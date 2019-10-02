İstanbul'un festivali başlıyor

Yarışacak filmlerin açıklandığı toplantının açılış konuşmasını yapan Festival Başkanı Ogün Şanlıer, festivalin bu yılki sloganının ‘İstanbul’un Festivali‘ olduğunun altını çizerek, bu yıl ulusal uzun metraj yarışması için 58 filmin başvurduğunu dile getirdi. Festivalin yarışma jürisini ve filmlerini açıklayan Festival Artistik Direktörü Emrah Kılıç da, bu sene iyi bir etkinlik hazırladıklarının altını çizerek festivalin 7. yaşının öneminden bahsetti.