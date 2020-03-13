'Kamelyalı Kadın' Giuseppe Verdi'nin notalarıyla seyirci karşısına çıkacak

  • Bist 100
    93639.5
  • Dolar
    6,3090
  • Euro
    7,0858
  • Altın
    320,6780
İstanbul
4 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Dünya diken üstünde! Koronavirüs sebebi ile bir OHAL kararı daha! Dünya diken üstünde! Koronavirüs sebebi ile bir OHAL kararı daha!
Çin’de ölüm sayısı ilk defa tek haneli rakamlara düştü Çin’de ölüm sayısı ilk defa tek haneli rakamlara düştü
Kırmızı bültenle aranan "Siya Munzur" teslim oldu Kırmızı bültenle aranan "Siya Munzur" teslim oldu
Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan son dakika Cuma namazı haberi! Bugün Cuma namazı kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan son dakika Cuma namazı haberi! Bugün Cuma namazı kılınacak mı?
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde Kovid-19 tespit edildi Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde Kovid-19 tespit edildi
Fed Kovid-19 endişesindeki piyasalara 1,5 trilyon dolarlık likidite enjekte edecek Fed Kovid-19 endişesindeki piyasalara 1,5 trilyon dolarlık likidite enjekte edecek
ABD Kongresinden koronavirüsün ekonomik etkisini azaltmak amacıyla yeni tasarı ABD Kongresinden koronavirüsün ekonomik etkisini azaltmak amacıyla yeni tasarı
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'da koronavirüs tespit edildi Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'da koronavirüs tespit edildi
ArtAnkara'da dilek ağacı ormanı kuruldu ArtAnkara'da dilek ağacı ormanı kuruldu
Devlet Tiyatroları İstiklal Şairi'ni 'Mehmet Akif' oyunuyla andı Devlet Tiyatroları İstiklal Şairi'ni 'Mehmet Akif' oyunuyla andı
Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nı kaleme aldığı Taceddin Dergahı'nda anıldı Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nı kaleme aldığı Taceddin Dergahı'nda anıldı
Koronavirüs İtalya'da turizm sektörünü vurdu Koronavirüs İtalya'da turizm sektörünü vurdu
Unutulmaya yüz tutmuş linga tatlısı gelecek nesillere aktarılacak Unutulmaya yüz tutmuş linga tatlısı gelecek nesillere aktarılacak
İstiklal Şairi'nin 'binbir manalı' maskı Şahsi Eşyalar Sergisi'nde İstiklal Şairi'nin 'binbir manalı' maskı Şahsi Eşyalar Sergisi'nde
'Kamelyalı Kadın' Giuseppe Verdi'nin notalarıyla seyirci karşısına çıkacak 'Kamelyalı Kadın' Giuseppe Verdi'nin notalarıyla seyirci karşısına çıkacak
Afganistan'da tarih tekerrür mü ediyor? Afganistan'da tarih tekerrür mü ediyor?
Son bileti alınca piyango çıkmış gibi sevindi! Son bileti alınca piyango çıkmış gibi sevindi!
Merkel'den corona virüs çağrısı: Bu bizim için de bilinmeyen bir sınama Merkel'den corona virüs çağrısı: Bu bizim için de bilinmeyen bir sınama
Belçika'da 3 Nisan'a kadar okullar tatil edileceğini duyurdu Belçika'da 3 Nisan'a kadar okullar tatil edileceğini duyurdu
Ebabil kuşu hikayesi nedir? Ebabil kuşu ne anlama gelir? Ebabil kuşu hikayesi nedir? Ebabil kuşu ne anlama gelir?
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final için avantaj yakaladı Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final için avantaj yakaladı
Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle tüm kamu görevlilerinin, görevlerine istinaden veya şahsi sebeplerle yurt dışına çıkışları durduruldu Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle tüm kamu görevlilerinin, görevlerine istinaden veya şahsi sebeplerle yurt dışına çıkışları durduruldu
Okulların tatil ilan edilmesiyle öğrenciler otogara akın etti Okulların tatil ilan edilmesiyle öğrenciler otogara akın etti
İBB başkan danışmanlarının maaşları dudak uçuklattı! Yetmedi 'sosyal denge tazminatı' zammı da eklendi İBB başkan danışmanlarının maaşları dudak uçuklattı! Yetmedi 'sosyal denge tazminatı' zammı da eklendi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

13 Mart 2020 Cuma 07:23:48 | Son Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 07:24:30

'Kamelyalı Kadın' Giuseppe Verdi'nin notalarıyla seyirci karşısına çıkacak

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Ersoy, "Bugüne kadar Türkiye'de seslendirilmemiş eserlerin notalarını, seyirci ilk kez 'Kamelyalı Kadın' balesinde dinleme fırsatı bulacak." dedi.

İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin bugüne kadar Türkiye'de seslendirilmemiş müziklerinin aylar süren çalışmayla notalara aktarıldığı "Kamelyalı Kadın" balesi, dünya prömiyeriyle sanatseverlerle buluşacak.

Fransız yazar Alexandre Dumas'ın ölümsüz eseri "Kamelyalı Kadın" romanından uyarlanan, koreografisi Volkan Ersoy ve Armağan Davran'a ait eser için beş ay boyunca Giuseppe Verdi'nin müzikleri tarandı.

Müzik düzenlemesi Tolga Taviş tarafından yapılan eserler yorumlanarak, notalara aktarıldı. Daha önce Türkiye ve farklı ülkelerde sahneye konulan "Kamelyalı Kadın"da ilk kez Alexandre Dumas başrolde canlandırılacak.

Yaklaşık 200 kişilik ekibin, kostümden dekora, baleden orkestraya kadar her alanda hummalı çalışma yaptığı eserin, 14 Mart'ta Antalya'da Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde dünya prömiyeri gerçekleştirilecek.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Volkan Ersoy, AA muhabirine, eser için aylar öncesinden hazırlık yaptıklarını söyledi.

Yeni bir hikaye yarattıklarını belirten Ersoy, "Bugüne kadar Türkiye'de seslendirilmemiş eserlerin notalarını, seyirci ilk kez Kamelyalı Kadın'da dinleme fırsatı bulacak. Eser bale anlamında dünyada ünlü koreograflar tarafından sahnelenmiş ama bunu farklı kılan, Alexandre Dumas'ın sahnede olmasını yorumlayan bir koreografi yok. Eserimizde başrol ilk kez sahnede yer alacak." diye konuştu.

Dumas'ı, Tan Sağtürk'ün canlandıracağını anlatan Ersoy, 20 sene önce aynı eserde Armağan Davran ile dönüşümlü oynadıklarını dile getirdi.

Ersoy, eserin ilerleyen dönemlerde uluslararası festivallerde yer alacağını kaydetti.

"Biletler 20 gün önceden tükendi"

Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürü Akın Ulutaş ise eserin prömiyer biletlerinin 20 gün öncesinden tükendiğini, ikinci temsil için de biletlerin bitmek üzere olduğunu bildirdi.

Orkestra şefi Tolga Taviş de dünya klasiklerinden bir hikayeyi sahneye taşıyacaklarını, bugüne kadar sıklıkla dansla anlatılan hikayeye farklı yorum getirdiklerini söyledi.

Farklı seçkiler yaratmak istediklerine değinen Taviş, "Yeni bir dans prodüksiyonu hazırladık. Daha önce hiç yapılmadığından, eseri hazırlarken hiçbir işitsel referansımız yoktu. Suya yazı yazarak, kilim dokur gibi ilmek ilmek yoktan var ederek bir eser çıkarmaya çalışıyoruz. Bu çok zevkli, tam bir macera ama biraz da zor. Verdi'nin yüzlerce saatlik müziği var. O müziklerin hepsini dinledik. Belki de 3-4 ay gibi kısa sürede bunu yapabilmemiz bir rekor." ifadelerini kullandı.

Solistlerden Nurdan Küçükekmekçi, Verdi'nin eserlerinden oluşan kolaj sunacaklarını belirtti.

Dekor tasarımı üstlenen Savaş Camgöz ise 1840'lı yıllarda Paris'te geçen hikayeyi anlatmak için 15 kişilik ekiple, o dönemin ihtişamını yansıtan bir dekor hazırladıklarını kaydetti.

Kostümü düzenleyen Gazal Erten, oyuncuların sahnede rahat edebilmesi için kıyafetlerin özenle seçildiğini, özellikle şapkaların ön plana çıktığını ifade etti.

(AA)

EN ÇOK OKUNAN HABERLER