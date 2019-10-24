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24 Ekim 2019 Perşembe 10:02:08 | Son Güncelleme: 24 Ekim 2019 Perşembe 10:17:02

'İstanbul Hanımefendisi' Avusturya'da rekor fiyata alıcı buldu

Ünlü ressam Osman Hamdi Bey'in eseri "İstanbul Hanımefendisi", Avusturya'da bir müzayedede 1,5 milyon avroya satıldı.

Ünlü ressam Osman Hamdi Bey'in 19. yüzyıla ait eseri "İstanbul Hanımefendisi", Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Dorotheum Sanat Galerisi'ndeki müzayede salonunda açık artırmayla satışa sunuldu.

Eserin açık artırması, 1 milyon 100 bin avro ham bedelle başlatıldı. 

Müzayedeye telefonla bağlanan ve kimliği açıklanmayan sanatsever tarafından tablo, 1 milyon 500 bin avro (yaklaşık 9 milyon 750 bin lira) yalın bedelle satın alındı.

2019'un en pahalı eseri

Sanat galerisinin basın sözcüsü Doris Krumpl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osman Hamdi Bey'in tablosunun "2019'da satılan en pahalı eser" olduğunu vurgulayarak, çeşitli komisyon ve vergi bedelleriyle tablonun 1 milyon 770 bin 300 avroya (yaklaşık 11 milyon 506 bin lira) mal olduğu bilgisini paylaştı.

Krumpl, 19. yüzyıla ait eserin ressamın seçkin tablolarından biri olduğunun altını çizerek, tablonun, bulunduğu kategoride en yüksel bedelle satıldığını kaydetti.

Uzmanlara göre, Osman Hamdi Bey'in "İstanbul Hanımefendisi" adlı eseri, özellikle Türk resim sanatında tam boy olarak bir kişinin resmedilmesinin ilk örneklerinden biri olması nedeniyle de ayrıca önem taşıyor.

Öte yandan, ünlü ressama ait "Kur'an Okuyan Kız" tablosu da geçen eylülde İngiltere'nin başkenti Londra'da 6 milyon 315 bin sterline (yaklaşık 44 milyon 12 bin lira) satılmıştı.

Osman Hamdi Bey

Modern Türk resim sanatının kurucularından kabul edilen Osman Hamdi Bey, 1842'de İstanbul'da dünyaya geldi.

1860'da Paris'e hukuk öğrenimi için gönderilen Hamdi Bey, Paris Güzel Sanatlar Okulu'na kayıt oldu, resim eğitimi için Jean Leon Gerome ve Gustave Boulanger'in atölyelerine devam etti. Sanatçı, 1867'deki Uluslararası Paris Sergisi'ne üç eseriyle katıldı.

"Kaplumbağa Terbiyecisi" adlı tablosuyla tanınan Osman Hamdi Bey'in, Osmanlı döneminde İstanbul yaşamına ilişkin kesitleri resmettiği çok sayıda eseri bulunuyor. 1910'da hayatını kaybeden Hamdi Bey, çeşitli görevlerin yanı sıra İstanbul'un Kadıköy ilçesinin ilk belediye başkanlığını da yapmıştı.

(AA)

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