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08 Mart 2020 Pazar 09:07:24 | Son Güncelleme: 08 Mart 2020 Pazar 09:12:46

Hülya Koçyiğit: Cumhurbaşkanımızla gurur duyuyor iftihar ediyorum

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Hülya Koçyiğit çarpıcı açıklamalarda bulundu. Usta sanatçı "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ülke için yaptığı çabaları, verdiği emeği görüyor ve takdir ediyorum, saygı duyuyorum. Eserler bırakıyor, bu ülke vatandaşı olarak, bu ülkenin yarınına evlat yetiştiren bir anne olarak gurur duyuyorum, iftihar ediyorum.'' ifadelerini kullandı. Koçyiğit, eleştirilere de cevap verdi.

Sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, gündeme dair sorularına yanıt verdi.

ANLAMLI KAMPANYA HAKKINDA KONUŞTU

Koçyiğit, şehit aileleri için başlatılan yardım kampanyası hakkında konuştu. "Yapılan alışverişin geliri şehit ailelerine verilecek. Çarşıyı gezen hanımların duyarlı olmaları beni mutlu etti. Biz Türk insanı böyleyiz. Her zaman yardım etmeye hazırız, lokmamızı sevgimizi paylaşmaya hazırız. Bizi biz yapan en güzel özelliğimiz de bu..."

Kültür ve Sanat Kurulu üyesi olduğunu söyleyen Koçyiğit, "Kültür ve sanat politikalarının geliştirilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Ait olduğumuz toplumun kültürünün geleceğe taşınmasıyla ilgili projeler üretip ve düşüncelerimizi Sayın Cumhurbaşkanımıza iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

"ELEŞTİRİLER SADECE BANA YAPILMIYOR"

Kendisi hakkındaki eleştirilere yanıt veren Hülya Koçyiğit, "Eleştiriler sadece bana yapılmıyor. Toplumda belli politik görüşleri olan insanlar, farklı görüşteki insanlar birbirlerini kıyasıya acımasız bir şekilde karalamaya çalışıyorlar. Halbuki gönül diliyor ki, insanız birbirimize muhtacız. Birlikte yaşamı paylaşmaya ihtiyacımız var. Politik görüşlerimiz farklı olabilir. Herkesin farklı dünya anlayışı da olabilir. Demokrasi dediğin insanın fikrini açıkca ifade edebilmesi demektir. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ülke için yaptığı çabaları, verdiği emeği görüyor ve takdir ediyorum, saygı duyuyorum. Eserler bırakıyor, bu ülke vatandaşı olarak, bu ülkenin yarınına evlat yetiştiren bir anne olarak gurur duyuyorum, iftihar ediyorum. Bunu da ifade ediyorum. Herkesin fikrini ifade ettiği gibi. Bunu bir kısım insanlar eleştiriyor. Eleştirsinler!.

'ŞEHİTLİK ÇOK ÖNEMLİ BİR MERTEBE'

Koçyiğit, ''Bu topraklar şehit kanlarıyla sulandı. Bizim için şehitlik çok önemli bir mertebe. İnancımız gereği çok önemli bir mertebe. Ancak ateş düştüğü yeri yakar. O ailenin yanında olduğumuzu onlara hissettirmemiz gerekir. Evladını bir ülke için feda etmiş. Bu vatan için helal olsun diyen bu anne babanın yanında olmamız gerekir'' diye sözlerini bitirdi.

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