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30 Eylül 2019 Pazartesi 07:40:41 | Son Güncelleme: 30 Eylül 2019 Pazartesi 07:42:09

Kahin Tepe'de heyecanlandıran buluntular

Kastamonu'nun Araç ilçesinde yürütülen Kahin Tepe kazısında, Akeramik Neolitik döneme ait öğütme taşı, süs eşyası gibi eserler bulundu.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde yürütülen Kahin Tepe kazısında, Akeramik Neolitik döneme ait öğütme taşı, süs eşyası gibi eserler bulundu.

İlçenin Kahin Tepe mevkisinde geçen yıl başlayan kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kastamonu Müze Müdürlüğü başkanlığında gerçekleştiriliyor. 

Kazıya, Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protoistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Nurperi Ayengin danışmanlık yapıyor.

Bu yılki çalışmaların da sona ermek üzere olduğu kazıya farklı üniversitelerden 19 öğrenci ile akademisyenler katılıyor.

 

Ayengin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki çalışmalara geçen yıl Başköy köyü yakınlarında baraj kurtarma kazısı olarak başladıklarını söyledi.

Kahin Tepe'nin konum olarak stratejik bir yerde bulunduğuna işaret eden Ayengin, "Bölgedeki yerleşim yeri, ovaya hakim bir alana konuşlanmış. Önünden Araç Çayı geçiyor. Kahin Tepe'nin önünden geçen su kaynağı bölgenin besin ekonomisine katkı sağlarken, savunmayı da güçlendiren bir yapıya sahip." dedi.

"Yapı, Göbeklitepe ile aynı döneme ait"

Bölgede iki ayrı dönemde yerleşim olduğunu belirten Ayengin, "Erken tunç çağına tarihlendirilen bir yerleşim var. Bu alanda adak çukurlarını görüyoruz. Adak çukurlarında döneme özgü çok fazla malzeme bulundu ama maalesef bunların çoğu, tarımsal faaliyet sırasında bozulmuş. Bunların altında ise Akeramik (seramiksiz) Neolitik dönemle tarihlendirilen yuvarlak plan tespit ettik. Çukur, Akeramik Neolitik dönemin tipik yapısı." ifadesini kullandı.

Ayengin, geçen yılki ilk kazılarda elde ettikleri buluntularda bölgenin erken bir döneme ait olduğunu hissettiklerini vurgulayarak, "Yuvarlak yapıyla birlikte buranın Akeramik Neolitik döneme tarihlenen bir taş atölyesi olduğunu söyleyebiliriz. Akeramik Neolitik dönemin en meşhur yerleşimi, Göbeklitepe. Göbeklitepe ilk tapınım yeri olarak değerlendirilirken, burası da taşların işlendiği bir atölye. Orada bir ibadethane görüyoruz, burada da bir atölye." değerlendirmesinde bulundu. 

Buluntuların Karadeniz Bölgesi açısından önem taşıdığına dikkati çeken Ayengin, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar Karadeniz'de bu döneme tarihlendirilen bir yer bulunmamıştı. Karadeniz'de böyle bir yerleşim yeri olduğu bilinmiyordu. Karadeniz Bölgesi'nde bugüne kadar bulunan en eski yerleşim yeri. Günümüzden 12 bin yıl önceki ilk yerleşimlerden biri olması açısından çok önemli. Dönemine ait diğer yerleşim yerleri ile eserlerde benzerlik fazla."

(AA9

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