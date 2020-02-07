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07 Şubat 2020 Cuma 14:35:44 | Son Güncelleme: 07 Şubat 2020 Cuma 14:41:59

İzmir'de türbe sanılan mekandan asırlık kitaplar çıktı

Tire ilçesindeki tarihi Karakadı Camisi'nin yakınında bulunan ve türbe zannedildiği için içine girilmeyen mekanda 18'i el yazması yaklaşık 400 yıllık olduğu düşünülen 442 kitap bulundu.

İzmir'in Tire ilçesindeki tarihi Karakadı Camisi'nin yakınında bulunan ve yöre halkı tarafından türbe zannedildiği için dokunulmayan mekanda, 18'i el yazması yaklaşık 400 yıllık olduğu düşünülen 442 kitap bulundu.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı alanında yaptığı yüksek lisans çalışmaları kapsamında saha araştırması yapan Tire Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni 26 yaşındaki Ümit Bağatur, ilçedeki tarihi Karakadı Camisi'nin güneyinde yer alan ve türbe olarak bilinen yapının içinde el yazması eserlerin olduğunu tespit etti.

Genç öğretmenin durumu Vakıflar Genel Müdürlüğüne bildirmesi üzerine harekete geçen ekipler, polis gözetiminde girdikleri yerden aldıkları eserleri, Necip Paşa tarafından 1826 yılında yaptırılan ve tarihi eser niteliğindeki kitapların bulunduğu Necip Paşa Kütüphanesine taşıdı.

İncelemelerde bir kısmının yaklaşık 400 yıl öncesine ait olduğu Kur'an-ı Kerim, tefsir, hadis, fıkıh, edebiyat, astronomi, felsefe, matematik ve tıp alanlarındaki kitaplar tespit edildi.

18'inin ise el yazması olduğu belirlenen eserler Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyon çalışmasıyla korunacak.

"Kültürümüze hizmet edeceğini düşünüyoruz"

Ümit Bağatur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu mekanın türbe zannedildiğini ancak kaynaklarda müderris odası olarak kullanıldığının görüldüğünü söyledi.

Yöre halkının bir kısmının orayı türbe olduğunu düşündüğü için içine girmediğini vurgulayan Bağatur, şöyle konuştu:

"Bu yapı içinde Osmanlıca, Arapça ve Farsça yazılı maddi ve manevi bir değere sahip esere rastladık. Ben de durumu ilgililere ilettim. Sonra yürütülen titiz çalışmalar sonucu eserleri Necip Paşa Kütüphanesine getirdik. Tire tarihi bir ilçe, bu eserlerin kaydına baktık herhangi bir kayıt bulunmadı. Bunların hepsi tarihi eser, 4 asırlık da var 2 asırlık da. 18 tanesi el yazması, diğerleri matbaa baskısı. Birçoğu ilahiyat alanında yani tefsir, hadis, fıkıh, kelam olsa da felsefe, astronomi, matematik ve tıp gibi ilimlere ait kitaplar da bulunmaktadır. Bu eserlerin kültürümüze hizmet edeceğini düşünüyoruz. Söz konusu eserler restorasyona alınacak ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün çalışması ile korunacaktır."

(AA)

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