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02 Aralık 2019 Pazartesi 11:42:25 | Son Güncelleme: 02 Aralık 2019 Pazartesi 11:44:02

İstanbul manzaralı, minareli kütüphane

Beykoz Karlıtepe Merkez Camisinin kütüphane ve seyir terası olarak kullanılan minaresi eşsiz İstanbul manzarası ile vatandaşlara hizmet veriyor.

Yapımı 2018'de tamamlanan, seyir terası şeklinde tasarlanan ilginç minare tasarımıyla dikkat çeken ve vatandaşların eşsiz İstanbul manzarasıyla kitaplarla buluştuğunu Karlıtepe Merkez Camisi Kütüphanesi AA ekibi tarafından görüntülendi.

Kente karın ilk düştüğü yer olarak bilinen Beykoz Karlıtepe, şehrin ormanlık ve yüksek bir noktasında bulunuyor. Caminin minaresinde bir şerefe gibi tasarlanmış sekizgen seyir terasının bir tarafından İstanbul Boğazı, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprüleri izlenebilirken diğer taraftan Beykoz sırtlarındaki ormanlar görülebiliyor.

Kütüphanenin yapımı süreci hakkında AA muhabirine bilgi veren Karlıtepe Merkez Camisi Vakfı Başkanı Hüseyin Kurt, klasik minare gibi tasarlamak yerine seyir teraslı ve kütüphane konseptine karar verdiklerini belirterek,"Caminin ilk projesinde burayı diğer camiler gibi çift minareli olarak planlamıştık

Kurt, şunları söyledi:

"Camiye engelli vatandaşlarımızın asansörle girebiliyor. 45 kişi aynı anda burada kitap okuyabiliyor, İstanbul'u seyredilebiliyor. Kütüphanemizin bulunduğu yerde 52 metre yükseklik bulunuyor. Seyir terasıyla birlikte 61 metre minare yüksekliği bulunuyor. Trabzonlu olduğumuz için 61 metre yüksekliğe imzamızı attık. Kütüphane olarak tasarlanan bölüm Milli Saraylar'dan gelen nakkaşlar tarafından işlemelerle süslendi. Tavana Kur'an harflerinin hem Türkçe hem Arapçasını nakşettirdik. Hafta sonları insanlar kütüphanemizde oturmaya yer bulamıyor. Kütüphaneye çıkan asansörde kuyruklar oluşuyor. Asansörün yanında kütüphaneye çıkan merdivenlerimiz var. Gençlerin merdivenden çıkararak spor yapmalarını sağlıyoruz. Buraya gelince insanlar hem İstanbul'u seyrediyor, hem de burada bir huzur var."

"Her türden kitap var"

Kütüphanede her türden kitabın bulunduğunu anlatan Kurt, "İsteyen roman, isteyen çocuk kitapları, isteyen de Kur'an okuyabilir. Devletine, bayrağına saygılı olan bütün yazarların kitaplarını burada bulabilirsiniz. İsteyenler buradan okumak için kitap alabiliyor ya da kitap getirebiliyor. Sabah 10 ile akşam 18.00 arasında kütüphane hizmet veriyor. Akşam ile yatsı namazı arasında burayı kapatıyoruz. Bu saatler arasında gelen vatandaşlarımız istediği kadar buradan faydalanabilir." diye konuştu.

Klasik cami minaresinin dışında bir fonksiyon verilmesine karşı çıkanların gezip gördükçe fikirlerinin değiştiğinden bahseden Hüseyin Kurt, sözlerini, " 'Cami minaresi nasıl böyle kullanılır?' diye eleştiriler zaman zaman oluyor. Dar düşünen insanlar olabiliyor ama buraya gelince, görünce doğru bir iş yaptığımızı söyleyerek teşekkür ediyorlar. Bu zamana kadar olumsuz bir şeyle karşılaşmadık. Her gelen teşekkür ediyor. Çünkü burası gençliğe bir hizmet. Gençler gelip kitabını okuyabiliyor. İstanbul'u seyrediyor." diye tamamladı.

(AA)

. Onursal başkanımız Hüseyin Özyurt'un seyir terası ile kütüphane fikri bizi heyecanlandırdı. Projesini hazırlayarak yapımına başladık." diye konuştu.

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