İstanbul Müzik Festivali 18 binden fazla müzikseveri ağırladı

Tekfen Filarmoni Orkestrası ve piyanist Seong-Jin Cho ile 11 Haziran'da başlayan festivalin son konserinde Cameristi Della Scala & Daniel Lozakovich müzikseverlerle buluştu.

"Var Olmanın Karanlığı, Var Olmanın Aydınlığı" temasıyla gerçekleştirilen festivalin konserleri 18 bini aşkın izleyici takip etti.

Festivalde yerli ve yabancı 600 sanatçı İstanbul'un 15 farklı mekanında ağırlanırken, 22 konserde toplam 150 eser seslendirildi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Genel Müzik Direktörü ve Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi, Orkestra Şefi Devlet Sanatçısı Prof. Rengim Gökmen'e "Onur Ödülü" takdim edildiği festivalde, "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" de Yuri Bashmet'e sunuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da desteklediği festivalde Lüksemburg Filarmoni Orkestrası, Berlin Radyo Korosu, Şanghay Filarmoni Orkestrası, Yuja Wang ve Fazıl Say gibi birçok sanatçı ve topluluk sahne aldı.

AA