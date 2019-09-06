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06 Eylül 2019 Cuma 14:55:20 | Son Güncelleme: 06 Eylül 2019 Cuma 14:58:46

İstanbul Modern'de Canan Tolon sergisi

Sanatçı Canan Tolon'un yaklaşık 30 yıllık üretimlerini içeren "Sen Söyle" sergisi, 2 Şubat 2020'ye kadar İstanbul Modern'de izlenebilecek.

Türkiye'de çağdaş resim sanatının önemli isimlerden Canan Tolon'un "Sen Söyle" isimli sergisi İstanbul Modern'de açıldı.

Araştırma alanlarının çeşitliliği ve düşünsel açılımının zenginliği açısından kuşağının en özgün sanatçılarından biri olan Tolon, Türkiye’de ilk kez bir müze çatısı altında gerçekleşen kişisel sergisiyle sanatseverlerle buluştu.

Açılış öncesi İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Topluluğu Üst Yöneticisi (CEO) Atalay Gümrah, sanatçı Canan Tolon ile İstanbul Modern Genel Direktörü ve Küratör Levent Çalıkoğlu'nun katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

Burada konuşan Canan Tolon, sergi eserlerindeki öykülenmeyi izleyiciye bıraktığını ve bir anlamda başkalarının sözlerine kulak vermeyi istediğini aktararak, "Sergide yeni işlerin yanı sıra 30 sene önce yaptıklarım da olduğundan, işlerime ister istemez belirli bir mesafeyle bakabiliyorum. İzleyenleri yorumları konusunda olabildiğinde serbest bırakmanın doğru olduğuna inanırım. Bu sebeple de zaten eserlerin çoğu isimsiz." dedi.

Çocuk ve gençlere yönelik atölyeler

Hafta sonları çocukların bireysel ve aileleriyle birlikte katılabilecekleri "Yaşayan Natürmortlar", "Masal Haritaları" ve "Sürpriz Sonuçlar" adlı atölyelerin gerçekleşeceği sergi süresince paralel etkinlikler de sanatseverlerle buluşucak.

İstanbul Modern Eğitim ve Sosyal Projeler bölümü tarafından sergiye paralel ve olarak tasarlanan eğitim programlarında çocuk ve gençlere yönelik atölyeler de düzenlenecek.

Okul gruplarına yönelik olarak yapılan sergi gezisi, sanatçının yaşam öyküsüne, kullandığı malzeme ve tekniklere, üretim süreçlerine değinilerek, bulmacalar eşliğinde gerçekleştirilecek.

"Sen Söyle" sergisi, 2 Şubat 2020'ye kadar İstanbul Modern'de ziyaret edilebilecek.

(AA)

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