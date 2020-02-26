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26 Şubat 2020 Çarşamba 12:01:41 | Son Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 12:03:22

Her durağında farklı kültürü tanıtan Doğu Ekspresi'ne ilgi artıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, yerli ve yabancı turistlerce büyük ilgi gören Doğu Ekspresi'ne ilişkin, "Doğu Ekspresi'nin yazı, kışı ayrı güzel. Doğasıyla çiçeğiyle bitkileriyle özellikle içinden geçtiği kanyonlarıyla çok keyifli bir yolculuk." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından olup hafızalarda eşsiz manzaralarıyla yer eden Ankara-Kars seferini yapan Doğu Ekspresi ile Erzurum'dan Kars'ın Sarıkamış ilçesine kadar yolculuk yaptı. 

Ankara'dan hareket edip Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum üzerinden Kars'a ulaşan, yolcularına 25 saat boyunca doğal güzellikleri görme imkanı sunan Doğu Ekspresi ile seyahat eden Ersoy, yolculuk sırasında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Ersoy, rağbet görmeye devam eden Doğu Ekspresi'nin, Türkiye'nin sahip olduğu turizm potansiyeline katkı sunduğunu belirterek "Kışın görüntü açısından çok daha farklı oluyor ama Doğu Ekspresi'nin yazı, kışı ayrı güzel; yazın da çok güzel görüntüler oluyor. Doğasıyla, çiçeğiyle, bitkileriyle, özellikle içinden geçtiği kanyonlarıyla çok keyifli bir yolculuk." diye konuştu.

"Amacımız turizmi Türkiye'nin 81 iline yaymak"


Bakan olduktan sonra Doğu Ekspresi'ne ikinci kez bindiğini söyleyen Ersoy, "Buradaki esas amacımız, turizmi Türkiye'nin 81 iline yaymak. Doğu'da Mardin'den sonra en şanslı il, Kars. Kars'ın turizmini geliştirmek için hem Kars'taki yerel idareyle hem de biz Bakanlık olarak neler yapabiliriz, üstüne neler koyabiliriz diye sıklıkla geliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ersoy, Kars'ın, başta Türkiye olmak üzere dünyaya tanıtılmasının önemine işaret ederek "Burada en önemli şey pazar çeşitliliği. Biz 2023 turizm stratejileriyle pazar çeşitliliğinin stratejik olarak ne kadar önemli olduğunu o strateji planında da vurguladık." dedi.

Bakan Ersoy, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından Ankara-Kars hattında hizmete sunulan, güzergahındaki durak noktasıyla yolcularına farklı lezzetleri tatma ve kültürel değerleri görme imkanı sağlayan turizm treninin yoğunluğunun gün geçtikçe arttığını söyledi.

"Turizm treni başarılı oldu"

Turizm treninin ilk etapta günaşırı sefer yaptığını anlatan Ersoy, "Bu hattaki turizm treni de oldukça başarılı oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bu seferi günaşırı başlatmıştı, sonra her güne çıkardı. İkinci aşamada da vagon sayısını yükseltti." diye konuştu.

Ersoy, turizm trenine ilişkin çalışmalarının sürdüğünü belirterek şunları değerlendirmeyi yaptı:

"Bu konuda yapılacak 5 nokta var. Şimdi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı o noktalar üzerinde çalışıyor. Onlar bize bir plan hazırlayacak biz de onun tanıtımıyla yaygınlaşması üzerine bir destek vereceğiz. İnşallah sırayla diğer illeri de devreye alacağız. Sadece trenin gittiği hat değil, varış noktası da önemli. Turistin, vardığı noktada da aktivite olarak turizm açısından bazı potansiyeller bulması lazım. Turistin gittiği noktadan hemen dönmemesi, konaklaması lazım ki o zaman bir turizm ekonomisi oluşsun. Çevre illerle bağlantının düzgün olması, turistin oradan başka illere geçebiliyor olması lazım. Yani bu hat sadece kendi hattını beslemiyor aslında çevresindeki illeri de besliyor. O zaman attığınız taş ürküttüğünüz kuşa değiyor, gerçekçi bir turizm ekonomisi yaratmış oluyorsunuz."

Turizm treninin mevcut ağlar üzerinde gideceğini belirten Ersoy, "Mevcut ağlardaki uzun süreli seyahatler aslında keyif veriyor. Onlar üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile çalışıyoruz. Bundan sonra her yıl yeni bir hat ilave ederiz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

(AA)

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