İmkansız aşk 'Aida' operası Congresium'da

  • Bist 100
    93981.4
  • Dolar
    5,9377
  • Euro
    6,5466
  • Altın
    284,6530
İstanbul
15 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı ile görüştü Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı ile görüştü
ATO'dan "KOBİ'ler için de finansal yapılandırma" çağrısı ATO'dan "KOBİ'ler için de finansal yapılandırma" çağrısı
St Pauli'den skandal Enver Cenk Şahin kararı St Pauli'den skandal Enver Cenk Şahin kararı
Çarpıcı rapor yayımlandı: İşte Barış Pınarı Harekatı'nın şifreleri... Çarpıcı rapor yayımlandı: İşte Barış Pınarı Harekatı'nın şifreleri...
Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi arayarak geçmiş olsun temennisini iletti Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi arayarak geçmiş olsun temennisini iletti
Ayşe'nin ölümünde, doktora 'ağırlaştırılmış müebbet' istemi Ayşe'nin ölümünde, doktora 'ağırlaştırılmış müebbet' istemi
Suriyeli Abraz aşireti: Türk halkı olmazsa bize kimse sahip çıkmaz Suriyeli Abraz aşireti: Türk halkı olmazsa bize kimse sahip çıkmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
'Şehitler diyarı'nın minik yüreklerinden Mehmetçik'e destek 'Şehitler diyarı'nın minik yüreklerinden Mehmetçik'e destek
İstanbul'da huzur operasyonu! İstanbul'da huzur operasyonu!
Eski eşine satırla saldıran cani adliyeye böyle getirildi! Eski eşine satırla saldıran cani adliyeye böyle getirildi!
Yaralı teröristler hastanelere 'sivil' girmeye çalıştı Yaralı teröristler hastanelere 'sivil' girmeye çalıştı
Hande Ataizi'nin sevgilisi Dinç Aydoğdu kimdir? Dinç Aydoğdu, Hande Ataizi'den kaç yaş küçük? Hande Ataizi'nin sevgilisi Dinç Aydoğdu kimdir? Dinç Aydoğdu, Hande Ataizi'den kaç yaş küçük?
Rus yazarının trajedisi; Bir Safdilin Hatıra Defteri Rus yazarının trajedisi; Bir Safdilin Hatıra Defteri
Son Dakika: Türk tankları ve MSO ordusu birlikleri, Mümbiç'e doğru ilerlemeye başladı Son Dakika: Türk tankları ve MSO ordusu birlikleri, Mümbiç'e doğru ilerlemeye başladı
'Salda'ya bir çivi bile çaktırmıyoruz' 'Salda'ya bir çivi bile çaktırmıyoruz'
Af yasası son durum nedir? Af yasası ne zaman açıklanacak? Af yasası son durum nedir? Af yasası ne zaman açıklanacak?
Polis memuruna dehşeti yaşatmıştı! O zanlı tutuklandı Polis memuruna dehşeti yaşatmıştı! O zanlı tutuklandı
Irak yönetimi tutuklu göstericileri serbest bırakacak Irak yönetimi tutuklu göstericileri serbest bırakacak
Avrupa'nın göbeğinde rezalet! PKK ile İsrail el ele! Avrupa'nın göbeğinde rezalet! PKK ile İsrail el ele!
Avrupa'nın göbeğinde rezalet! PKK ile İsrail el ele! Avrupa'nın göbeğinde rezalet! PKK ile İsrail el ele!
Barış Pınarı Harekatı'na öğrencilerden destek Barış Pınarı Harekatı'na öğrencilerden destek
Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için gönüllü oldular Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için gönüllü oldular
MASAK'tan DEAŞ'ın para trafiğine büyük darbe MASAK'tan DEAŞ'ın para trafiğine büyük darbe

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

14 Ekim 2019 Pazartesi 16:08:47 | Son Güncelleme: 14 Ekim 2019 Pazartesi 16:10:32

İmkansız aşk 'Aida' operası Congresium'da

Devlet Opera ve Balesinin büyük prodüksiyonlarından "Aida" operası, 19 Ekim akşamı Congresium Sahnesi'nde Ankara'da ilk kez sanatseverlerle buluşacak.

Devlet Opera ve Balesinin büyük prodüksiyonlarından "Aida" operası tüm ihtişamıyla 19 Ekim'de, Congresium Sahnesi'nde Ankara'da ilk kez sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Cesur komutan Radames ile tutsak Habeş Prensesi Aida'nın imkansız aşkını konu alan "Aida" operası geçen ay Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sahnelenmişti.

19'uncu yüzyıl İtalyan operası ekolünden gelen ünlü İtalyan besteci Verdi'nin "en güzel operası" olarak tarihe geçen, görkemli dekor ve kostümleri ile seyirciyi büyüleyecek Aida operası, 19 Ekim akşamı 20.00'de Congresium Sahnesi'nde ilk kez Ankara seyircisiyle buluşacak.

Ünlü İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini'nin rejisörlüğünü üstlendiği, Aspendos'ta seyirciden büyük beğeni alan "Aida" operası bu kez Ankara Devlet Opera ve Balesinin kadrosu ve muhteşem dekor ve kostümleriyle sahnede olacak.

Dönüşümlü olarak Feryal Türkoğlu, Nurdan Küçükekmekçi ve Burçin Savıgne "Aida", Murat Karahan, Efe Kışlalı ve Koray Damcıoğlu "Radames", Ferda Yetişer, Ezgi Karakaya ve Zeliha Kökçek "Amneris” ve Eralp Kıyıcı ve Gürgan Gürgen "Amonasro" rolünü üstlenecek.

Yine dönüşümlü olarak şef Antonio Pirolli ve şef Can Okan'ın yönetimindeki Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası sanatçılara eşlik edecek.

"Radames" rolünde tenor Karahan

Sanatseverler, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni, tenor Murat Karahan'ın yaz aylarında İtalya'nın tarihi Arena Di Verona ve Antalya Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sahnelenen "Aida" temsilindeki "Radames" performansını Congresium'da 19 Ekim akşamı izleme olanağı bulacak, "Aida" rolünü ise Feryal Türkoğlu canlandıracak.

Eserin dekor tasarımı Özgür Usta, kostüm tasarımı Savaş Camgöz ve Gürcan Kubilay, ışık tasarımı Giavanni Pirandello imzası taşırken, koro şefliğini Giampaolo Vessella üstlenecek.

Ankara Devlet Opera ve Balesinin bale ve çocuk balesi sanatçılarının da olduğu prodüksiyonun koreografisini Sergei Terechenko yaptı.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ