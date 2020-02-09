Hurda metalleri sanat eserine dönüştürüyor

Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Kaynakhane Atölye Şefliği görevini de yürüten Aydın Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğini sanatla birleştirip atıkları geri dönüşüme kazandırmak istediğini söyledi.

Bir internet sitesinde gördüğü objelerden etkilenerek bu işe başladığını aktaran Doğan "Bu tür atık malzemeleri değerlendirebileceğimizi göstermek istedim. Sonuç olarak ortaya böyle zarif objeler çıktı. Hiçbir atık malzememizi hurdaya göndermeyeceğiz. Hepsini böyle değerlendirip geri dönüşüme kazandıracağım." dedi. Bu konuda herhangi bir eğitim almadığını anlatan Doğan, "Daha yeni başladım. Sadece atölyede kendimi geliştirmeye çalışıyorum. İnşallah devamını getirmeyi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

- "Çalışmalarım arasında en zoru tank oldu"

Atık malzemelerden eserler ortaya çıkarmayı çok sevdiğini ve çalışmalarına ara vermeden devam edeceğini dile getiren Doğan, şunları kaydetti: "Atık malzemelerimizin hurdaya gitmesine gönlümüz razı gelmedi. Bunlardan bir şeyler yapmak, geri dönüşüme kazandırmak istedim. Böyle bir fikir aklıma geldi. Atık malzemelerden minyatür motosiklet, F16 uçak, traktör ve son olarak da tank yaptım. Çalışmalarım arasında en zoru tank oldu." Doğan, eserlerinin atölyeye gelenler tarafından şaşkınlıkla karşılandığını ve çok beğenildiğini belirterek, bunların sayısını artırıp bir sergi açmayı istediğini vurguladı. Metal işleriyle meşgul meslektaşlarına da seslenen Doğan "Çevremizdeki hiçbir atık malzeme hurda değildir. Bunları bu şekilde veya daha farklı şekilde tasarlayarak geri dönüşüme kazandırabilirler." diye konuştu.

AA