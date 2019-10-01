İstanbul'daki 'Taş Devri'ne ait kaya sanatı buluntuları arttı

  • Bist 100
    103968
  • Dolar
    5,6958
  • Euro
    6,2084
  • Altın
    267,8050
İstanbul
16 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Şırnak eski TEM Müdürü, terör örgütü PKK’nın planını deşifre etti: Öncelikli hedefleri ise İstanbul ve büyükşehirler! Şırnak eski TEM Müdürü, terör örgütü PKK’nın planını deşifre etti: Öncelikli hedefleri ise İstanbul ve büyükşehirler!
DGS ek tercih parası ne kadar? DGS ek tercih ödemeleri hangi bankaya yatırılır? DGS ek tercih parası ne kadar? DGS ek tercih ödemeleri hangi bankaya yatırılır?
Almanya'dan Türkiye'ye mülteciler için muhtemel ilave yardımlar açıklaması Almanya'dan Türkiye'ye mülteciler için muhtemel ilave yardımlar açıklaması
Trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla yarın 20 bin yaya geçidinde 200 bin kolluk kuvveti görevlendirildi Trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla yarın 20 bin yaya geçidinde 200 bin kolluk kuvveti görevlendirildi
Ersun Yanal: Derbide iki puanı kaçıran taraf bizdik Ersun Yanal: Derbide iki puanı kaçıran taraf bizdik
Finansal istikrara 'tasarruflu' destek Finansal istikrara 'tasarruflu' destek
Bundesliga ekibinden Erol Bulut'a kanca Bundesliga ekibinden Erol Bulut'a kanca
Bursluluk parası ne zaman yatacak 2019? Bursluluk parası ne zaman kesilir? Bursluluk parası ne zaman yatacak 2019? Bursluluk parası ne zaman kesilir?
Terör örgütü YPG/PKK Hol Kampı'nda bir kadını öldürdü Terör örgütü YPG/PKK Hol Kampı'nda bir kadını öldürdü
İnşaat sektörüne tamamlama finansman desteği geliyor İnşaat sektörüne tamamlama finansman desteği geliyor
Enerji güvenliği ve verimliliğine yeni finansman modeli Enerji güvenliği ve verimliliğine yeni finansman modeli
GAP çiftçisinin bademe ilgisi artıyor GAP çiftçisinin bademe ilgisi artıyor
Turizmin merkezi '16 milyon turist' hedefine koşuyor Turizmin merkezi '16 milyon turist' hedefine koşuyor
Moldovalı turist, otel odasında ölü bulundu Moldovalı turist, otel odasında ölü bulundu
İğrenç detaylar ortaya çıktı! "Muhabbet evi"nde şantaj İğrenç detaylar ortaya çıktı! "Muhabbet evi"nde şantaj
Başkan Erdoğan, TBMM'nin yeni yasama yılı açılışında konuşuyor Başkan Erdoğan, TBMM'nin yeni yasama yılı açılışında konuşuyor
İstanbul'da can pazarı... Kurtarma çalışmaları devam ediyor İstanbul'da can pazarı... Kurtarma çalışmaları devam ediyor
Trabzonspor kaptanı Jose Sosa ile kaybetmiyor Trabzonspor kaptanı Jose Sosa ile kaybetmiyor
Bekçilik sözlü mülakatı ne zaman? Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açılanacak? Bekçilik sözlü mülakatı ne zaman? Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açılanacak?
Kadına şiddete karşı elektronik kelepçeli önlemde il sayısı 15'e çıktı Kadına şiddete karşı elektronik kelepçeli önlemde il sayısı 15'e çıktı
Anneler için 'Emzirme Danışmanlık Timi' geliyor Anneler için 'Emzirme Danışmanlık Timi' geliyor
Son Dakika: Kartal'da korkutan yangın Son Dakika: Kartal'da korkutan yangın
Her 4 kişiden birinde ürtiker hastalığı görülüyor Her 4 kişiden birinde ürtiker hastalığı görülüyor
PSG maçı öncesi Fatih Terim'den radikal karar PSG maçı öncesi Fatih Terim'den radikal karar

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

01 Ekim 2019 Salı 14:33:01 | Son Güncelleme: 01 Ekim 2019 Salı 14:57:43

İstanbul'daki 'Taş Devri'ne ait kaya sanatı buluntuları arttı

İstanbul İli Yüzey Araştırmaları Projesi kapsamında geçen yıl Beykoz'da bulunan yontma taş dönemine ait taşınabilir kaya sanatına ait nesnelere, bu yılki çalışmayla yeni objeler eklendi.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Tarih Öncesi Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Güldoğan başkanlığında, 2013'ten itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Silivri, Çatalca, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa, Sarıyer, Beykoz, Kartal, Pendik, Maltepe, Sancaktepe, Sultanbeyli, Tuzla, Şile ve Çekmeköy'de yürütülen İstanbul İli Yüzey Araştırmaları (İstYA) Projesi bu yıl da devam etti.

Geçen yılki çalışmasında gerek İstanbul'un kültür tarihi gerekse ülke arkeolojisi açısından önemli, tarih öncesi dönemlere tarihlenen yontma taş buluntularının yanı sıra taşınabilir kaya sanatı örnekleri olarak adlandırılan işlenmiş insan yüzü biçimli taş, hayvan biçimli kırık taş figürü ile üzeri çizili 2 taş nesne bulan Güldoğan'ın, bu yıl da Beykoz'da devam ettirdiği yüzey araştırmasıyla aynı oranda öneme sahip yeni buluntular açığa çıkarıldı.

Bu yıl ağustos ve eylülde Beykoz Belediyesinin destekleriyle sürdürülen araştırmalarda tarih öncesi dönemlere tarihlenen yontma taş buluntularıyla birlikte bölgede ilk kez karşılaşılan yeni buluntular tespit edildi. 2 taş figür ile 4 fallus örneğinden oluşan buluntular, İstanbul'un kültür tarihi ve ülke arkeolojisi açısından önemli bir değere sahip.

 

İnsan elinden çıkma 6 taş eser

Doç. Dr. Emre Güldoğan, Avrupa Yakası'nda 6, Anadolu Yakası'nda da 9 olmak üzere İstanbul'da 15 ilçeyi kapsayan projenin geçen yıl Beykoz'da başlatıldığını anımsatarak, bir insan yüzü biçimli, 2 üzeri çizili iki taş nesne ile taş figürin bulunduğunu belirtti.

Bu yıl da yapılan çalışmalarda, geçen yılki örneklerin devamı olarak nitelendirilebilecek iki adet figürin ile fallus olarak adlandırılan, inanç veya kültle ilgili 4 taş nesne bulunduğunu ifade eden Güldoğan, "Bu hem çalışmanın devamlılığı açısından hem de buluntuların Beykoz'daki aynı bölgede bulunması sebebiyle önem arz etmektedir. Eserler üzerinde uzmanlarla yaptığımız görüşmeler ve kendi değerlendirmelerimiz sonucunda söz konusu buluntuların hem formları hem de üzerindeki izlerden 2018'deki örnekler gibi insan elinden çıktığı belirlendi." dedi.

Güldoğan, bölgede ilk kez tespit edilen dört adet fallus örneğine bakıldığında ikisinin tamamlanmış, ikisinin ise fallus formunda tasarlanmış ancak tamamlanmamış eserler olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Aynı bölgeden gelen dört fallusun olasılıkla sivri uçlu bir aletle şekillendirildiği ve kenarlarında düzeltme işlemleri yapıldığı, ayrıca belirli yerlerinde yine doğrusal çizgilerle açılmış izler olduğu görülmektedir. Örneklerden bir tanesi oldukça natüralistik bir durum göstermektedir. Figürin olarak adlandırılan eserlerden bir tanesinin özellikle zemine oturduğu düşünülen kısmında işleme izleri oldukça belirgin olarak yapılmıştır. Eserin ön yüzeyinde ve yan kenarlarında düzeltmeyle oluşturulan kavislerle işlemeden dolayı oluşan yükselti ya da kabartı olarak değerlendirilebilecek izler net bir biçimde görülebilmektedir. Figürin olarak nitelendirilen diğer eserde ise doğal bir taşın zaman içinde aşınması sonucu oluşan kırık alanlarının üzerinde insan eliyle derinleştirildiği düşünülen izler göze çarpmaktadır. Olasılıkla bir figürin olarak tasarlanan taşın üst kısmında olan izler sivri uçlu bir alet veya iple yapılmış izlenimi vermekte olup, bu alanın figürinin baş kısmını oluşturduğu düşünülmektedir. Baş ile gövdeyi ayıran derin izlerin ardından verev olarak gövde ile alt kısmı ayıran ikinci bir iz dikkat çekmektedir. Üstteki ize oranla daha hafif bir biçimde işlenen bu kısım dışında baş kısmının her iki yanında göz çukuru oluşturmaya çalışıldığını düşündürtecek izler de görülmektedir. Taşın dış yüzeyinde belirli noktalarda, sivri uçlu bir alet yardımıyla açıldığı düşünülen ve birbirini takip eden noktalar şeklinde izler dikkat çekmektedir."

İstanbul'un tarih öncesi dönemine ışık tutacak

Benzerlerine tarih öncesi dönemlerde dünyanın farklı bölgelerinde rastlanılan bu buluntuların, İstanbul'un tarih öncesi dönemlerdeki rolünün anlaşılmasında önemli katkılar yapacağını dile getiren Güldoğan, "Tarih öncesi dönemlerle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Paleolitik, epipaleolitik, neolitik, kalkolitik dönemleri araştırıyoruz. Bu buluntular dışında zaten bölgede yontma taş olarak alt paleolitik dönemden neolitik döneminin sonuna kadar olan buluntularla karşılaşıyorduk. İstanbul Boğazı'nın bulunduğu bölge geçiş bölgesi. Beykoz'da İstanbul'a geçişin yapılacağı Şile'den sonra en önemli noktalardan biri. Buluntular, hem bu bölgede daha önce yapılan çalışmaların olmaması hem de bu sonuçlarla o rotanın da ne şekilde olduğunu görmemiz açısından da önemli." diye konuştu.

Emre Güldoğan, 15 ilçeden 4'ün de yüzey araştırmasının tamamlandığını, diğer ilçelerde bu çalışmanın devam edeceğini belirterek, buluntulardan yola çıkarak bir kazı projesi başlatmayı planladıklarını kaydetti.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ