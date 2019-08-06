İstanbul'un tarih kokulu müzeleri bayramda ziyaretçilerini bekliyor

  • Bist 100
    98932.8
  • Dolar
    5,5393
  • Euro
    6,2076
  • Altın
    260,4340
İstanbul
23 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Denizlispor'a 2 isim daha geliyor Denizlispor'a 2 isim daha geliyor
Pençe Harekatında flaş gelişme: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14'e çıktı Pençe Harekatında flaş gelişme: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14'e çıktı
Bursaspor'un değeri 3 sezonda yaklaşık 12.5 kat düştü Bursaspor'un değeri 3 sezonda yaklaşık 12.5 kat düştü
Yusuf Yazıcı'dan teşekkür mesajı Yusuf Yazıcı'dan teşekkür mesajı
İtfaiyenin çamurdan kurtardığı ineğine 'Kalk kızım, eve gidelim' dedi İtfaiyenin çamurdan kurtardığı ineğine 'Kalk kızım, eve gidelim' dedi
Akhisarspor yeni mucize peşinde Akhisarspor yeni mucize peşinde
Bayraktar'dan milli uçan araba müjdesi Bayraktar'dan milli uçan araba müjdesi
NATO'dan ABD açıklaması: Örgütten ayrılmayacağına eminim NATO'dan ABD açıklaması: Örgütten ayrılmayacağına eminim
ÖSYM ek yerleştirme 2019 ne zaman? 2019 ek yerleştirme taban puanları ÖSYM ek yerleştirme 2019 ne zaman? 2019 ek yerleştirme taban puanları
İstanbul-İzmir arasını kısaltan yeni yol projesi tasarrufu artıracak İstanbul-İzmir arasını kısaltan yeni yol projesi tasarrufu artıracak
Bakan Dönmez: KKTC'nin hakkını sonuna kadar savunacağız Bakan Dönmez: KKTC'nin hakkını sonuna kadar savunacağız
"Akın İpek ne yaptıysa Gülen'in talimatıyla yaptı" "Akın İpek ne yaptıysa Gülen'in talimatıyla yaptı"
Beşiktaş'ta, kaleci Karius'un adalesinde zorlanma tespit edildi Beşiktaş'ta, kaleci Karius'un adalesinde zorlanma tespit edildi
Şişli'de kafeterya sahibi müşterisine balta ile saldırdı Şişli'de kafeterya sahibi müşterisine balta ile saldırdı
Rekor transferler listesine Yusuf Yazıcı da eklendi Rekor transferler listesine Yusuf Yazıcı da eklendi
Şişli'de kafeterya sahibi müşterisine balta ile saldırdı Şişli'de kafeterya sahibi müşterisine balta ile saldırdı
KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK başvuru tarihleri 2019 açıklandı mı? KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK başvuru tarihleri 2019 açıklandı mı?
Türkiye'deki KOBİ'lerin Afet Direnci Araştırması sonuçlandı Türkiye'deki KOBİ'lerin Afet Direnci Araştırması sonuçlandı
Yozgat'ta eşini öldürüp intihar etti Yozgat'ta eşini öldürüp intihar etti
Kıbrıs'ta çözüm için paradigma değişikliği şart! Kıbrıs'ta çözüm için paradigma değişikliği şart!
Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'a rekor bonservis ücretiyle veda etti Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'a rekor bonservis ücretiyle veda etti
Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 19. maçına çıkıyor Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 19. maçına çıkıyor
Tokat'ta tarihi eser operasyonu Tokat'ta tarihi eser operasyonu
YKS boş kontenjanlar taban puanları açıklandı mı? YKS boş kontenjanlar nereden sorgulanır? YKS boş kontenjanlar taban puanları açıklandı mı? YKS boş kontenjanlar nereden sorgulanır?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

06 Ağustos 2019 Salı 12:53:53 | Son Güncelleme: 06 Ağustos 2019 Salı 13:00:24

İstanbul'un tarih kokulu müzeleri bayramda ziyaretçilerini bekliyor

İstanbul'un en çok ziyaretçi çeken müzeleri, sanat ve tarih meraklılarını Kurban Bayramı'nda da ağırlamaya devam edecek.

Tarihi yarımada içindeki Topkapı Sarayı Müzesi, Dolmabahçe Sarayı, Ayasofya Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri ve Yerebatan Sarnıcı'nın da aralarında olduğu onlarca tarihi mekan, bayram tatilinde yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olacak.

Fatih Sultan Mehmet'ten Sultan Abdülmecit'e kadar yaklaşık 400 yıl Osmanlı Devleti'nin idare, eğitim ve sanat merkezi olarak kullanılan aynı zamanda padişahın ikametgahı olan Topkapı Sarayı Müzesi, bayramın ilk günü 13.00-19.00 saatleri arasında açık olacak. İstanbul'da yerli ve yabancı turistlerin en fazla ilgi gösterdiği ve ziyaretçi rekorları kıran tarihi mekanların başında gelen saray, arife günü ile bayramın 2 ve 4. günü 09.00-19.00 arasında gezilebilirken, bayramın 3. günü olan 13 Ağustos'ta ziyarete kapalı olacak.

Avrupa porselenleri ve camları, bakır ve tombak mutfak eşyası, Çin ve Japon porselenleri, gümüşler, Hırka-i Saadet Dairesi ve Kutsal Emanetler, İmparatorluk Hazinesi, İstanbul cam ve porselenleri, padişah elbiselerinin yanı sıra portreleri ve özel resim koleksiyonlarının da görülebileceği, 700 bin metrekarelik alanı kaplayan saray, her yıl artan bir şekilde Türk ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini görüyor.

Dolmabahçe Sarayı

Milli Saraylara bağlı Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Küçüksu Kasrı, Beykoz Mecidiye Kasrı, Ihlamur Kasrı, Maslak Kasrı, Yıldız Şale Köşkü, Aynalıkavak Kasrı, Florya Atatürk Deniz Köşkü, arife günü ile Kurban Bayramı'nın üçüncü ve dördüncü günü ziyaret edilebilecek. Müzeler, bayramın birinci ve ikinci günü ziyarete kapalı olacak.

Ana yapısı dışında on altı ayrı bölümden meydana gelen ve 110 bin metrekarelik alanda ziyaretçileri ağırlayan Dolmabahçe Sarayı, 09.00 - 16.00, Milli Saraylar bünyesindeki diğer saray, köşk ve kasırlar da 09.00-17.00 saatlerinde gezilebilecek.

İskender Lahdi ve Kadeş Anlaşması'nın da aralarında bulunduğu pek çok önemli esere ev sahipliği yapan İstanbul Arkeoloji Müzesi, Kurban Bayramı'nın birinci günü olan 11 Ağustos'ta 13.00-18.00 arasında ziyarete açık olacak.

Arkeoloji Müzesi, Eski Şark Eserleri Müzesi ve Çinili Köşk Müzesi olmak üzere üç ayrı müzeyi bünyesinde bulunduran mekan, bayramın ikinci günü kapalı olacak, arife günü ile 13-14 Ağustos tarihlerinde ise 09.00-18.00 arasında ziyaret edilebilecek.

Osmanlı sadrazamlarından İbrahim Ethem Paşa'nın oğlu, arkeolog, müzeci, ressam Osman Hamdi Bey tarafından kurulan müze, 128 yıldır tarihin koridorlarında yolculuk yapmak ve uygarlıkların izini sürmek isteyenleri ağırlıyor.

Dünyanın 8. harikası olarak gösterilen Ayasofya

Dünya mimarlık tarihinin bugüne kadar ayakta kalmış en önemli yapılarından biri olan Ayasofya Müzesi, bayramın ilk günü 13.00-18.00, arife ile bayramın diğer günleri ise 09.00-18.00 arasında sanat ve tarih meraklılarıyla buluşacak.

Doğu Roma İmparatorluğu'nun İstanbul'da inşa ettiği en büyük kilise olan ve aynı yerde üç kez inşa edilen Ayasofya, ilk yapıldığında Megale Ekklesia (Büyük Kilise) olarak adlandırıldı, 5. yüzyıldan itibaren ise Ayasofya (Kutsal Bilgelik) olarak tanımlandı. Doğu Roma İmparatorluğu boyunca hükümdarların taç giydiği, başkentin en büyük kilisesi olarak katedral işlevi gören Ayasofya'nın, mermer kaplı duvarları dışındaki tüm yüzeyleri birbirinden etkileyici mozaiklerle süslü.

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesiyle camiye çevrilen Ayasofya, sanat ve mimarlık tarihi bakımından dünyanın en önde gelen yapılarından biri ve dünyanın 8. harikası olarak gösteriliyor.

Yerebatan, Miniatürk, Panorama 1453

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Kültür AŞ tarafından işletilen Yerebatan Sarnıcı, Miniatürk, Panorama 1453 Tarih Müzesi de bayramda ziyaretçilerini ağırlayacak.

Büyük Saray'ın su ihtiyacını karşılamak üzere Bizans İmparatoru 1. Jüstinyen tarafından 542 yılında yaptırılan Yerebatan Sarnıcı, bayramın ilk günü 13.00-18.30 arasında, diğer günler 09.00-18.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Sarnıç, suyun içinden yükselen mermer sütunlar arasındaki ihtişamından dolayı halk tarafından "Yerebatan Sarayı" olarak da anılıyor.

Antik Çağ'dan Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı'ya kadar, hüküm sürmüş ve iz bırakmış medeniyetlerin kültürlerinden bugüne kalan zengin mimari mirasını bir araya getiren Haliç'teki "Miniatürk", arife ile bayramda 09.00-19.00 saatlerinde açık olacak. Miniatürk'te binlerce tarihi eser arasından bilinirliğine ve dönemini temsil yeteneğine göre Türkiye ve Osmanlı coğrafyasından seçilen 135 mimari eserin, 1/25 oranına küçültülmüş minyatür modelleri görülebilecek.

İstanbul'un gözde mekanları arasında yer alan ve dünyanın ilk tam panoramik müzesi olan "Panorama 1453 Müzesi", bayramın birinci günü 13.00-18.00, diğer günler ise 09.00-18.00 saatlerinde ziyarete açık olacak. Müze, arife günü ise 08.00-18.00 saatlerinde ziyaretçileri kabul edecek.

Edirnekapı ile Eğrikapı arasında, İstanbul kara surlarına bitişik inşa edilen ve Türk kültür tarihinde "İmparatorluk Evi" ismiyle de bilinen Tekfur Sarayı ise bayramın ilk günü 13.00-18.00'de diğer günler 09.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Rahmi Koç Müzesi 27 bin metrekarede hizmet veriyor

Haliç'in kuzey yakasındaki Hasköy semtinde, yaklaşık 27 bin metrekarelik alana yayılan Rahmi M. Koç Müzesi, arife günü ile bayramın ilk günü ziyarete kapalı olacak. Atatürk bölümü, kara yolu ulaşımı, demir yolu ulaşımı, denizcilik, havacılık, tipo baskı atölyesi, yaşayan geçmiş, makineler, iletişim, bilimsel aletler, modeller ve oyuncaklar olmak üzere çok sayıda bölüm bulunan müze, 12,13 ve 14 Ağustos'ta 09.30-17.00 saatlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Portsmouth Tersanesi'nde 1944'te inşa edilen TGC Uluçreis, Fenerbahçe Vapuru, tekne ile Haliç turları, nostaljik demir yolu seferi, müzede mutlaka görülmesi gerekenler arasında yer alıyor. Çocuklara yönelik DNA, astronomi, matbaa ve matematik gibi birbirinden farklı eğitimlerin de verildiği atölyelerin bulunduğu müzede, tüm ülkelere ve geçmişten bugüne tüm dönemlere ait endüstri ve mühendislikle ilgili objeler ve belgeleriyle çocukların beğenisini topluyor.

Oyuncak Müzesi oyuncağın tarihine ışık tutuyor

Şair ve yazar Sunay Akın tarafından kurulan İstanbul Oyuncak Müzesi, bayramın ikinci günü dışında her gün 09.30-18.00 arasında, 1700'lü yıllardan bugüne oyuncak tarihinin en gözde örnekleri sergilemeyi sürdürecek.

Akın'ın 20 yılda 40'ı aşkın ülkedeki koleksiyonerlerden, antikacılardan ve açık artırmalardan satın aldığı oyuncaklarla kurduğu müze, dünya tarihini daha eğlenceli, daha akılda kalıcı bir öğrenme yöntemi ile ziyaretçilere sunuyor.

Dünyanın en ünlü balmumu heykel müzesi Madame Tussauds İstanbul'da, Mustafa Kemal Atatürk, Tansu Çiller, Mevlana, Angelina Jolie, Brad Pitt, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Justin Bieber, Beyonce, Michael Jackson'ın da aralarında bulunduğu müzikten sinemaya, spordan devlet yöneticilerine ünlü ve önemli isimlerin figürleri görülebilir. Müze, hafta içi 10.00-22.00, hafta sonu ise 11.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

(AA)

Pençe Harekatında flaş gelişme: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14'e çıktı
Başkan Erdoğan'dan dünyaya terör mesajı
Antartika tamam, Türkler şimdi Kuzey Kutbu'na geliyor
"Akın İpek ne yaptıysa Gülen'in talimatıyla yaptı"
Bunlar da Trump'ın fanları! Destekçisi bomba gönderdi
AK Partili Bülent Turan'dan Kaz Dağları açıklaması! İşin aslı ortaya çıktı
ABD, PKK/PYD'nin yardım çığlıklarına kulak verdi
Bayraktar'dan milli uçan araba müjdesi
PKK elebaşlarının yakınlarını belediyeye doldurdular
Kuzey Kore tansiyonu yükseltti: 4 füze fırlattı
Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor! 2019 Ağustos ayı kira zam oranları belli oldu
Guantanamo’nun kara kutusu yayınlanıyor
Lille, Yusuf Yazıcı ile 5 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı
CHP'de Kılıçdaroğlu diktasına isyan! Sav fitili ateşledi
Alman gazetesi yazdı: Başkan Erdoğan’ın kararının doğru olduğu kanıtlandı
Türkiye'den Asya hamlesi! Kirli oyunu bozacak açılım...
İzmir'de FETÖ soruşturması: 18 gözaltı kararı
Victor Ruiz transferi taraftarları endişelendirdi! "Eyvah..."
Sosyal medyanın da haramları mı var?
Mutfağın da kraliçesi! Paylaşımına beğeni yağdı
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ