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06 Ocak 2020 Pazartesi 07:29:50 | Son Güncelleme: 06 Ocak 2020 Pazartesi 07:31:09

İstanbul bu hafta birbirinden renkli etkinliklere sahne olacak

İstanbul bu hafta geniş bir yelpazede, birbirinden farklı etkinliklerle yerli ve yabancı sanatçıların katıldığı konser, sergi, tiyatro ve performanslara ev sahipliği yapacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarında bu hafta birçok oyun tiyatroseverlerle buluşacak.

Şehir Tiyatrolarında bu hafta 9 yetişkin oyunu sahnelenecek

Program kapsamında, 8- 11 Ocak tarihleri arasında Shakespeare'in sevilen komedilerinden biri olan "12. Gece" Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, çevresindeki her şeye sonsuz bir sevgi ve şefkatle bağlı Opal'in üç davetsiz misafirin gelişi ile değişen kendi halindeki yaşamını konu alan "Tatlı Kaçık" Fatih Reşat Nuri Güntekin Sahnesi'nde, ayrılık sonrası çocukları için sağlıklı bir düzen kurmaya çalışan ebeveynlerin psikolojik sürecini anlatan "Uzlaşma" Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde izlenebilecek.

Aynı tarihlerde Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde John Steinbeck ve Boris Vian'ın yazdığı "Karıncalar- Bir Savaş Vardı", Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde Jose Sanchis Sinisterra'nın yazıp Naşit Özcan'ın yönettiği "Ay, Caramela !", Ümraniye Sahnesi'nde Moliere'in ünlü oyunu "Hastalık Hastası", Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde modernizmin tiyatrodaki kurucusu Henrik Ibsen'in çağdaş insanın dramını anlatan oyunu "Nora (Bir Bebek Evi)" ve Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde toplumun çok farklı kesimlerinden gelen, mutluluğu yakalayamamış, duyarlı ve sevecen iki kadının hüzün dolu öyküsünün aktarıldığı "Çin Sabahta" sahnelenecek.

Yine 8- 11 Ocak tarihleri arasında 2. Dünya Savaşı sırasında kuşatma altındaki bir şehirde yaşanan umutsuzluk ve yıkım sürecinde, üç arkadaşın hayat mücadelesi içinde yaşadıkları aşkı konu alan "Söz Veriyorum" Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Çocuk oyunlarında ise bu hafta 9 ve 10 Ocak'ta "Elma Kurdu Kırtık" Kağıthane Küçük Kemal Çocuk Tiyatro Sahnesi'nde, "Bir Gün Ayakkabımın Teki" Gaziosmanpaşa Ferih Egemen Çocuk Tiyatro Sahnesi'nde minik tiyatroseverlerle buluşacak.

"Harikalar Mutfağı" isimli oyunun Fatih Reşat Nuri Güntekin Sahnesi'nde sergileneceği 12 Ocak'ta ayrıca "Yaşasın Barış" Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, "Rüya" Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde, "Bisküvi Adam" Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde, "Benim Güzel Pabuçlarım" Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde, "Yaşayan Sayfalar" Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde, "Pollyanna" Ümraniye Sahnesi'nde, "Palyaço Prens" Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde, "Bir Kümes Hikayesi" de Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde oynanacak.

Devlet Tiyatroları

İstanbul Devlet Tiyatrosunda ise bu hafta Normandiya Çıkarması yapılırken hemen yakınında bulunan Arromanches'daki bir at kasabının kızlarını evlendirmeye ve dünyanın çeşitli yerlerindeki çocuklarını toplayıp düğün yapmaya çalışmasını konu edinen "Kasaplığın El Kitabı" Cevahir Sahneleri Salon 1'de, Ömer F. Oyal'ın yazdığı "Uçmak - Hezrfen Ahmed Çelebi" Mecidiyeköy Büyük Sahne'de, Bülent Usta'nın yazıp Ali Atilla Şendil'in yönettiği "Bay Z"yi Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de, Aliye Berger'in yaşamına bir tanıklık, yaratıcı ve efsanevi kişiliğine saygı duruşu niteliğindeki "Alyoşa" ise Üsküdar Stüdyo Sahnesi'nde 7- 12 Ocak'ta sanatseverlerle buluşacak.

Üsküdar Tekel Sahnesi'nde 7- 11 Ocak'ta Patrick Süskind'in bütün dillerde en çok oynanan oyunu "Kontrabas", Kozyatağı Kültür Merkezi'nde ise aynı tarihlerde Haldun Dormen'in yönettiği "Karmakarışık" sahnelenecek.

Sait Faik Abasıyanık'ın eserinden uyarlanan "Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye" 9-12 Ocak'ta Garibaldi Salon 2'de oynarken, Anton Çehov'un "Aziz Dostum Çehov" oyunu Küçükçekmece CKSM Sahnesi'nde sergilenecek.

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi ise bu hafta 10,11 ve 12 Ocak'ta İskender Pala'nın yazdığı iki perdelik oyunu "Leyla ile Mecnun"a ev sahipliği yapacak.

Dila Er ve Gözde Kısa'nın yazdığı tek perde çocuk oyunu "Turta Girmemiş Orman" ise 12 Ocak'ta Kozyatağı Kültür Merkezi'nde minik izleyicilerini ağırlayacak.

Sahne sanatları ve konserler

The Guardian gazetesi tarafından "çağımızın en heyecan veren oyun yazarı" olarak nitelendirilen Fransız romancı ve oyun yazarı Florian Zeller'ın eserinden uyarlanan "Gerçek", Zorlu PSM'de 7 Ocak'ta seyircisiyle buluşacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi 2020'nin ilk temsilini 8 ve 10 ve 11 Ocak'ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde "Dans Üçgeni" balesi ile verecek.

Dasdas Sahne'de Yasmina Reza'nın yazıp Zeynep Avcı'nın yönettiği "Vahşet Tanrısı" 11-12 Ocak'ta sahnelenecek.

İstanbul Türk Ocağı Ömürlü Musiki Topluluğu, 12 Ocak'ta Fatih Kültür ve Sanat Merkezi'nde müzikseverlerle bir araya gelecek.

Sergi ve paneller

Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi, Türkiye Yazarlar Sendikası tarafından düzenlenen Ömer Seyfettin anma programına ev sahipliği yapacak. Türk edebiyatının usta yazarlarından Ömer Seyfettin'in vefatının 100. yılı anısına düzenlenen anma programı kapsamında 4 Ocak'ta açılan "Yaşayan Ömer Seyfettin" adlı sergide, usta yazarın kitapları, fotoğrafları ve kendisine ait dokümanları, 10 Ocak'a kadar görülebilecek.

Anma programı kapsamında ayrıca "Ömer Seyfettin'in Öykücülüğü ve Dili" adlı bir söyleşi yapılacak. Yazar Nükhet Eren, Tahir Şilkan ve Yusuf Çotuksöken'in konuşmacı olacağı söyleşi 7 Ocak'ta Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Cemal Süreya'nın el çizimlerinin ve 40 sanatçının, fotoğraf, resim, video, enstalasyon ve seramik çalışmalarının yer aldığı "Hayat Kısa Kuşlar Uçuyor, Cemal Süreya'yı Anlamak" isimli sergi, Atakent Kültür ve Sanat Merkezi'nde 8 Ocak'ta kapılarını açacak.

Cam heykel sanatçısı Ayşen Savcı, "Ciddiye Alıyorum" isimli sekizinci kişisel sergisini 8 Ocak'ta Beyoğlu Nur-u Ziya Sokak'ta yer alan Istanbul Concept Gallery'de sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Eyüp Sultan Belediyesinin kültür etkinlikleri kapsamında 11 Ocak'ta, Necip Evlice, Kudüs şairi Nuri Pakdil ile ilgili yol arkadaşlığını, edebi şahsiyetini Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nde anlatacak.

(AA)

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