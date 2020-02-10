İstanbul bu hafta birbirinden renkli etkinliklere sahne olacak

İstanbul bu hafta, birbirinden farklı etkinliklerle yerli ve yabancı sanatçıların katıldığı konser, sergi, tiyatro ve performanslara ev sahipliği yapacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarında bu hafta birçok oyun tiyatroseverlerle buluşacak.

Program kapsamında, 12-15 Şubat'ta Lübnan iç savaşında geçen; tragedya, mitoloji ve 20. yüzyılın ikinci yarısında yaşanan, en önemli politik ve sıcak mücadelelerin coğrafyası olan Orta Doğu’nun yakın tarihini iç içe geçirerek anlatan "Yangınlar" Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, iki dünya savaşı arasında yazdığı komedilerle, İngiliz mizahının aranan kalemlerinden biri olmayı başaran Noel Coward'ın kaleme aldığı "Ben Çağırmadım" Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde, Fransız bulvar tiyatrosunun öncülerinden aktör, yazar ve yönetmen Jacques Deval'in 1933'te yazdığı komedi "Şahane Züğürtler" Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde izlenebilecek.

Aynı tarihlerde Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde ilişkilerde ideali arama uğraşını mercek altına alan "Matruşka", Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde Nezihe Meriç'in yazdığı "Çin Sabahta", Ümraniye Sahnesi'nde modern İspanyol tiyatrosunun en önemli temsilcilerinden Jose Sanchis Sinisterra'nın kaleme aldığı "Ay, Caramela!", Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde modernizmin tiyatrodaki kurucusu Henrik Ibsen'in yazdığı "Nora- Bir Bebek Evi" ve Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde kadın erkek rolleri, toplumsal kurallar ve bu kurallar çerçevesinde biçimlenen insan ilişkilerinin tartışmaya açıldığı "Kahvede Şenlik Var" sahnelenecek.

Devlet Tiyatroları

İstanbul Devlet Tiyatrosunda ise Ömer F. Oyal'ın yazdığı "Uçmak- Hezarfen Ahmet Çelebi" Mecidiyeköy Büyük Sahne'de, Bülent Usta'nın yazıp Ali Atilla Şendil'in yönettiği "Bay Z" Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de, Mark Brown'un Jules Verne'in aynı adlı eserinden uyarladığı "80 Günde Devr-i Alem" Üsküdar Tekel Sahnesi'nde11-16 Şubat'ta sahnelenecek.

Alain Badiou'nun yazdığı "Filozof Ahmed" 11-15 Şubat'ta Üsküdar Stüdyo Sahne'ye; Sait Faik Abasıyanık'ın yazdığı ve izleyiciyi onun gözünden İstanbul'u anlamaya davet eden"Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye" 13-15 Şubat'ta, 1980 yılının en karışık günlerinde Gaziantep'te bir sazda çalışan kadınların zamana ayak uydurmaya çalışmalarının hikayesini anlatan "Sonbahara Son Güller (Pazar Okumaları) 16 Şubat'ta Garibaldi Salon 2'ye konuk olacak.

Çocuk oyunu "Turta Girmemiş Orman" 13,14 ve 15 Şubat'ta Küçükçekmese CKSM Sahnesi'nde, yine çocuk oyunu "Papağan Kaçtı" ise 14,15 ve 16 Şubat'ta Zeytinburnu Sahnesi'nde minik izleyicilerini ağırlayacak.

Sahne sanatları ve konserler

Kafka'nın ünlü eseri "Dava"nın, üzerinden yıllar geçse de yeniden açılacağı "Joseph K.", 11 Şubat’ta DasDas Sahne'de oynanacak.

DasDas'ın ilk müzikli oyunu "Ben Varım", 12 ve 13 Şubat’ta DasDas Sahne’de tiyatroseverlerle buluşacak.

Usta perküsyonist ve ritim ustası Okay Temiz 81'inci doğum gününü, 11 Şubat’ta CRR’de kutlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda 12 Şubat'ta Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur'un yöneteceği "Amadeus Fan Club" başlıklı bir konser gerçekleştirilecek.

Dünyanın en köklü orkestralarından English Chamber Orchestra (İngiliz Oda Orkestrası) 13 Şubat'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak.

Yapı Kredi Bomontiada, 12 Şubat tarihinde "hangardz" topluluğunun UNESCO'nun yok olmaya yüz tutmuş diller listesine dahil olan Batı Ermenicesi ile sergilediği "Mer Çunetsadzı İrarmov Kıdnenk - Bizde olmayanı, birbirimizde bulalım" performansına ev sahipliği yapacak.

Fadik Sevin Atasoy'un yazıp oynadığı, Erdal Beşikçioğlu'nun yönettiği MUSE 11 Şubat'ta da Zorlu PSM'de sahnelenecek.

Vestel Gururla Yerli Konserleri kapsamında 11 Şubat'ta Emel Sayın, 14 Şubat'ta Ajda Pekkan Zorlu PSM'de sahne alacak.

Grammy Ödüllü Gipsy Kings, "Gipsy Kings by Andre Reyes" projesiyle 16 Şubat'ta Zorlu PSM'ye konuk olacak.

Sergi, fuar ve paneller

Handan Akarsu'nun “Artıeksisıfır” Resim Sergisi, 10 Şubat'ta Tünel Sanat Galerisi'nde açılacak.

Duvarları Olmayan Müze dijital sanat platformunun dördüncü sergisi "Varmak Üzere" kapsamında. 11 Şubat'ta Pera Müzesi'nde gerçekleşecek lansmanda, sanat kurumlarının erişimi artırmak için dijitali nasıl kullandıklarının yanı sıra sanatın daha erişilebilir hale nasıl getirilebileceği konuşulacak.

Figen Batı, yedinci kişisel sergisi "Transformasyon" ile 12- 29 Şubat'ta Sevil Dolmacı Art Gallery’de sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi (İKÜSAG), sanat sezonunun dördüncü sergisinde, Afrikalı albinoların portrelerinin yer aldığı "Kara Kıtanın Beyaz Çocukları" seçkisine ev sahipliği yapacak. Ödüllü foto muhabir Bünyamin Aygün'ün Tanzanya'da çektiği fotoğraflardan oluşan sergi, 12 Şubat'ta, İKÜ Ataköy yerleşkesinde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

6. Üsküdar Kitap Fuarı ve 7. Uluslararası CNR Kitap Fuarı ise 16 Şubat'a kadar kitapseverleri ağırlamaya devam edecek.

(AA)