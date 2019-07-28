İşe yaramayan insanları niçin eşekle kıyaslıyoruz? Gazeteci Yazar Turan Kışlakçı, 'Eşekname' isimli kitabıyla yanıtlıyor

Gazeteci yazar Turan Kışlakçı tarafından kaleme alınan ve insanların gündelik yaşam içerisinde kullandığı sözcükleri mercek altına alan “Eşeknâme” kitabı, “Niçin bir insana hakaret edeceğimizde onu bu hayvanın ismiyle çağırıyoruz?”, “Niçin bir işe yaramayan insanları bu hayvanla kıyaslıyoruz?”, “Niçin bir şey öğrenemeyen insanları bu hayvanla tarif ediyoruz?” ve “Günümüzün emperyal güçleri üzerinde hâkimiyet kurdukları toplumları ‘eşek’leş(tir)me’ operasyonuna tabi tutuluyor olabilir mi?” sorularına yanıt veriyor.

“Günümüzde kişiliksizliğin, bilinçsizliğin, bayağılaşmanın, kabalaşmanın, yeteneksizliğin, inatçılık vb. hallerin yaygınlaşmanın nedeni, her geçen gün artan ‘eşekleştirme’ halidir. Bilim bunun arkasında ‘teknoloji’, ‘GDO’lu ürünler’ vb. sebepler arasa da hakikatte bunun ana sebeplerinden biri tamamen içtimaidir.”

“EŞEKLEŞTİRMEYİ ANLAMAK İÇİN EŞEĞİN ETİMOLOJİSİNİ BİLMEK GEREKİR”

Yazara göre eşekleştirmenin nasıl bir şey olduğunu anlamak için eşeğin etimolojisini, tarihini ve özelliklerini bilmek gerekir. Eski Türkçede eşek, “eşgek” geçen kelimenin kökeninde “iş”e özdeş olan “eş” vardır. Eşek kelimesine etimoloji sözlüğünde “iş gören, işte kullanılan” karşılığı verilmiş. Tek parmaklıklardan uzun kulaklı, attan küçük binek ve yük şeklinde tanımlanmış. Eşeğin halk dilinde diğer adları; merkep, karakaçan ve uzun kulaklıdır. Arapçada “hımâr”, Farsçada “ane”, Rumca “gaudiri” ve İngilizcede yakın zamanlara kadar “ass” kullanılırken, şimdilerde “donkey” daha yaygın olarak kullanılıyor.





GÜNLÜK YAŞAMIN İŞGALİ: ELEKTORNİK EŞEKLEŞTİRME

Günümüzde insanların en vahim eşekleştirme yöntemiyle karşı karşıya kaldığını belirten “Eşeknâme” kitabı, bu yeni eşekleştirmenin adını elektronik eşekleştirme olarak açıklar. Yazara göre günümüz insanı elektronik insana dönüşmüş durumdadır.

“Elektronik eşekleş(tir)me üzerinden kültürel ve toplumsal ‘yeni bir dijital nesil’ oluşturmaya çalışan süper güçler, kurdukları yeni ağlar (networkler) ile bilgi üretme yeteneğine sahip olmadan malumat tüketen bir dijital nesil inşa etmek istiyor. Elektronik eşekleş(tir)me ile oluşturulan bu nesil, hayatın manasından uzak boş bir kuşak, hem sahip oldukları malumatlar yüzeysel hem de tüketime endeksli bir yaşam arzulamaktadır.

Teknolojiyi tekelinde bulunduranların bu yeni nesil çalışmalarına elektronik sömürge yönetimi adını verebiliriz. Çünkü insanın tüm günlük yaşamını işgal eden bu ağlar silsilesi, insanı gerçek bilgiden ve hayatın gerçekliğinden uzaklaştırıp malumatlar içinde meşgul etmektedir.”

EŞEKLEŞTİRME HIZLA YAYILIYOR

Eser, toplumlarda eşekleş(tir)menin hızla yayıldığına dikkat çeker. Yazara göre bir toplumda eşekleştirme süreci başladığında emperyalizm o topluma nüfuz eder. Günümüz dünyasında teknolojiyle beraber değişen süreçleri topluluklar üzerinden incelemek isteyen okurlar için “Eşeknâme” keyifli bir eser olacaktır.