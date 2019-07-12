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12 Temmuz 2019 Cuma 15:34:23 | Son Güncelleme: 12 Temmuz 2019 Cuma 15:35:19

Istanbul Photo Awards 2019 Fotoğraf Albümü yayınlandı

Anadolu Ajansı tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen uluslararası haber fotoğrafı yarışması "Istanbul Photo Awards"ın kazanan fotoğraflarından oluşan "Istanbul Photo Awards 2019" fotoğraf albümü yayınlandı.

Anadolu Ajansı (AA) tarafından 2015'ten beri düzenlenen uluslararası haber fotoğrafı yarışması "Istanbul Photo Awards"ın bu yılki fotoğraf albümü yayınlandı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği, Türk Hava Yolları'nın resmi havayolu sponsoru olduğu yarışmanın albümünde ödül alan tüm fotoğraflara yer verildi.

Albümün kapağında, "Yılın Fotoğrafı" ödülüne layık görülen AFP'nin Filistinli foto muhabiri Ahmad Gharabli'nin "İsrail-Filistin Çatışması" başlıklı fotoğrafı bulunuyor.

Fotoğraf, ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararına yönelik protestolar sırasında kendi fotoğrafını çekmeye çalışan İsrail askerine, askerin fotoğrafını çekerek karşılık veren Filistinli bir kadını konu alıyor.

Beş yılda yaklaşık 100 bin fotoğrafın katıldığı yarışmanın 2019 fotoğraf albümünde de profesyonel fotoğrafçıların gözünden 2018 yılı içinde dünya gündeminde yer alan önemli olaylar gösteriliyor.

"FOTOĞRAFLAR BİNLERCE KELİMEYLE ANLATILABİLECEK HİKAYELERE SAHİP"

Istanbul Photo Awards 2019 Jüri Başkanı Deborah Copaken, albüme dair kaleme aldığı sunuşta, kazanan fotoğrafların hepsinin binlerce kelimeyle anlatılabilecek hikayelere sahip olduğunu ifade etti.

Jüri üyelerinden NOOR Ajansı üyesi foto muhabiri Yuri Kozyrev ise "Yılın Fotoğrafı" ödülünü kazanan fotoğrafın gelişen teknolojiyle anlatı savaşının fiziksel savaştan daha önemli hale gelmesinin güçlü bir örneği olduğunu kaydetti.

Albüm yurt içi ve yurt dışındaki foto muhabirleri başta olmak üzere fotoğraf kurumları, haber fotoğrafı ajansları ve üniversite kütüphanelerine ulaştırılacak.

Fotoğraf albümüne, yarışmanın resmi sayfası olan www.istanbulphotoawards.com adresinden de ulaşılabilecek.

Yarışmanın bu yılki kazanan fotoğrafları da geçen yıllarda olduğu gibi yurt içi ve yurt dışında düzenlenecek sergilerde yer alacak.

Beş yılda yaklaşık 100 bin fotoğrafın katıldığı yarışmanın gelecek yıl için başvuruları 1 Kasım 2019 ile 31 Ocak 2020 tarihleri arasında www.istanbulphotoawards.com adresinden yapılabilecek.

AA

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