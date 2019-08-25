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25 Ağustos 2019 Pazar 16:55:24 | Son Güncelleme: 25 Ağustos 2019 Pazar 17:02:43

"İplikten Çözülenler: Tekstilde Küresel Anlatılar"

İstanbul Modern'de, tekstil malzemelerini ifade aracı olarak kullanan uluslararası sanatçıların çalışmalarını içeren "İplikten Çözülenler: Tekstilde Küresel Anlatılar" sergisi sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Sergi, 160 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Tekstil malzemelerini ifade aracı olarak kullanan sanatçıların eserlerinden oluşan ve geçen hafta sona eren "İplikten Çözülenler: Tekstilde Küresel Anlatılar" sergisi, İstanbul Modern Sanat Müzesi tarafından yapılan açıklamaya göre 160 bin kişi tarafından ziyaret edildi. 

Almanya'nın köklü sanat kurumu Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (ifa, Institut für Auslandsbeziehungen) işbirliğiyle, Goethe-Institut İstanbul'un katkılarıyla gerçekleşen sergi, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. 

Sergide, tekstil malzemesi kullanarak estetik ve kültürel anlatılar meydana getiren, dünyadan ve Türkiye'den 25 sanatçının 50'nin üzerinde çalışmasına yer verildi.

Almanya'nın Dresden kentinden başlayan ve ardından Kuveyt ve İstanbul'da devam eden "İplikten Çözülenler" sergisi, açıldığı sanat kurumlarında, o kurumun küratörüyle beraber serginin yeniden tasarlanması ve yeni sanatçıların eklenmesiyle temalar arasında yeni bağlar kurdu. Küratörlüğünü Susanne Weiß, Inka Gressel ile Öykü Özsoy'un gerçekleştirdiği sergi, tekstil malzemesinin ifade aracı olarak çeşitliliğini inceleyip tarihsel, toplumsal ve kültürel anlamlarını sorguladığı belirtildi. 

Sergi farklı coğrafyalardan Belkıs Balpınar, Ulla von Brandenburg, Hussein Chalayan, Burhan Doğançay, Noa Eshkol, Andreas Exner, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Uli Fischer, Şakir Gökçebağ, Zille Homma Hamid, Heide Hinrichs, Olaf Holzapfel, Gözde İlkin, Christa Jeitner, Elisa van Joolen & Vincent Vulsma, Gülsün Karamustafa, Servet Koçyiğit, Eva Meyer & Eran Schaerf, Karen Michelsen Castañón, İrfan Önürmen, Judith Raum, Sabire Susuz ve Franz Erhard Walther'ın çalışmalarını ağırladı.

AA

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