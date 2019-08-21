Herakles Lahdi'nin replikası Akvaryum'da sergileniyor

  • Bist 100
    95522.1
  • Dolar
    5,7222
  • Euro
    6,3547
  • Altın
    275,6870
İstanbul
24 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Afyonkarahisar'da kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı Afyonkarahisar'da kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı
Trump yönetiminden yasa dışı göçmen aileler için süresiz gözaltı kararı Trump yönetiminden yasa dışı göçmen aileler için süresiz gözaltı kararı
Van'da iki aile arasındaki husumet barışla sona erdi Van'da iki aile arasındaki husumet barışla sona erdi
Edirne'de Irak, Afganistan ve İran uyruklu 335 düzensiz göçmen yakalandı Edirne'de Irak, Afganistan ve İran uyruklu 335 düzensiz göçmen yakalandı
Hindistan iç işlerine dışarıdan müdahaleye izin vermeyecek Hindistan iç işlerine dışarıdan müdahaleye izin vermeyecek
Eminönü'nde su baskınlarına karşı iki terfi hattı Eminönü'nde su baskınlarına karşı iki terfi hattı
Gar saldırganı Durmaz'ın yargılandığı davada ara karar Gar saldırganı Durmaz'ın yargılandığı davada ara karar
Tunceli'de 3,9 büyüklüğünde deprem Tunceli'de 3,9 büyüklüğünde deprem
Şırnak'ta bir terörist etkisiz hale getirildi Şırnak'ta bir terörist etkisiz hale getirildi
Yemen Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed el-Hadrami: Yemen'in güneyindeki ayaklanma sonlandırılacak Yemen Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed el-Hadrami: Yemen'in güneyindeki ayaklanma sonlandırılacak
Han Şeyhun Rusya destekli Esed rejiminin kuşatmasında Han Şeyhun Rusya destekli Esed rejiminin kuşatmasında
Sturridge 3 yıl Trabzonspor'da Sturridge 3 yıl Trabzonspor'da
İrlanda mahkemesi Ryanair pilotların grev kararını geçersiz saydı İrlanda mahkemesi Ryanair pilotların grev kararını geçersiz saydı
Ruhani'den Batı'ya 'deniz yolları güvende olmaz' tehdidi Ruhani'den Batı'ya 'deniz yolları güvende olmaz' tehdidi
İslam İşbirliği Teşkilatından 'Kudüs Filistin'in başkentidir' vurgusu İslam İşbirliği Teşkilatından 'Kudüs Filistin'in başkentidir' vurgusu
Halka yeni sezon ne zaman? Halka dizisi yeni sezon ilk bölüm ne zaman? Halka yeni sezon ne zaman? Halka dizisi yeni sezon ilk bölüm ne zaman?
Memur zammı belli oluyor! Son kararı Hakem Kurulu verecek Memur zammı belli oluyor! Son kararı Hakem Kurulu verecek
G.Saray, Kostas'ın transferi için PSV Eindhoven'la anlaşma sağladı G.Saray, Kostas'ın transferi için PSV Eindhoven'la anlaşma sağladı
YouTube yanlışlıkla yüzlerce videoyu yayından kaldırdı YouTube yanlışlıkla yüzlerce videoyu yayından kaldırdı
Mısır ve Çin'den Akdeniz'de ortak tatbikat Mısır ve Çin'den Akdeniz'de ortak tatbikat
Türk-İş'ten eleştirilere yanıt Türk-İş'ten eleştirilere yanıt
Konut Fiyat Endeksi haziranda arttı Konut Fiyat Endeksi haziranda arttı
'Kız Kardeşler' Saraybosna'da izleyiciyle buluştu 'Kız Kardeşler' Saraybosna'da izleyiciyle buluştu
Ara Güler'in objektifinden tarihi şehir Bursa Ara Güler'in objektifinden tarihi şehir Bursa

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

21 Ağustos 2019 Çarşamba 17:02:29 | Son Güncelleme: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 17:03:19

Herakles Lahdi'nin replikası Akvaryum'da sergileniyor

Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleri sonucu 2 yıl önce İsviçre'den iadesi sağlanan Roma Dönemi'ne ait Herakles Lahdi'nin replikası, Antalya Akvaryum'a alınarak ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Anadolu'ya ait yurt dışındaki tarihi eserlere dikkati çekmek ve iadesini sağlamak amacıyla Antalya Tanıtım Vakfı'nın (ATAV) başlattığı, "Eserler ait olduğu yerde güzeldir" projesi kapsamında, 2017 yılında İsviçre'den Antalya'ya getirilen Herakles Lahdi'nin replikası, Antalya Akvaryum Fuaye alanına konuldu.

Burada düzenlenen törende konuşan ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, yurt dışındaki müzelerde sergilenen Nereidler Anıtı, Pavaya Lahdi, Harpy Anıtı, Ksanthos Anıtı, Trysa Heroonu, Myra Kaya Mezar Kabartması, Sion Definesi ve Thyke Heykeli'nin iadesinin sağlanması için imza kampanyası başlattıklarını hatırlattı.

"Eserler ait olduğu yerde güzeldir" adını verdikleri proje ile ilk olarak Ksnthos'tan götürülen ve British Museum'da sergilenen Nereidler Anıtı'nın bir bölü iki ölçeğindeki replikasının Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nin çıkışına konulduğunu belirten Ege, "Bugün de Perge Antik Kenti'nden İsviçre'ye götürülen ve Kültür Turizm Bakanlığının girişimleriyle 2017'de getirilen Herakles Lahdi'nin replikası Antalya Akvaryum'un önüne yerleştirildi. Bu replikayı arkeolog Mustafa Samur hazırladı. Çalışma, bir yıl boyunca burada sergilenecek." diye konuştu.

Proje çerçevesinde 6 bin 385 imzaya ulaşıldığını ifade eden Ege, şunları söyledi:

"Yılda bir milyonu aşkın ziyaretçi ağırlayan Akvaryum'da, proje ile ilgili hazırlanan broşürler ve biletlerin üstüne bastırılan 'QR' kodları ile imza kampanyamıza destek isteyeceğiz. İmza sayısı bir milyona ulaştığında imzaları UNESCO ile paylaşacağız. ATAV, bu proje ile kamuoyu bilinci oluşturmayı ve bakanlığın yurt dışına götürülen eserlerin iadesi için yaptığı çalışmalara katkı vermeyi amaçlıyor."

"Bu topraklarda kim eser bıraktıysa bu topraklara aittir"

Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar da önemli bir projeye imza atıldığını aktardı. Antalya'nın değerlerinin ait olduğu yere dönmesi gerektiğini vurgulayan Acar, "12 bin yıllık Göbeklitepe Urfa'da ama 500 bin yıllık Karain Mağarası da burada. Denizin altında şu ana kadar bulunmuş en eski batık da Antalya sınırları içindi. Bu topraklarda kim yaşadıysa, kim eser bıraktıysa bu topraklara aittir. Bu medeniyetin eserleri de bu topraklarda kalmalıdır." şeklinde konuştu.

Acar, Kültür ve Turizm Bakanlığının da yurt dışındaki eserlerin iadesi için önemli çalışmalar yürüttüğünü vurguladı.

Törene, Antalya Akvaryum Genel Müdürü ve Alternatif Turizm Etkinlikleri ve İşletmeleri Birliği (ATİB) Başkan Yardımcısı İsmail Arık da katıldı.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ