gibi düşen operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı! İşte Yakup Süt'ün ifadeleri! Gündeme bomba gibi düşen operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı! İşte Yakup Süt'ün ifadeleri!
İzmir'de bulunan liseli 3 kız, 'macera' için evden kaçmış İzmir'de bulunan liseli 3 kız, 'macera' için evden kaçmış
Başkan Erdoğan: Trump'la bir daha görüşmemiz gerekecek Başkan Erdoğan: Trump'la bir daha görüşmemiz gerekecek
Ekrem İmamoğlu'na vatandaştan zam tepkisi Ekrem İmamoğlu'na vatandaştan zam tepkisi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kapalıçarşı'da sıkıştırıldı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kapalıçarşı'da sıkıştırıldı
Dışişleri Bakanlığı'ndan vatandaşlarımıza, koronavirüs görülen bölgelere seyahat uyarısı Dışişleri Bakanlığı'ndan vatandaşlarımıza, koronavirüs görülen bölgelere seyahat uyarısı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 19'a yükseldi İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 19'a yükseldi
Fatih'te şoke eden olay! Bir anda kadına saldırdı, dövdüler Fatih'te şoke eden olay! Bir anda kadına saldırdı, dövdüler
Yarı çıplak adam yolda yürüyen kadına saldırdı! Saniyeler sonra ortalık karıştı Yarı çıplak adam yolda yürüyen kadına saldırdı! Saniyeler sonra ortalık karıştı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

26 Şubat 2020 Çarşamba 12:47:50 | Son Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 12:48:36

'Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina’nın Günlüğü' filminin ön gösterimi yapıldı

TRT Çocuk'un yeni filmi "Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina’nın Günlüğü"nün ön gösterimi gerçekleştirildi.

Ümraniye Canpark Sinemaları'ndaki etkinliğe "Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina’nın Günlüğü" filminin yönetmeni ve ekibinin yanı sıra sosyal medya çekilişiyle ön gösterimi izleme hakkı kazanan 120 aile ve çocukları katıldı.

TRT Çocuk kanalında yayınlanan Su Elçileri adlı çizgi dizinin sinema uyarlaması olan filmin yapımcılığını ve yönetmenliğini Nurullah Yenihan üstleniyor.

Gösterim öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yenihan, dünyayı çizgi filmlerin değiştireceğini inandığını belirterek, "Çocuklara geleceğin dünyasını değiştirebilecekleri bilgisini vermeye çalışıyoruz. Kaptan Pengu ve Arkadaşları bu macerada küresel ısınmaya karşı mücadele ediyorlar. Zor bir konu, biz de zor konuları çocuklarımıza eğlendirerek anlatmayı seçiyoruz." dedi.

Yenihan, filmin 28 Şubat'ta vizyona gireceğine dikkati çekerek, filmin, ailelerin çocuklarıyla izleyeceği, hem ailelerin hem çocukların birçok yeni şeyler öğreneceği bir animasyon filmi olduğunu söyledi.

Filmin hazırlık sürecinin 8 ay sürdüğüne işaret eden Yenihan, şunları kaydetti:

"Bu film için 27 kişilik bir ekiple çalıştık. Senaryo ve uygulama süresi 8 ay sürdü. Anne ve babaların da izleyeceği bir film yaptık. Bazı çocuk filmleri ailelere hitap etmiyor olabiliyor ama bu filmde aileler de yeni bilgiler alacak. Su Elçileri çizgi dizisi Avrupa Birliği desteğiyle yaptığımız bir projeydi. O zaman da o projede çalışırken 39 bölüm içerisinde bilmediğimiz birçok konuyu öğrendik. Ailelerde burada hiç bilmedikleri ya da bildikleri ama çocuklarına anlatamadıkları şeyleri birlikte izlerken öğrenebilecekler. O anlamda önemli bir film."

Sera gazları ve küresel ısınma yüzünden buzulların erimesi neticesinde kaybolan arkadaşları Putuk'u ararken türlü maceralara atılan Kaptan Pengu, Misket, Pelik ve Mandalina'nın eğlence dolu hikayesi konu edinen film, 28 Şubat'ta gösterime girecek.

(AA)

EN ÇOK OKUNAN HABERLER