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10 Ekim 2019 Perşembe 11:47:42 | Son Güncelleme: 10 Ekim 2019 Perşembe 11:50:32

Kaçak kazıda bulunan mozaik gün ışığına çıkarılıyor

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde mayıs ayında kaçak kazı sırasında bulunan ve bin 500 yıllık olduğu değerlendirilen devasa mozaiğin gün yüzüne çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde mayıs ayında kaçak kazı sırasında bulunan ve bin 500 yıllık olduğu değerlendirilen devasa mozaiğin gün yüzüne çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

Güreci köyü Üstünlü mevkisinde koruma altına alınan yaklaşık 120 metrekarelik mozaiğin, geç Roma ve erken Doğu Roma (Bizans) yerleşiminde bulunduğu belirlendi.

Müze uzmanları denetiminde yaklaşık 20 kişilik ekip, mozaik ile diğer mimari kalıntıların restorasyon ve konservasyonuna devam ediyor.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Koçyiğit, AA muhabirine, bölgede çalışmaların Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ile İÇDAŞ AŞ'nin sponsorluğunda yapıldığını söyledi.

Mozaiğin varlığının geçen mayıs ayında kaçak kazı sırasında anlaşıldığını belirten Koçyiğit, bunun üzerine kurtarma kazısına başlandığını dile getirdi.

Bölgede mozaiğin yanı sıra büyük bir yapılaşmanın olduğunun tespit edildiğini anlatan Koçyiğit, şöyle devam etti:

"Troas bölgesinin açığa çıkarılmış en büyük ve en sağlam mozaiği. Üzerinde çeşitli figüratif, dekoratif unsurlar var, yazıtlar mevcut. Bu mozaik gerek bölge tarihi gerekse arkeolojisi için önemli. Bu mozaikle çevresindeki yapılaşma bizim için çok değerli, çünkü bulunduğumuz yer antik Lapseki kentine yaklaşık 15 kilometre mesafede. Yine Parion Antik Kenti hemen yanı başımızda. İki önemli kentin ortasında önemli bir kırsal yerleşim niteliğinde." 

Antik Çağ'dan bu yana asma yetiştiriliyor

Koçyiğit, Lapseki'nin Antik Çağ'da bir kırsal üretim merkezi olduğunu, o dönemden bu yana bölgede asma yetiştirildiğini bildiklerini aktardı.

Başka tarımsal ürünlerin de bölgede oldukça yoğun denilebilecek düzeyde üretildiğine değinen Koçyiğit, "Üretimin sonucu olarak da büyük metropollerin çevresine yayılmış durumda. Bu şekilde toprağı işleyen kırsal yerleşimlerin varlığı bu bölgede önemli. Burası da olasılıkla bizim için büyük bir kırsal yerleşim niteliğinde. Mozaiğin özelliklerine bakarak 5'inci ya da 6'ncı yüzyıl diyebileceğimiz bir döneme tarihleniyor." değerlendirmesinde bulundu. 

Dr. Öğr. Üyesi Koçyiğit, koşullar el verdiği sürece mozaik ve çevresinde çalışmaları sürdüreceklerini ifade etti.

İlerleyen günlerde çok daha detaylı sonuçlara ulaşacaklarına işaret eden Koçyiğit, "Bölgenin niteliğini ve arkeolojik değerini artırıcı bilgiler elde edeceğimiz şüphesiz. Bu anlamda oldukça önemli." diye konuştu.

(AA)

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