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08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:24:04 | Son Güncelleme: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:27:29

John Bailey: Türk filmleri Amerikan filmlerinden daha içten

Oscar Ödülleri'ni veren Akademi'nin başkanı John Bailey, "Türk filmlerinden çok zevk aldım. Amerikan filmlerinden çok farklılar. Daha içten, sessiz ve duygusal bir atmosferi var filmlerin." dedi.

Oscar Ödülleri'ni veren Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin (Akademi) başkanı John Bailey, "Türk filmlerinden çok zevk aldım. Amerikan filmlerinden çok farklılar. Daha içten, sessiz ve duygusal bir atmosferi var filmlerin." dedi.

"12 Punto TRT Senaryo Günleri"nin bağımsız jürisinde bulunmak üzere İstanbul'a gelen Bailey, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Bailey, kişisel hikayelerin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bütün filmlerin otobiyografik olması demek değil bu. Her film kendine özel ve detaylı, her biri birbirinden farklı ve eşsiz. Sadece diyaloglar değil, araya giren görüntüler yakın planlar da hikaye hakkında çok şey söylüyor. Yani hayalimizde canlandırdıkça ve dramatik anlatıları aktarmak için görüntüleri kullandıkça duygular bile olabileceği en güçlü şekilde ortaya çıkar." açıklamasını yaptı.

ABD yapımı filmlerin çoğunlukla diyalog üzerine kurulduğunu belirten Bailey, bunun ABD sinemasının hem güçlü hem de zayıf yanı olduğunu ifade etti.

"TÜRK FİLMLERİNİN EN GÜÇLÜ YANI KÜÇÜK DETAYLARA VERİLEN ÖNEM"

Bailey, oyuncu performansı, diyalog ve hikaye yapısının önemine değinerek, "Carol (eşi) ve benim uluslararası yapımlarla özellikle Türk filmleriyle oldukça ilgilenmemizin sebebi de bu. Türk sinemasında küçük detaylara verilen önem, duygusal şeylerin sessizce ama derinden hissedilmesini sağlıyor. Bu benim izlediğim Türk filmlerinin en güçlü yanı." diye konuştu.

Türklerin kendi sanat ve deneyimlerinden gelmeyen hikayeleri anlatmaya çalışmak yerine birikimleri üzerinden hareket etmeleri gerektiğine dikkati çeken Bailey, "Sahip olduklarınıza bağlı kalmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Hüzün, Türklerin duygusal ve estetik kimliklerine işaret eden önemli bir özellik." değerlendirmesinde bulundu.

"SAHİP OLDUĞUMUZ TEK REHBER KENDİ GERÇEĞİMİZ"

Genç yönetmen ve film yapımcılarına tavsiyelerde bulunan John Bailey, bir yönetmenin her zaman kendisi için doğru olan şeye yatırım yapması gerektiğini anlattı.

Görüntü yönetmeni ve yönetmen olarak birçok işe imza atan Bailey, film yaparken her zaman şahsi duygu ve deneyimlerden faydalanmak gerektiğinin altını çizerek, "Film yapımcılarına hissettikleri hakkında dürüst olmalarını, bunun hikayenin doğrusunu ortaya çıkaracağını söylemek isterim. 'Bunu denemek istiyorum çünkü harika bir fikir.' demeyin. Sadece eleştirmenlerin beğeneceğini düşündüğünüz için bir şey yapmayın. Yapmaya çalıştığınız kendi gerçeğinize odaklanın. Sahip olduğumuz tek rehber bu." ifadelerini kullandı.

Sinemanın çok teknik bir alan olduğuna işaret eden Bailey, birtakım teknik disiplinlere sahip olmayan filmlerin insanların dikkatini çekmeyeceğini ve izlenmeyeceğini söyledi.

"CEP TELEFONUYLA DA FİLM ÇEKEBİLİRSİN"

Bailey, insani deneyimlerden mahrum bir tekniğin de izlenmeye değer olmayacağını belirterek, "Bu bir denge. Aynı anda hem teknik hem duygu hem de estetik olmalı. Duygu kalpten gelir, insani deneyimlerden gelir. Estetik sinemanın sanatsal dilinden gelir. Teknik ise kullandığımız ekipmandan. Yani sinemanın en heyecanlandıran yönü de bu en az üç farklı karakteristikle uğraşmak ve onlar arasındaki en doğru dengeyi bulmak." diye konuştu.

"TÜRK FİLMLERİ AMERİKAN FİLMLERİNDEN ÇOK FARKLI"

Bailey, Türkiye'de bulunduğu sürede Türkiye'nin ve tarihinin elementlerini ve kültürünü öğrenmek istediğini dile getirdi.

İzlediği Türk filmlerinden çok zevk aldığını anlatan Bailey, "(Türk filmleri) Amerikan filmlerinden çok farklılar. Daha içten, sessiz ve duygusal bir atmosferi var filmlerin. Benim için gerçekten büyüleyici." açıklamasında bulundu.

Ünlü yönetmen, her senaryonun bir film olup olamayacağı sorusunu cevaplamanın zor olduğunu söyleyerek, "Bu sürekli sorulmaya devam eden bir soru sinema sektöründe. Çünkü birçok film yapımcısı sinemanın ne olduğuyla ilgili tanımlamayı normal film literatürünün bir parçası olmayan şeyleri içine alarak genişletmeye çalıştılar. Bu sinemanın sınırlarının nasıl genişlediğinin, anlayışın nasıl geliştiğinin açıklaması ama her hikaye film olur mu bilmiyorum." şeklinde konuştu.

AA

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