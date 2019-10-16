İtalyan sanatçılar Türkiye'deki deneyimlerini tuvale yansıttı

İtalya'nın değişik bölgelerinde yaşayan ve yaşları 25 ile 34 arasında değişen Dione Roach, Federica Cogo, Flavia Tritto, Maria Luigia Gioffre ve Nicola Guastamacchia, Güler Sanat'ın sanatçı misafir programı Artists in Residence kapsamında atölyelerini bir ay aylığına Türkiye'ye taşıdı.

İstabul, Eskişehir, Ankara ve Kapadokya bölgesini ziyaret eden genç sanatçılar, İstanbul Bienali, Contemporary İstanbul Sanat Fuarı, Ahmet Güneştekin, Hakan Esmer, Erhan Lanpir, Nevres Akın ve Mehmet Yıldırım'ın sanat atölyeleri, camiler ve müzeleri gezdiler, Kapadokya'da çömlek ustalarıyla bir araya geldi.

Türkiye'deki sosyal, kültürel ve mimari izlenimlerini yağlıboya ve akrilik, enstalasyon ve ışıklı yerleştirme gibi farklı tekniklerle tuvallere yansıtan sanatçılar, 5 haftada 30'un üzerinde eser üretti.

Genç sanatçıların eserleri arasında kaligrafiden ilham alan tablolar, sınırları sorgulayan çalışmalar, göz ve parmak izlerinin projeksiyonla yansıtılması, poşetlenmiş İngiliz referandum sandığı, şark köşesi minderlerinden hareketle hazırlanan geometrik desenler de yer aldı.

Eserler, İtalyan Büyükelçiliğinin desteğiyle Güler Sanat'ta açılan "Uzak Bir Yakınlıktan" sergisi ile başkentli sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

"Kültürler arası ilişki"



Serginin Küratörü ve Güler Sanat Koordinatörü Kemal Orta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Artists in Residence programıyla kültürler arasındaki ilişkiyi ortaya koymaya çalıştıklarını belirterek, "Projenin genel amacı sanatçıların Türkiye'deki gözlemleri, halkla kurdukları ilişki, izlenim ve ilhamı bir araya getirip, kendi sanatçı kimlikleriyle yansıtmaları ve eserler üretmeleri." dedi.

Orta, projenin, Türkiye'nin sanatçı gözüyle dünyaya tanıtılmasına katkıda bulunmayı da hedeflediğini işaret etti.

"Uzak Bir Yakınlıktan"



Eserlerin sanatseverlerin beğenisine sunulduğu serginin isminin "Uzak Bir Yakınlıktan" olarak belirlenmesinde hem kendisinin hem de sanatçıların hem fikir olduğunu anlatan Orta, şunları kaydetti:

"Çünkü hiçbir sanatçı bu sürede ahkam kesiyor olarak gözükmek istemedi. Bir yeri tam olarak anlamak için 5 hafta çok da yeterli bir süre değil. 'Buradayız, yakınlık olarak sıfır noktasındayız ama dışardan gelen bir gözle çok uzaktayız, yaklaşmaya çalışıyoruz, bu çabanın içindeyiz' mesajını vermek istediler. Uzak ve yakın kavramı hem bireysel hem sosyolojik hem toplumsal anlamda birkaç noktada sanatçıların pratiklerinde gelişti. Doğrusal bir anlatım değil tamamen hayatın kendisi buradaki çalışmalar."

"Çok olumlu izlenimlerle ayrıldılar"

Orta, projenin amacına ulaştığına inancını dile getirerek, "Bu entellektüel bir proje. Sadece turistik bir gezi ya da bir atölyeye kapanarak yapılan bir proje değil. Etkileşimi, kültürel alışverişi amaçlıyor. Bir ayın sonunda bu kesinlikle tam yerine oturdu. Ön yargılar, bilinmezlik, keşif için duyulan heyecan çok güzel sonuçlara dönüştü. Bütün sanatçılar çok olumlu izlenimlerle ayrıldı." ifade etti.

Sergi, 29 Kasım'a kadar izlenebilecek.

(AA)