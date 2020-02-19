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19 Şubat 2020 Çarşamba 14:21:08 | Son Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 14:25:19

İstanbul'u mozaikle dünyaya tanıtacak

Anadolu'nun tarihi zenginliğini dünyaya tanıtan mozaik sanatçısı Süha Semerci, yeni projesinde Ayasofya, Topkapı Sarayı, Galata Kulesi gibi tarihi yapılar ve vapur, martı, lale gibi sembollerle İstanbul'u anlatacak.

Ulusal ve uluslararası sergilerdeki İstanbul temalı eserleri ve Anadolu mozaikleriyle yaptığı çalışmalarla dikkati çeken mozaik sanatçısı Süha Semerci, yeni projesinde İstanbul'u anlatacak.

Resim, vitray ve mozaik çalışmalarının yanı sıra 1990 yılında ters trigromi baskılı ayna üreterek bu tekniğin patentini alan Semerci, daha sonra çalışmalarını tuval ve mozaik üzerine yoğunlaştırdı.

Çok sayıda uluslararası sergiye katılan sanatçı, 2018 yılında "15. Chicago Türk Festivali" mozaik sergisini gerçekleştirdi.

"Anadolu'dan Dünyaya Çağdaş Mozaik" sergisiyle Türkiye'deki kazılarda ortaya çıkan önemli eserleri mozaik tekniğiyle dünyaya tanıtan Semerci, çalışmalarını Kadıköy Moda'daki atölyesinde sürdürüyor.

Semerci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mozaiğin resim tekniklerinden biri olduğunu ifade ederek, yıllarca tuval, resim ve vitray yaptığını, son 10 yılda ise atölyesinde mozaik projeler gerçekleştirdiğini anlattı.

"Kim dünyada mozaikle ilgileniyorsa Türkiye'deki mozaikleri görmeli"

Mozaik denilince insanların bunu "taşları kırıp yan yana getirmek" olarak gördüğünü ama mozaiğin en zor resim tekniklerinden olduğunu belirten Semerci, Türkiye'de mozaik kültürünün yayılması için sempozyumlar, seminerler, yarışmalar gibi çalışmalar yapılması gerektiğine dikkati çekti.

Tarihi mozaiklerin, bir ülkenin kültürel zenginliğinin ifadesi olduğunu söyleyen Semerci, son 10 yılda Türkiye'de ve dünyada mozaiklerin ilgi çekmeye başladığını ve müzelere gelen ziyaretçi sayısının arttığını vurguladı.

Semerci, Türkiye'nin mozaiğin en kaliteli olduğu ülke olduğunu belirterek, "Kim dünyada mozaikle ilgileniyorsa Türkiye'deki mozaikleri görmelidir." dedi. 

"Ayak izleri benim mozaikte kullandığım imzadır"

Ayasofya başta olmak üzere İstanbul'un birçok tarihi bölgesinde önemli mozaiklerin bulunduğunu hatırlatan Semerci, bu yıl içinde açmayı planladığı serginin ana temasının İstanbul olduğunu belirtti. Sergi için şu ana dek, aralarında Ayasofya, Topkapı Sarayı, Süleymaniye, Galata Kulesi, Rumeli Hisarı gibi tarihi yapılar ve vapur, martı, lale gibi İstanbul'la özdeşleşen sembollerin yer alacağı 15-16 eser hazırladığını ifade eden Semerci, projeyle ilgili şu bilgileri verdi:

"İstanbul'da yaşayıp da bu kentten etkilenmemenin imkanı yok. Ben kendi yaşadığım dönemi anlatabilmek için kendi kompozisyonlarımla bu sene gerçekleşecek İstanbul sergisi hazırladım. Mozaik eserlerimin birinde, Ayasofya'nın içerisinde Fatih Sultan Mehmet'in tuğrası vardır. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde damgasını vurmuştur, bu mühürdür. O kompozisyonun içinde ayak izleri vardır. Ayak izleri benim mozaikte kullandığım imzadır. Bu da benim bu dönemden geçerken gelecek nesillere bıraktığım kültürel bir iz ve imzadır. Bu kompozisyonları birleştirip çalışmalarımı bu şekilde bütünleştiriyorum. İstanbul'a ve İstanbul dışına bu sergiyi taşıyacağım."

(AA)

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