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07 Temmuz 2019 Pazar 15:17:56 | Son Güncelleme: 07 Temmuz 2019 Pazar 15:24:18

John Bailey "12 Punto TRT Senaryo Günleri"nde

Oscar Ödülleri'ni veren Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin (Akademi) başkanı John Bailey, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'le bir araya geldi.

"12 Punto TRT Senaryo Günleri"nin bağımsız jürisinde bulunmak üzere İstanbul'a gelen Bailey ve Eren, toplantı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İbrahim Eren, senaryo yazmanın ve bunu hayata geçirmenin heyecanlı bir iş olduğunu belirterek, "TRT Senaryo Günleri'nin Türkiye'deki zengin hikayeleri dünyaya anlatmak için büyük fırsatlar taşıdığına inanıyorum." dedi.

- "SENARYO GÜNLERİ BİRÇOK SENARİSTE DESTEK OLACAK"

John Bailey ve eşini ağırlamanın çok büyük bir onur olduğunu belirten Eren, "Türkiye'deki senaristler için de yarışmaya katılanlar için de büyük bir şans. Ben inanıyorum ki TRT'nin yaptığı bu senaryo günleri Türkiye'den uluslararası işler çıkartacak birçok senariste destek olacak. Ben Türkiye'de müthiş hikayeler olduğuna ve bu topraklara ait müthiş hikayelerin harmanlandığına inanıyorum. Bu hikayelerin de senaryo günleriyle ortaya çıkabileceğine inancım tam." şeklinde konuştu.

Eren, Türkiye'den çıkacak hikayelerin dünyanın her yerinde çok sevileceğine inandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Biz dünyadaki alışılagelmiş film hikayelerine, kahraman hikayelerinin hepsine alternatif üretebilecek topraklardayız. Buradan çıkabilecek hikayelerin evrensel olabilmesi için, tüm dünyadaki izleyicilerin alıştığı sinema dilinin üzerine çıkabilmesi ve standardı yakalayabilmesi gerekli. O yüzden bu proje çok önemli."

- "DÜNYANIN TÜRKİYE'DEKİ ZENGİN VE DUYGUSAL İNSAN HİKAYELERİNE İHTİYACI VAR"

Görüntü yönetmeni ve yönetmen olarak birçok işe imza atan Bailey de Türkiye'nin çok zengin hikayelere sahip olduğunu ve bu hikayelerin dünyanın geri kalanına ulaştırılması gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'yi sadece iki kıta için değil aynı zamanda birçok medeniyet için de kesişim noktası olarak tanımlayan Bailey, "Tarihte binlerce yıl bu görevi üstlenen Türkiye, gelecekte de birçok kültürün tanışacağı bir bağlantı noktası olabilir." diye konuştu.

Bailey, farklı kültürlere karşı öfkenin arttığı dünyada Türkiye'deki zengin ve duygusal insan hikayelerinin dünyanın ihtiyacı olan şey olduğunu söyledi. 

Toplantıya E.T. filminin kurgucusu ve John Bailey’in eşi Carol Littleton da katıldı.

Türk sinemasına nitelikli senaryo ve filmler kazandırmak, bu filmlerin uluslararası arenada yer almasını sağlamak ve Türk sinemasının dünya ile buluşmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen "12 Punto TRT Senaryo Günleri"nin uluslararası bağımsız jürisinde ayrıca dünyanın en prestijli satış ajanslarından Wildbunch’ın alım direktörü Marie-Pierre Valle ve Saraybosna Film Festivali Cinelink Direktörü Amra Baksic Camo yer alıyor.

Yapılan 119 başvuru arasından sektördeki uzmanlardan oluşan bağımsız jüri tarafından seçilen 12 film 12 Temmuz'da uluslararası bağımsız jüri tarafından değerlendirilerek ortak yapım ödülü için mücadele edecek.

AA

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