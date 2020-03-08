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08 Mart 2020 Pazar 07:27:39 | Son Güncelleme: 08 Mart 2020 Pazar 07:28:15

İlk yerli süper kahraman animasyonu 3 Nisan'da gösterime girecek

Türkiye'nin ilk yerli süper kahraman animasyon filmi "Efsane Takım-Bilim Kahramanları", 3 Nisan'da sinemaseverlerle buluşacak.

Türkiye'nin ilk yerli süper kahraman animasyon filmi "Efsane Takım-Bilim Kahramanları", 3 Nisan'da sinemaseverlerle buluşacak.

Aksiyon ve macera türündeki anlatımıyla çocukların bilime olan ilgisine katkıda bulunmayı hedefleyen filmde, alışıldık süper kahramanların yerine "Hezarfen", "Hayyan", "Cezeri" ve "Lagari" gibi yerli bilim insanları yer alacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının da destekleriyle hazırlanan "Efsane Takım-Bilim Kahramanları", dikkat çekici hikayesiyle çocuklara yerli bilim insanlarının yakından tanıtılması amaçlanıyor.

Dukka Medya tarafından hayata geçirilen ve hazırlıkları 3 yıl süren animasyon filminin senaryosunda, aynı zamanda filmin yönetmenliğini de yapan Suat Emuce imzası bulunuyor.

Her yaştan izleyiciyi hedef kitlesine alan filmin konusu şöyle:

"Geliştirmiş olduğu biyolojik bir silahla doğanın oksijen dengesini tersine çevirerek dünyayı büyük bir tehlikeye sürüklemek isteyen Sutung, örümcek robotlarıyla öncelikle Türkiye'de bulunan Beydağları, Kaçkar Dağları ve Kaz Dağları'ndaki ormanlara saldırmaktadır. Sutung'un imha planı, dünyayı bu tür kötü planlardan kurtarmak ve korumak için kurulan 'Gizli Görevler Merkezi'ne ulaşır. Merkezin yöneticisi Şef Ahmet, tarihimizdeki önemli bilim insanlarından esinlenerek yetiştirilen Efsane Takım'ı görevlendirir."

(AA)

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