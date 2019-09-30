İstanbul'da haftalık kültür sanat etkinlikleri

  • Bist 100
    105152
  • Dolar
    5,6736
  • Euro
    6,2061
  • Altın
    272,9670
İstanbul
18 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Konut kredisi yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank konut kredisi yapılandırma Konut kredisi yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank konut kredisi yapılandırma
Otoyolda otomobil camından silah doğrultup insanları korkuttu Otoyolda otomobil camından silah doğrultup insanları korkuttu
Adana'daki bombalı saldırıyı düzenleyen teröristlerin kimlikleri tespit edildi Adana'daki bombalı saldırıyı düzenleyen teröristlerin kimlikleri tespit edildi
Keşan Hakimi, Malkara - Keşan yolunda direksiyona hakim olamayınca tarlaya uçtu Keşan Hakimi, Malkara - Keşan yolunda direksiyona hakim olamayınca tarlaya uçtu
İndirimli taşıt kredisine iki firma daha katıldı: İndirimli taşıt kredisi anlaşmalı firmalar hangileri? İndirimli taşıt kredisine iki firma daha katıldı: İndirimli taşıt kredisi anlaşmalı firmalar hangileri?
Adana'daki saldırının failleri belli oldu! Adana'daki saldırının failleri belli oldu!
Yeni haftada bahar haftası Yeni haftada bahar haftası
Yeni Türkü'den 40. yıl özel konseri Yeni Türkü'den 40. yıl özel konseri
Macaristan'dan İtalya'ya sınır koruma teklifi Macaristan'dan İtalya'ya sınır koruma teklifi
İşte İstanbul'un deprem araştırması! Sonuçlar hiç şaşırtmayacak... İşte İstanbul'un deprem araştırması! Sonuçlar hiç şaşırtmayacak...
Ekonominin üç yıllık yeni yol haritası bugün açıklanıyor Ekonominin üç yıllık yeni yol haritası bugün açıklanıyor
Dev kampanyaya iki firma daha dahil oldu! Dev kampanyaya iki firma daha dahil oldu!
KYK yedek yurt sonuçları açıklandı mı? KYK yedek yurt sonuçları sorgulama ekranı KYK yedek yurt sonuçları açıklandı mı? KYK yedek yurt sonuçları sorgulama ekranı
Kara yollarında yeni gelişmeler Kara yollarında yeni gelişmeler
Binasını güçlendirene 50 bin lira faiz desteği Binasını güçlendirene 50 bin lira faiz desteği
Trump’tan savaş ilanı Trump’tan savaş ilanı
Türkiye'nin hamlesi sonrası panik! ABD devreye girdi Türkiye'nin hamlesi sonrası panik! ABD devreye girdi
Prens Selman'dan çok konuşulacak sözler! Kesinlikle "hayır" dedi Prens Selman'dan çok konuşulacak sözler! Kesinlikle "hayır" dedi
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan konut kredisi bulunanlara faiz indirimi imkan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan konut kredisi bulunanlara faiz indirimi imkan
AK Parti'den son dakika açıklaması: 9 madde... AK Parti'den son dakika açıklaması: 9 madde...
Yeni sistemle emekliye yüksek maaş formülü! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine yeni maaş hesaplama sistemi Yeni sistemle emekliye yüksek maaş formülü! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine yeni maaş hesaplama sistemi
1 yıl dolmadan işten ayrılırsanız... Tazminat almak için ne yapılmalı? 1 yıl dolmadan işten ayrılırsanız... Tazminat almak için ne yapılmalı?
Cezayir'de ordu cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tarafsız kalacak Cezayir'de ordu cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tarafsız kalacak
Suudi alim Avde'nin attığı tweetler aleyhinde delil oldu Suudi alim Avde'nin attığı tweetler aleyhinde delil oldu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

30 Eylül 2019 Pazartesi 07:36:57 | Son Güncelleme: 30 Eylül 2019 Pazartesi 07:37:57

İstanbul'da haftalık kültür sanat etkinlikleri

İstanbul, kültür sanat alanında çok sayıda yerli ve yabancı sanatçının sanatsal etkinliklerine ev sahipliği yapıyor.

Her geçen gün kültür sanat alanında oldukça önemli etkinliklere ev sahipliği yapan İstanbul, geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinliklerle yerli ve yabancı sanatçıların katıldığı konser, sergi, tiyatro ve performanslara sahne olacak.

İKSV tarafından düzenlenen "16. İstanbul Bienali", 10 Kasım'a kadar sanatseverleri ağırlayacak. Bienal eserleri, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin Tophane'deki yeni binasının yanı sıra Pera Müzesi ve Büyükada'da görülebilecek. Türkiye'den 8 sanatçının katıldığı bienalde, 25 ülkeden 56 sanatçının 220'den fazla eseri sergileniyor. Farklı alanlarda çalışan sanatçıların bienal için özel olarak ürettiği 36 yeni eser de İstanbul'da sanatseverlerle buluşuyor.

Dünyanın en önemli üç orkestrasından biri sayılan Berlin Filarmoni Orkestrası'nın kendi viyolonsel grubundan oluşan ve orkestradan bağımsız bir ünü olan köklü oda müziği topluluğu Berlin Filarmoni'nin 12 Çellisti "Neue! Step" festivali kapsamında bu akşam Zorlu PSM'de sahne alacak.

Yeni Türkü topluluğu 40. yaşını özel konukların da katılımıyla Vadi Açıkhava'da kutlayacak. Konserde gruba, Anıl Piyancı, Athena, Cahit Berkay, Can Gox, Cem Adrian, Ceylan Ertem, Eda Baba, Fırat Tanış, Hayko Cepkin, Kalben, Kenan Doğulu, Manuş Baba, Sena Şener ve Şevval Sam'ın da aralarında bulunduğu ünlü isimlerin eşlik etmesi bekleniyor.

Elizabeth Kenny 5 Ekim'de konser verecek

Farklı müziğiyle dikkati çeken Londralı genç sanatçı ve prodüktör Laura Misch, Türkiye'de ilk kez 3 Ekim'de Salon İKSV'de müzikseverlerin karşısına çıkacak.

Caz piyanisti Kerem Görsev, kontrbasta Kağan Yıldız ve davulda Ferit Odman'dan oluşan triosuyla 3 ve 4 Ekim'de Zorlu PSM'de sahne alacak.

MFÖ grubunun vokalisti, gitarist, söz yazarı ve oyuncu Mazhar Alanson, Atlantis Yapım organizasyonuyla 5 Ekim'de IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde sevenleriyle buluşacak.

Oxford Üniversitesi Müzik Fakültesi Performans Bölümü Direktörü, Royal Academy of Music'te lavta profesörü Elizabeth Kenny, 5 Ekim'de Şerefiye Sarnıcı'nda konser verecek. Dünyanın önde gelen lavta ve teorbo sanatçılarından olan Kenny, "Eskiden ve Günümüzden Müzikler" başlıklı solo resitalinde müzikseverleri, geç rönesanstan günümüze uzanan bir müzik yolculuğuna çıkarmayı hedefliyor.

Haluk Levent, 6 Ekim'de Vadi Açıkhava'da sevenleriyle buluşacak.

Oyun

20. yüzyılın önemli sanatçılarından "Frida"yı sahneye taşıyan aynı adlı oyun, Melike Aslı Kılan'ın performansıyla Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde izlenebilecek.

Fadik Sevin Atasoy'un Edinburg Fringe Festivali'nde beğeni toplayan tek kişilik oyunu "Muse-Bir Esin Perisi Davası" ilk kez İstanbullu seyirciyle buluşacak. Atasoy'un yazıp oynadığı, Erdal Beşikçioğlu'nun yönetmenliğini yaptığı oyun, 1 Ekim'de Zorlu PSM'de izleyiciyle buluşacak.

Victor Hugo'nun ünlü eseri "Notre Dame'in Kamburu Müzikali" Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde, Sunay Akın'ın tek kişilik gösterisi "Sunay Akın ile Görçek" Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi'nde, Stephen King’in ölümsüz eseri "Esaretin Bedeli"nin tiyatro uyarlaması ise Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından Zorlu PSM'de 2 Ekim'de sahnelenecek.

Ivan Gonçarov'un ünlü klasiği "Oblomov", Barış Manço Kültür Merkezi'nde sahneye konulacak.

Kafka'nın 1915'te yayımlanan ve bugün hala güncelliğini koruyan "Dönüşüm" adlı öyküsü Altkat Sanat yorumuyla 4 Ekim'de sahnelenecek.

"Alaaddin'in Müzikali", Profilo Kültür Merkezi Büyük Salon'da, Binnur Şerbetçioğlu'nun yönettiği "Varyemez" oyunu iseBarış Manço Kültür Merkezi'nde 5 Ekim'de tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ