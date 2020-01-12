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12 Ocak 2020 Pazar 15:58:16 | Son Güncelleme: 12 Ocak 2020 Pazar 16:01:20

İstanbul bu hafta birbirinden renkli etkinliklere sahne olacak

İstanbul bu hafta geniş bir yelpazede, birbirinden farklı etkinliklerle yerli ve yabancı sanatçıların katıldığı konser, sergi, tiyatro ve performanslara ev sahipliği yapacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarında bu hafta birçok oyun tiyatroseverlerle buluşacak. 

Program kapsamında, 15-18 Ocak'ta Afife Jale ve Bedia Muvahhit'i konu alan "Hayal-i Temsil" Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, Pervin Ünalp'in yazıp Nihat Alpteki'nin yönettiği "Geç Kalanlar" Fatih Reşat Nuri Güntekin Sahnesi'nde, rekabete sürüklenen insanların kapitalizmin çarkları arasında nasıl öğütüldüğünü anlatan "Vahşi Batı" Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde izlenebilecek.

Aynı tarihlerde Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde iki kadının hüzünlü öyküsünün aktarıldığı "Çin Sabahta", Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde Sabahattin Kudret Aksal'ın yazdığı "Kahvede Şenlik Var", Ümraniye Sahnesi'nde "Ocakta Bahar", Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde Türk tiyatrosunun önemli isimlerinde Naşit Özcan'ın yaşamından kesitler sunan "Komik-i Şehir Naşit Bey" ve Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde ilişkilerde ideali arama uğraşını mercek altına alan "Matruşka" sahnelenecek.

Müzikal türündeki oyun "Cibali Karakolu" da 16,17 ve 18 Ocak'ta Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Çocuk oyunlarında ise bu hafta 16 ve 17 Ocak'ta "Elma Kurdu Kırtık" Kağıthane Küçük Kemal Çocuk Tiyatro Sahnesi'nde, "Bir Gün Ayakkabımın Teki" Gaziosmanpaşa Ferih Egemen Çocuk Tiyatro Sahnesi'nde minik izleyicilerle buluşacak.

"Rüya" isimli oyunun Fatih Reşat Nuri Güntekin Sahnesi'nde sergileneceği 19 Ocak'ta ayrıca "Harikalar Mutfağı" Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, "Benim Güzel Pabuçlarım" Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde, "Yaşasın Barış" Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde, "Üzgün Ağaçlar Ülkesi" Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde, "Bir Kümes Hikayesi" Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde, "Pollyanna" Ümraniye Sahnesi'nde, "Yaşayan Sayfalar" Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde, "Palyaço Prens" de Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde oynanacak.

Devlet Tiyatroları

İstanbul Devlet Tiyatrosunda ise bu hafta Normandiya Çıkarması yapılırken hemen yakınında bulunan Arromanches'daki bir at kasabının, kızlarını evlendirmeye ve dünyanın çeşitli yerlerindeki çocuklarını toplayıp düğün yapmaya çalışmasını konu edinen "Kasaplığın El Kitabı" Cevahir Sahneleri Salon 1'de, Friedrich Dürrenmatt'ın yazdığı "Hanımefendinin Ziyareti" Mecidiyeköy Büyük Sahne'de, Alain Badiou'nun Paris'in bir kenar mahallesinde yaşayan Arap göçmeni Ahmed'i konu aldığı "Filozof Ahmet" ise Üsküdar Stüdyo Sahnesi'nde 14-19 Ocak'ta sanatseverlerle buluşacak.

Bülent Usta'nın yazıp Ali Atilla Şendil'in yönettiği "Bay Z" 14-18 Ocak'ta Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'ye, Gökçe Kurt Elitez'in yönetimindeki "Bir Nefes Dede Korkut" ise aynı tarihlerde Üsküdar Tekel Sahnesi'ne konuk olacak.

Sait Faik Abasıyanık'ın eserinden uyarlanan "Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye" 16-18 Ocak'ta Garibaldi Salon 2'de, Duşan Kovaçevic'in Yugoslavya’daki büyük dönüşümden önceki ve sonraki toplumsal-politik yaşamı anlattığı "Profesyonel" de 17-19 Ocak'ta Zeytinburnu Sahnesi'nde oynayacak.

Sahne sanatları ve konserler

Şener Şen’i yıllar sonra tiyatro sahnesine geri döndüren "Zengin Mutfağı" 14-15 Ocak'ta, Sabahattin Ali'nin hikayelerine Mert Fırat'ın sesiyle hayat verdiği, Korhan Futacı ve Orkestrası'nın müzikleriyle eşlik ettiği "Rivayet Radyosu" ise 16 Ocak'ta DasDas'ta sanatseverlerle buluşacak.

Prömiyeri 15 Ocak'ta UNIQ Box’ta gerçekleşecek iki perdelik "Tarla Kuşuydu Juliet" oyunu, 16 Ocak'ta yine UNIQ Box’ta, 19 Ocak'ta ise Kenter Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

Yapı Kredi Bomontiada, Performans Serisi kapsamında 15 Ocak'ta Versus Tiyatro tarafından Tolstoy'un aynı adlı eserinden uyarlanan "Kreutzer Sonat" oyununa ev sahipliği yapacak.

Aynı tarihte Ceren Necipoğlu İstanbul Uluslararası Arp Festivali, Almanya Başkonsolosluğu'nda yarışmalar için yapılacak kura çekiminin ardından, festivalin sanat yönetmeni ve uluslararası arp sanatçısı Florence Sitruk’un açılış konseriyle başlayacak.

Bu yıl ilk kez düzenlenen festivalin ödül töreni ve kapanış konseri de 19 Ocak'ta Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Sergi ve paneller

Yapı Kredi Loca'da 14 Ocak'ta, Agatha Christie'nin dünyaca ünlü aynı adlı romanından uyarlanan "Şark Ekspresinde Cinayet" filminin gösteriminin ardından polisiye yazarı Ahmet Ümit kısa bir söyleşi yapacak.

Fatih Belediyesi, gençlerin düşünce dünyalarını zenginleştirmek amacıyla alanında uzman isimlerle düzenlediği "Genç Fatih Konuşmaları" kapsamında 14 Ocak'ta sanat tarihçisi Prof. Dr. Nurhan Atasoy'u ağırlayacak.

Usta şair Nazım Hikmet, Türkiye'den ayrıldığı son kara parçası olan Tarabya'da 118'inci doğum gününde anılacak. 15 Ocak'ta Tarabya Oteli'nin önünde başlayacak etkinlikte şair için denize karanfiller bırakılacak ve hemen ardından İstanbul Boğazı'na açılacak teknede şairin şiirleri "Yol'a Düş" tarafından seslendirilecek.

Ressam Haydar Özay’ın, "Nazım Hikmet Resimleri" başlıklı kişisel sergisi 15 Ocak'ta Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşurken, küratörlüğünü Volker Adolphs'un yaptığı Linie Line Linea sergisi, İFA ve Goethe-Institut İstanbul işbirliğinde Milli Reasürans Sanat Galerisi'nde 16 Ocak'ta açılacak.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) şair Mehmet Akif İnan'ı vefatının 20'nci yılında anacak. Kızlarağası Medresesi'nde 18 Ocak'ta gerçekleştirilecek etkinlikte Mehmet Akif İnan'ı, kardeşi Dr. Ahmet İnan, TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan ve Prof. Dr. Turan Koç anlatacak.

(AA)

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