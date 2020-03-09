Kapadokya'nın gelenekleri müzede canlı performansla yaşatılıyor

  • Bist 100
    105722
  • Dolar
    6,1036
  • Euro
    6,9832
  • Altın
    327,7140
İstanbul
9 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Katar'da, yeni tip koronavirüs nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar eğitime ara verildi. Katar'da, yeni tip koronavirüs nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar eğitime ara verildi.
Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar: Beklentinin üzerinde kapattık Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar: Beklentinin üzerinde kapattık
Lübnan 'iflas ettiğini' duyurdu: Dünyanın en borçlu ülkesi olma yolunda Lübnan 'iflas ettiğini' duyurdu: Dünyanın en borçlu ülkesi olma yolunda
İran'da Ulusal Kriz Yönetim Kurumu Başkanı da koronavirüse yakalandı İran'da Ulusal Kriz Yönetim Kurumu Başkanı da koronavirüse yakalandı
FETÖ'nün rüşvet ağı ortaya çıktı! Kendi üyeleri dahil PKK, DHKP-C ve MKP'li yaklaşık 10 bin terör örgütü şüphelisi FETÖ'nün rüşvet ağı ortaya çıktı! Kendi üyeleri dahil PKK, DHKP-C ve MKP'li yaklaşık 10 bin terör örgütü şüphelisi
Devrim gibi bir hizmet daha! O belgeler artık e-Devlet'ten alınabilecek Devrim gibi bir hizmet daha! O belgeler artık e-Devlet'ten alınabilecek
Mersin'de 5 yaşındaki Ürdünlü çocuğu tokatlayan adama toplam 2 yıl hapis cezası Mersin'de 5 yaşındaki Ürdünlü çocuğu tokatlayan adama toplam 2 yıl hapis cezası
Petroldaki tarihi düşüşün ardından Rusya'dan sürpriz karar: Döviz alımını durdurdu Petroldaki tarihi düşüşün ardından Rusya'dan sürpriz karar: Döviz alımını durdurdu
Nazilerin insan derisinden yaptığı fotoğraf albümü bulundu Nazilerin insan derisinden yaptığı fotoğraf albümü bulundu
Açık artırma düzenleyerek maske satan Japon siyasetçi özür diledi Açık artırma düzenleyerek maske satan Japon siyasetçi özür diledi
Okan Bayülgen savcıya ifade verdi Okan Bayülgen savcıya ifade verdi
Arnavutluk'tayeni tip koronavirüs vakası tespit edildi Arnavutluk'tayeni tip koronavirüs vakası tespit edildi
Meksika'da Kadınlar Günü'nde düzenlenen yürüyüşte siyah gözlüklü bir kadın molotofkokteyli attı: 4 yaralı Meksika'da Kadınlar Günü'nde düzenlenen yürüyüşte siyah gözlüklü bir kadın molotofkokteyli attı: 4 yaralı
Meksika'da Kadınlar Günü'nde siyah gözlüklü kadın molotofkokteyli attı: 4 yaralı Meksika'da Kadınlar Günü'nde siyah gözlüklü kadın molotofkokteyli attı: 4 yaralı
Hayat verdikleri karakterler için makyajla değişen yüzler Hayat verdikleri karakterler için makyajla değişen yüzler
Kapadokya'nın gelenekleri müzede canlı performansla yaşatılıyor Kapadokya'nın gelenekleri müzede canlı performansla yaşatılıyor
Antalya Müzesi'nde 48 yıldır sergilenen portre heykelin Sappho olduğu belirlendi Antalya Müzesi'nde 48 yıldır sergilenen portre heykelin Sappho olduğu belirlendi
İki sanatçının etkileşimi 'Gece Sirenleri'ni çaldırdı İki sanatçının etkileşimi 'Gece Sirenleri'ni çaldırdı
Altının gramı 331 lira Altının gramı 331 lira
İstanbul'da bu hafta çocuklar tiyatroya doyacak İstanbul'da bu hafta çocuklar tiyatroya doyacak
Sudan Başbakanı'na suikast girişimi Sudan Başbakanı'na suikast girişimi
Göbeklitepe Güneydoğu tatilinin vazgeçilmez rotası oldu Göbeklitepe Güneydoğu tatilinin vazgeçilmez rotası oldu
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Terör örgütü PKK/YPG'li 2 terörist, Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakoluna teslim oldu Terör örgütü PKK/YPG'li 2 terörist, Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakoluna teslim oldu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

09 Mart 2020 Pazartesi 11:29:42 | Son Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 11:30:40

Kapadokya'nın gelenekleri müzede canlı performansla yaşatılıyor

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, bölgenin kültür ve geleneklerinden örnekler "Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi"nde görevlilerce uygulamalı olarak gösteriliyor.

UNESCO tarafından 2003 yılında kabul edilen "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası" sözleşmesi kapsamında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) tarafından Nevşehir'in Avanos ilçesindeki tarihi Hacı Nuri Bey Konağı'nda oluşturulan "Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi", yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 

1900'lü yılların başlarında yapılan, 50 yıl öncesine kadar ikamet olarak kullanılan 3 katlı konaktaki 16 farklı odada, gelin odası, masal salonu, Hacivat-Karagöz oyunu, meddahlık ve aşıklık geleneği, sema ile çeşitli sanat ve gelenekler ziyaretçilere uygulamalı anlatılıyor.

NEVÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü öğrencileri, lisans düzeyinde aldıkları teorik bilgileri müzede yaşatarak, hem bölgenin kültür, sanat ve geleneklerini turistlere tanıtıyor hem de unutulmaya yüz tutmuş birikimin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlıyor.

"Diğer müzelerden farkı, etkileşimli olmasıdır"

NEVÜ Türk Halk Bilimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Adem Öger, AA muhabirine, haftanın her günü açık olan müzede öğrencilerinin vardiyalı görev yaparak, geçmişten geleceğe bir köprü oluşturduklarını belirtti.

Yaklaşık 8 aydır hizmet veren müzenin, Kapadokya'nın doğal güzelliklerinin yanı sıra kültürel zenginliklerinin de yansıtılması bakımından önemli olduğunu vurgulayan Öger, şöyle konuştu:

"Müzemizin bölgedeki diğer müzelerden farkı, etkileşimli olmasıdır. Müzeyi ziyaret esnasında karşılıklı bilgi alışverişi ve izlemeye dayalı bir uygulamanın olmasıdır. Müzemizin kuruluş felsefesi; Bölgemizin kültürünü gençlerimize, öğrencilerimize aktarmak, diğer yandan da bölgeye gelen yabancı turistlere Türk kültürünün güzelliklerini yansıtmaktır. Burada örgün eğitim kurumlarından gelen ziyaretçiler, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatında olan ancak uygulamada göremedikleri geleneksel ritüelleri bu müzede görüyorlar. İkinci önemi ise bölgedeki sema, semah, ebru sanatı gibi önemli sanatların icrasını da bu müzede turistlerin birebir görme fırsatı oluyor."

Doç. Dr. Öger, müzenin dinamik bir yapıya sahip olduğunu, saha araştırmalarında tespit edilen farklı geleneklerin de oluşturulan yeni bölümlerde canlandırıldığını sözlerine ekledi.

"Bu müze, geçmişten geleceğe bir köprü"

Müzede görevli öğrencilerden Beyza Ören ise okulda öğrendiği bilgileri müzede yaşayarak pekiştirdiğini söyledi.

Canlı performansla geleneklerin yansıtılmasının ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunduğunu kaydeden Ören, "Bu müze, geçmişten geleceğe bir köprü olma özelliği taşıyor. Farklı odalarda farklı kültürleri canlandırıp anlatıyoruz. Türk Halk Bilimi, aslında kendi kültürel mirasımızı gelecek kuşaklara taşımamızı sağıyor. Herkesin kültürel birikimlerimiz hakkında bilgi sahibi olması gerektiğini düşünüyorum. Zira, kendi kültürümüze hakim olmalıyız." diye konuştu.

(AA)

EN ÇOK OKUNAN HABERLER