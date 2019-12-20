Hezarfen'in kanatları Ankara'da süzüldü

  • Bist 100
    111529
  • Dolar
    5,9206
  • Euro
    6,5827
  • Altın
    281,3520
İstanbul
7 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kılıçdaroğlu'nun korumalarının müdahale ettiği kadının Kaftancıoğlu'nu protesto etmek istediği ortaya çıktı Kılıçdaroğlu'nun korumalarının müdahale ettiği kadının Kaftancıoğlu'nu protesto etmek istediği ortaya çıktı
Acun IIıcalı'yı hiç böyle görmediniz: 10 parmağımda 10 marifet Acun IIıcalı'yı hiç böyle görmediniz: 10 parmağımda 10 marifet
Galatasaray, Göztepe'ye 17 yıldır kaybetmiyor Galatasaray, Göztepe'ye 17 yıldır kaybetmiyor
Dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü yükseliyor Dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü yükseliyor
Fenerbahçe'den limit arttırımı açıklaması Fenerbahçe'den limit arttırımı açıklaması
Rizespor'un Brezilyalı futbolcusu Boldrin: Güvenlik konusunda Türkiye muhteşem bir ülke Rizespor'un Brezilyalı futbolcusu Boldrin: Güvenlik konusunda Türkiye muhteşem bir ülke
Derbide gözler kalecilerde olacak Derbide gözler kalecilerde olacak
Abdullah Avcı 'Mahmut Hoca' oldu! Abdullah Avcı 'Mahmut Hoca' oldu!
Derbide kartlar havada uçuşuyor Derbide kartlar havada uçuşuyor
"Takılar değil ben servetim!' "Takılar değil ben servetim!'
Derbinin anahtarı ilk gol Derbinin anahtarı ilk gol
İstanbul Valisi Yerlikaya: Adalar'da faytonlara at koşulması 3 ay süreyle durduruldu İstanbul Valisi Yerlikaya: Adalar'da faytonlara at koşulması 3 ay süreyle durduruldu
Penaltısız lider Sivasspor Penaltısız lider Sivasspor
İsrail'de İstiklal Marşı'nı dinletmenin gururunu yaşadı İsrail'de İstiklal Marşı'nı dinletmenin gururunu yaşadı
Demet Akalın sahte yazışmalardan kurtulamıyor! Demet Akalın sahte yazışmalardan kurtulamıyor!
Kanada'nın Quebec City kentindeki Müslümanların 20 yıllık mezarlık çilesi sona erdi Kanada'nın Quebec City kentindeki Müslümanların 20 yıllık mezarlık çilesi sona erdi
Rusya'dan açık teklif: Gaz için yüzde 25 indirime hazırız Rusya'dan açık teklif: Gaz için yüzde 25 indirime hazırız
Göksel Gümüşdağ: Edin Visca takas edilecek bir oyuncu değil Göksel Gümüşdağ: Edin Visca takas edilecek bir oyuncu değil
Saadet Özsırkıntı kimdir? O Ses Türkiye Saadet kaç yaşında, nereli? Saadet Özsırkıntı kimdir? O Ses Türkiye Saadet kaç yaşında, nereli?
Kuru kayısı ihracatı 11 ayda 231 milyon dolar gelir getirdi Kuru kayısı ihracatı 11 ayda 231 milyon dolar gelir getirdi
Eşleşmeler belli oldu...İşte 4 büyüklerin kupadaki rakipleri Eşleşmeler belli oldu...İşte 4 büyüklerin kupadaki rakipleri
Bakan Dönmez: Elektriği yenilenebilir kaynaklardan kullanmak isteyen tüketiciler için yeni bir tarife modeli çalışıyoruz Bakan Dönmez: Elektriği yenilenebilir kaynaklardan kullanmak isteyen tüketiciler için yeni bir tarife modeli çalışıyoruz
20 Aralık Doya Doya Moda bu hafta kim elendi? Doya Doya Moda bu hafta kim birinci oldu? 20 Aralık Doya Doya Moda bu hafta kim elendi? Doya Doya Moda bu hafta kim birinci oldu?
Tropikal meyveler üreticinin yüzünü güldürdü Tropikal meyveler üreticinin yüzünü güldürdü

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

20 Aralık 2019 Cuma 12:11:16 | Son Güncelleme: 20 Aralık 2019 Cuma 12:13:56

Hezarfen'in kanatları Ankara'da süzüldü

İstanbul Devlet Tiyatrosunca bir Türk bilginin tutku ve heyecanının yeni nesillere anlatıldığı Uçmak "Hezarfen Ahmet Çelebi" oyunu, başkentte sergilendiği 6 günde, 3 bin 600 kişi tarafından izlendi.

Yerli yazarların oyunlarının sergilendiği Devlet Tiyatrolarının (DT) 6. Ankara Buluşması, 10-15 Aralık'ta gerçekleştirildi. 

İstanbul Devlet Tiyatrosunun sahneye koyduğu Uçmak "Hezarfen Ahmet Çelebi" oyunu, DT Ankara Buluşması kapsamında çıktığı başkent sahnesinde tiyatroseverlerden yoğun ilgi gördü.

Ömer Faruk Oyal'ın yazdığı, Hakan Çimenser'in yönettiği, 17. yüzyılda bir bilim insanın tutkularını ve yalnızlığını bazı sürpriz sahnelerle anlatan oyunu, 6 günde 3 bin 600 kişi izledi.

Başrol Ahmet Çelebi'yi canlandıran Tolga Evren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 17. yüzyıl İstanbul'unda geçen oyunun herkesin bildiği masalsı bir konuyu izleyiciye aktardığını söyledi.

Hezarfen'in "bin ilimli" anlamına geldiğine işaret eden Evren, oyunda bilim adamı Ahmet Çelebi'nin biyografik hikayesinin ele alındığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oyun, Ahmet Çelebi'nin uçma macerasının çocukluğundan başlayarak, bir tutkuya dönüşmesini ve vazgeçilmez bir hedef haline gelmesini anlatıyor. Fakat o zamanın toplumunda, o çağda bu işlerle uğraşmak çok zor ve meşakkatli. Çevresinde onu anlayan ne ailesi ne dostları var. Yalnız bir insan. Pek kimseyle tutkusunu konuşamıyor, dertleşemiyor. Her şeyi kendi yapmak zorunda. O yüzden bana biraz da trajikomik gelen bir oyun."

"Tam bir cesaret örneği"

Evren, Hezarfen Ahmet Çelebi'yi canlandırırken kendisini en çok 17. yüzyıl insanı olmanın zorladığını dile getirerek, "Hepimiz modern dünyanın, çağdaş yaşamın insanlarıyız. 16-17. yüzyılda bugünü yaşayan bir insanın uğraşacağı meşgalelerin hemen hemen hiçbiri yoktu. O zaman düşünceler daha feodal, yapı daha baskıcı, sosyal toplum bugünkü gibi değil, şartları daha oturmamış." diye konuştu.

Ahmet Çelebi'nin öyle bir dönemde, herkesin "Hayır, yapamazsın, düşeceksin." dediği bir ortamda, hayatını ortaya koyup uçmaya çalışmasının tam bir cesaret örneği olduğuna dikkati çeken Evren, şöyle devam etti:

"2020'li yıllarda biz sanatçılar tarihimizle ilgili bu tip şeyler anlatabiliriz. Hezarfen Ahmet Çelebi'nin o kapalı toplumda kimsenin inanmadığı bir şeyi yaparkenki tutkusu ve sadece kendisinin inanması... Tarihimizdeki bilim insanlarının öykülerini bugünün insanlarına anlatmak bence çok değerli."

"Büyük İstanbul Şenliği de sahneye taşındı"

Oyunda izleyicileri birtakım sürprizlerin de beklediğini anlatan Evren, o dönemde gerçekleştirilen Büyük İstanbul Şenliği'nden öğeleri de sahneye taşıdıklarını dile getirdi.

Evren, "Şenliğe cambazlar, madrabazlar, soytarılar, akrobatlar, herkes katılmış. Haliç'in üzerine ip gerilmiş ve cambazlar karşıdan karşıya yürümüş. Şenlik sahnemizde bu tip numaralarımız var. Bunlar için çok çalıştık. Şenlik numaraları için daha önceden yapmadığımız birtakım beceriler üzerine çalıştık ve yaptık. Bunlar da oyunu yükseltti ve çok şey kattı." ifadesini kullandı.

Ankara seyircisinin kendileri için çok değerli olduğunu vurgulayan Evren, "Başkentliler tiyatroyu çok iyi biliyor, oyunu çok dikkatli ve çok hassas izliyor. Her oyun öncesi heyecanlanıyoruz." dedi.

"Ayşe hemen çıkıp gitmiyor"

Hezarfen Ahmet Çelebi'nin eşi Ayşe rolünü canlandıran Ebru Unurtan Urağ ise iyi bir aileden gelen Ayşe'nin, tutkularının peşinden koşan eşini anlamakta zorluk çektiğini söyledi.

Evliliğinin normal bir şekilde yürümesini bekleyen Ayşe'nin Hezarfen'e tepki gösterdiğini anlatan Urağ, "Ama yine de hemen çıkıp gitmiyor, babasıyla paylaşıyor, annesine 'Ne yapacağım?' diye soruyor ama 'Beni alın bu adamın yanından.' demiyor. Ayşe oyunun sonunda da bildiğini okuyan Hezarfen'i kabul ediyor." diye konuştu.

"Yerel hikayelerin seyirciyle buluşturulması önemli"

Oyuncu Orhan Kurtuldu ise yerli yazarları kazanmanın Devlet Tiyatrolarının yaptığı en önemli işlerden biri olduğunu belirterek, Türk tiyatrosunun yerel hikayelerinin seyirciyle buluşturulmasının önemine işaret etti.

Uçmak'ın Ömer Faruk Oyal'ın yazdığı ilk tiyatro eseri olduğunu dile getiren Kurtuldu, "Rejisörümüz Hakan Çimenser de mükemmel bir reji yaparak oyunu uçurdu." dedi.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ