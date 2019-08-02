Hızlı ve Öfkeli Hobbs ve Shaw vizyona giriyor! Hızlı ve Öfkeli Hobbs ve Shaw oyuncuları kim?

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Serinin ilk "spin-off"u olan yapımda, Hobbs ve Shaw karakterlerini Dwayne Johnson ve Jason Statham canlandırıyor. Görüntü yönetmenliğini Jonathan Sela'nın üstlendiği filmin oyuncuları arasında Idris Elba, Vanessa Kirby, Helen Mirren, Eiza Gonzalez, Eddie Marsan ve Cliff Curtis gibi isimler de yer alıyor. Aksiyon türündeki film 136 dakika sürüyor.

HIZLI VE ÖFKELİ HOBBS VE SHAW KONUSU NE?

"Hobbs, sadık bir kanun adamıdır. Shaw ise kanunsuz bir kaçak. Shaw, Hobbs’a suikast yapmaya kalkışmıştır. Hobbs, Shaw’u hapse göndermiştir. Hobbs Amerikalı, Shaw ise İngiliz’dir. Görünürde bu iki adam hiçbir ortak noktası olmayan birbirine tamamen zıt iki kişidir. Ama ikisi de onları karşı karşıya getirse de kendi katı ahlak kurallarıyla çalışır ve ikisi de bunu kabul etmeleri başlarına bela açacak bile olsa birbirlerine saygı duyarlar. İkisi de sözel ya da fiziksel bir yüzleşmeden kaçmaz. Birbirlerinden hoşlanmıyor ve birbirlerine güvenmiyor olabilirler ama Hızlı ve Öfkeli, Hobbs ve Shaw’ı sunar. Bu ezeli düşmanların insanlığı sonsuza dek değiştirebilecek biyolojik, sinsi bir tehdidi durdurmak için birlikte çalışmaktan başka seçenekleri yoktur."

"Yasa dışı bir grup, üretilen biyolojik kapsüllerle insan yaşamını sonlandırma projesi yürütmektedir. Bu grubu önlemek için, birbirleriyle mücadelesi sürekli devam eden kanun adamı Luke Hobbs ile Deckard Shaw devreye girer. Birbirlerine güvenmeseler de bu biyolojik tehdidi durdurmak için birlikte çalışmak zorunda kalır. İkilinin, Brixton'un yönettiği son teknoloji silahlara sahip özel ekibin peşine düşmesiyle macera başlar."

HIZLI VE ÖFKELİ HOBBS VE SHAW OYUNCULARI KİM?

Dwayne Johnson

Idris Elba

Jason Statham

Vanessa Kirby

Helen Mirren

Eiza Gonzalez

Eddie Marsan

Cliff Curtis