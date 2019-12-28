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28 Aralık 2019 Cumartesi 12:01:24 | Son Güncelleme: 28 Aralık 2019 Cumartesi 12:02:52

İstanbul Modern, 2019 yılında 360 bin ziyaretçiyi ağırladı

Kuruluşunun 15. yılını kutlayan İstanbul Modern, 2019'da 360 bin ziyaretçi ağırlarken, 55 bin çocuk ve genci ücretsiz sanat eğitimleriyle buluşturdu.

İstanbul Modern, 2019 yılında koleksiyon sergisinin yanı sıra 7 süreli sergiyle 38 sanatçının yapıtlarını izleyiciyle buluşturdu. Sanatseverler, Anthony Cragg, İplikten Çözülenler, Uluslararası Sanat Filmleri ve Canan Tolon sergisinin yanı sıra Yıldız Moran, Ara Güler ve Lütfi Özkök'ün fotoğraflarıyla buluştu. İstanbul Modern Sinema ise 10 özel programla 208 film gösterimi gerçekleştirdi.

15 yılda 8 milyon ziyaretçi
İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, geçen günlerde 15. yaşını kutlayan müzenin 8 milyon ziyaretçiye ulaştığını kaydetti.

Eczacıbaşı, "67 koleksiyon ve süreli sergi, 39 fotoğraf sergisi, 13 video sergisi, 17 yurt dışı sergisi gerçekleştirdik. Binin üzerinde sanatçı sergilerimizde yer aldı. 810 bin çocuk ve gencimiz sunduğumuz eğitim programlarına katılarak sanatla buluştu. İstanbul Modern Sinema'da 328 film programı ile 4 bine yakın film gösterimi gerçekleştirdik. 2019 yılında Türk Hava Yolları ve İstanbul Kalkınma Ajansı ile hayata geçirdiğimiz projelerle ülkemizin modern ve çağdaş sanatını tanıtmayı sürdürüyoruz." bilgisini verdi.

Çocukların ve gençlerin sanat eğitimi olanaklarından yararlanması amacıyla müze içinde ve dışında pek çok çalışma yürüten İstanbul Modern'in tasarladığı 100'ün üzerinde eğitim programından 2019 yılında 55 bin çocuk ve genç yararlandı.

Türkiye modern sanatını dünyaya tanıtmak üzere Türk Hava Yolları ile birlikte yeni bir proje hayata geçirildi. İstanbul Havalimanı Türk Hava Yolları Özel Yolcu Salonu'nda İstanbul Modern'e ayrılan alanda "İstanbul Modern Sanat Müzesi Koleksiyonu'ndan Bir Seçki" adlı sergi açıldı. Belirli aralıklarla yenilenecek sergilerde Türkiye'den farklı dönem ve sanatçıların yapıtları yolcularla buluşacak. THY ile hayata geçirilen bir başka proje ise ekonomi dış hat yolcularına dağıtılacak olan seyahat çantaları için gerçekleştirildi. Türkiye'de modern resmin önde gelen kadın sanatçılarından Fahrelnissa Zeid'in yapıtlarından hareketle tasarlanan seyahat çantaları, yolculara hatıra olarak sunuldu.

2019'da iki yeni proje

İstanbul Modern, bu yıl İstanbul Kalkınma Ajansının desteğiyle iki yeni projeyi hayata geçirdi. Art Maker Lab Öğrenme Merkezi ve Uluslararası Misafir Sanatçı Programı.

7-15 yaş çocuk ve gençler için İstanbul Modern tarafından geliştirilen, tasarlanan ve uygulanan Art Maker Lab Öğrenme Merkezi ile yaklaşık 20 bin küçük sanatsevere ulaşılması hedefleniyor. Projeyle müzelerde teknoloji temelli sanat eğitimi uygulamalarına farklı bir boyut kazandırılması amaçlanıyor.

Dünyanın dört bir köşesinden 10 misafir sanatçının zanaatkarlarla üretim yapmak üzere İstanbul'a gelmesiyle başlayan "İstanbul Modern Uluslararası Misafir Sanatçı Programı" Türkiye'de bir müze çatısı altında ilk kez gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin uluslararası tanıtımında sanatla fark yaratacak bu proje sonucu ortaya çıkacak üretimler Şubat 2020'de İstanbul Modern'de sergilenecek.

(AA)

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