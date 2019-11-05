İstanbul Fellowship'e 98 ülkeden 620 başvuru

Tüm dünyadan yayımcıları her yıl İstanbul'da buluşturan İstanbul Fellowship programına bu yıl 98 ülkeden 620 başvuru yapıldı.

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) tarafından düzenlenen ve her yıl dünya yayımcılarını İstanbul'da buluşturan programın başvuruları sona erdi.

Geçen yıllara göre en yüksek başvuru sayısına ulaşan programa bütün dünyadan yayınevi yöneticileri, editörler, telif ajansları, yayımcı meslek birlikleri ve yayımcı sivil toplum kuruluşu temsilcileri başvurdu.

Bu yıl online profesyonel program portalı kullanılarak gerçekleştirilen başvurulara 98 ülkeden 620 yayımcı başvurdu.

Bu sayı geçen yıllara kıyasla İstanbul Fellowship programının en yüksek başvuru sayısı olarak kayıtlara geçti.

Dünya yayımcıları İstanbul'da buluşacak



Uzak Asya'dan Latin Amerika'ya, Kuzey Avrupa'dan Afrika'ya kadar dünyanın farklı ülkelerinden yayımcıları telif ve çeviri görüşmeleri için İstanbul'da buluşturan programa en çok katılım 38 başvuru ile Endonezya'dan geldi.

Endonezya'yı sırasıyla 33 başvuru ile İngiltere, 30 başvuru ile Hindistan, 27 başvuru ile Brezilya ve 25 başvuru ile İtalya takip etti.

Yurtiçinden toplam 161 başvuru yapılan program, geçen yıllara oranla rekor başvuru sayısına ulaşmış oldu.

Bu yıl ilk kez online profesyonel program portalı kullanılarak gerçekleştirilen başvurular, bu sistem sayesinde tüm yayımcıların yıl boyunca iletişimde olabilmelerine, karşılıklı profillerini görüp, kendi ağlarını oluşturabilmelerine olanak sağladı.

İstanbul Fellowship Koordinasyon Kurulu tarafından yapacak bir aylık değerlendirme sonucunda belirlenen katılımcılar, 2 Aralık'ta açıklanacak.

Frankfurt Kitap Fuarı'nda da tanıtılan İstanbul Fellowship, 3,4,5 Mart 2020 tarihlerinde beşinci kez düzenlenecek.

(AA)