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15 Eylül 2019 Pazar 15:17:52 | Son Güncelleme: 15 Eylül 2019 Pazar 15:21:33

Her bir heykel için 4 bin metre uzunluğunda metal çubuk kullandı

Contemporary Istanbul'a ilk kez katılan Güney Afrikalı heykel sanatçısı Jake Michael Singer'ın metal çubuklarla yaptığı heykeller yoğun ilgi görüyor.

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Contemporary Istanbul (CI), Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen sanatçı, galeri, kurum ve kuruluşlarını sanatseverlerle buluşturuyor.

Fuarda, farklı ülkelerden gelen ve bu yıl ilk kez CI deneyimi yaşayan 23 yeni galeri, çağdaş sanat örneklerini ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

Heykel sanatçısı Jake Michael Singer da fuara ilk kez katılan, Güney Afrika'nın başkenti Cape Town merkezli THK Galery'nin sanatçıları arasında yer alıyor.

Sanatçının, her biri için 4 bin metre uzunluğunda metal çubuk kullandığı kuş heykelleri de fuarda yoğun ilgi görüyor. Singer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eserlerinde birden fazla kuşun bir araya gelerek kolektif bir yapı oluşturduğunu söyledi.

Eserlerindeki kuşların göçmek için toplandığını aktaran Singer, "Bu yüzden bu çalışma da göç ile alakalı. Eserlerimin ana maddesini metal çubuklar oluşturuyor. Güney Afrika’da biz bu çubuklarla evlerin etrafını çeviririz. Heykellerde kuşların özgürlüğü ve hareketi temsil etmesiyle yapıldığı malzemenin arasında bir tezatlık hedefledim." diye konuştu.

Singer, her biri için 4 bin metre uzunluğunda metal çubuk kullandığı heykellerinin detaylarını şu sözlerle anlattı:

"Ben her zaman bir sanatçıydım bence. 16 yaşımdayken ciddi anlamda sanat üzerine çalışmayı düşündüm. Belki mühendis olurum diye de düşünüyordum ama 18. yaş günümde kararımı verdim, sanatçı olmak istiyordum. İlk başlarda ressam olmayı düşündüm. Cape Town'da bir sanat okuluna kayıt oldum. Orada okumaya başladım ve bittiğinde heykel yapıyordum. Materyallerle oldukça iç içe ve fiziki bir şey olması beni kendine çekti. Tabii benim gibi metal çubuklarla çalışınca oldukça dikkatli olmalısınız çünkü elinizi kesebilirsiniz. O zamandan beri metal çubuklarla heykeller yapıyorum. Aynı zamanda resim ve fotoğrafla da ilgileniyorum. Okulu bitirdiğimden beri çalışmalarım birkaçı kişisel olmak üzere yaklaşık 70 sergide yer aldı."

- "Buranın bu kadar harika olması beni şaşırttı"

CI'da ilk deneyimi olduğunu hatırlatan sanatçı, "Bu yılın ilk aylarında İstanbul'a bir kere daha gelmiştim. Çok sevdim İstanbul'u. Umarım bundan sonra yine gelirim. İzleyiciler harika, çok ilgililer. Hepsi sanatla ilgili, bilgi ve birikim sahibi eğlenceli insanlar. Burada olmak çok güzel. Bu kadar harika olması beni şaşırttı. Hem yapım ekibi hem galeriler hem izleyiciler harika." ifadelerini kullandı.

THK Galery'nin sahibi Frank Schönau da fuara katılmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Cape Town’dan bir arkadaşımızın çağırmasıyla geldik. O bana bir bilgi gönderip 'Bununla ilgilenir misin?' dedi. Sonra baktım gerçekten çok güzel işler yapılıyor. Neden olmasın dedim. Geçen sene özellikle Türkiye’deki sanat faaliyetleri çok etkileyiciydi. Müzeler, galeriler ve koleksiyonerler çok iyi." diye konuştu.

Daha önceden koleksiyoner olduğunu ve yaklaşık 30 yıl önce daha çok uluslararası sanat eserleriyle ilgilenmeye başladığını aktaran Schönau, "Daha sonra bir iş için bir iş için Cape Town'a geldim ve farkettim ki oldukça büyük bir hareketlilik var. Yeni jenerasyon geleneksel sanatları da kullanarak çok güzel işler yapıyor. Bu çalışmalar çok ilgimi çekti ve Cape Town'da Afrikalı sanatçıların eserlerini bir araya getirmeye karar verdim." açıklamasında bulundu.

- "Eserlerimiz Güney Afrika'nın kültürünü yansıtıyor"

Schönau, fuara katılmaya çok kısa sürede karar verdiklerine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Sürpriz oldu. Oldukça güzel geri dönüşler aldık ve bu inanılmaz. Çok fazla ilgi var, özellikle isim yapmış aileler var Türkiye'de. Burada gördüğümüz ilgiden dolayı çok gururluyuz. İnsanlar arasında rekabet var bizim eserlerimiz için. Müzeler de ilgileniyor eserlerimizle bu bizim için çok anlamlı. Buradaki insanların da Cape Town'a gelmesini çok isterim. Evet çok güzel bir ülke, doğanın tadını çıkarabilirsiniz ama aynı zamanda çok da iyi galerileri var. Sanat dünyası inanılmaz Cape Town'da. Çok güzel müzeler de var."

Galerinin fuara üç sanatçı ile katıldığını aktaran Schönau, eserlerin Güney Afrika'nın kültürüyle de alakalı olduğunu sözlerine ekledi.

Akbank'ın ana sponsorluğunda bu yıl 14'üncüsü düzenlen çağdaş sanat fuarı bugün sona erecek.

AA

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