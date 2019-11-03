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03 Kasım 2019 Pazar 14:38:18 | Son Güncelleme: 03 Kasım 2019 Pazar 14:40:18

İşte modern dünyanın sorunları

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, dünya edebiyatının önemli yazarları arasında yer alan Halil Cibran’ın insan yaşamını mercek altına aldığı "Ermiş" eserini kitapseverlerin beğenisine sundu.

TM DİJİTAL HABER MERKEZİ

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Halil Cibran’ın insan yaşamını mercek altına aldığı “Ermiş” eserini, Ayşe Berktay’ın çevrisiyle kitapseverlerin beğenisine sundu.

Lübnan edebiyatı denince akla ilk gelen isimlerden olan Halil Cibran, 6 Ocak 1883’te Lübnan’ın kuzeyindeki Bşarri kasabasında doğdu. 1895 yılında ailesiyle birlikte Amerika’nın Boston şehrine göç etti. Küçüklüğünden beri sanat ve edebiyata ilgisi olan Cibran, çok iyi derecede Arapça ve Fransızca biliyordu.

“İNSAN YAŞAMINA DAİR HER ŞEY…”

Halil Cibran ilk denemelerini ABD’ye gelen Arap mültecilerin çıkardığı “Muhacir” Dergisi’nde yazmaya başladı.1912 yılında New York’ta Suriye ve Lübnan’dan gelen muhacirlerle beraber “el-Rabıtatü’l Kalemiye” isimli edebiyat dergisini çıkardı. Dünyada en çok okunan şairler arasında yer alan Halil Cibran, kaleme aldığı eserleriyle insan yaşamının her boyutunu ele aldı.

“HAYATI ÇALIŞMA YOLUYLA SEVMEK YAŞAMIN SIRRINA ERMEKTİR”

54 sayfadan oluşan “Ermiş” kitabı, Cibran’ın aşka, evliliğe, çocuklara, yaşama, çalışmaya, sevinç ve kedere, yasalara, özgürlüğe, acıya, kendini bilmeye, öğretmeye, dostluğa, konuşmaya, zamana, duaya ve ölüme dair düşüncelerinden oluşuyor. Yaşama dair insanlara yol haritası çizen kitap, akıp giden zaman içerisinde anların önemine dikkat çekiyor.

“Derken bir çiftçi dedi ki, çalışmaktan söz et: O da yanıt verdi, dedi ki: Yeryüzüne ve yeryüzünün ruhuna ayak uydurabilmek için çalışırsınız. Çünkü aylaklık, mevsimlere yabancı düşmek, heybetle ve mağrur bir teslimiyetle sonsuza yürüyen yaşam kafilesinin dışında kalmaktır.

Çalışırken ney olursunuz, saatlerin fısıltısı müziğe dönüşür neyin yüreğinde. Tüm varlıklar uyum içinde bir ağızdan şarkı söylerken, dilsiz ve sessiz bir kamış olmayı isteyen çıkar mı aranızda?

Hayatı çalışmak yoluyla sevmek hayatın en derin sırrına ermek demektir. Fakat eğer ıstırap çekerken, doğduğunuz güne lanet edip bedeninizin yükünü taşımaya alnınızın kara yazısı sayıyorsanız, o zaman size cevabım şudur: Yazılanı silecek olan sadece alın terinizdir.”

“AŞK HEM BÜYÜTÜR HEM DE BUDAR SİZİ”

“Ermiş” kitabı El Mustafa karakteri üzerinde geçiyor. Bir bilgin olan El Mustafa, Orphalese şehrine gelerek yaşayan halkın yaşam üzerine olan sorularını yanıtlıyor. Cibran, bu kitabın yazım sürecinde çok emek harcadığını da belirliyor.

“Aşk sizi çağırdığı zaman izleyin onu, yolu çetin, sarp olsa da. Ve kanatlarıyla sizi sardığında, kendinizi ona teslim edin, tüylerinin içine gizlenmiş keskin kılıç sizi yaralayacak olsa da… Ve aşk sizinle konuştuğunda, inanın ona; sesi, kuzey rüzgarlarının bahçeleri darmadağın ettiği gibi, düşlerinizi dağıtsa da… Aşk sizi taçlandırırken, çarmıha da gerebilir, hem büyütür hem budar sizi… Yükselip tepenize, güneşte titreyen en körpe dallarınızı okşadığı gibi, alçalıp köklerinize, toprağa sıkı sıkı tutunan bağlarınızı sarsabilir de…”

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