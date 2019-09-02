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02 Eylül 2019 Pazartesi 07:22:43 | Son Güncelleme: 02 Eylül 2019 Pazartesi 07:24:17

'Hayme Ana' kabri başında anıldı

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi olan ve "Devlet ana" olarak anılan "Hayme Ana" kabri başında anıldı.

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi olan ve "Devlet ana" olarak anılan "Hayme Ana" için Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba köyündeki kabri başında 738. kez anma töreni düzenlendi.

738. Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri kapsamındaki tören, Kütahya Valisi Ömer Toraman ve diğer protokol mensuplarının Hayme Ana'nın türbesini ziyaret edip dua okumasıyla başladı.

Toraman, törende yaptığı konuşmada, Türk milletinin tarihin her döneminde önemli roller oynadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Hepimizin üzerinde hakkı bulunan Hayme Ana'mızın manevi huzurundayız. Domaniç'ten tarihe yön veren, Türklüğe ve İslam'a yol açan, aynı zamanda bu topraklarda güneş gibi parlayan, mübarek yüzlü, dualı dili ve hikmetli sözleriyle Hayme Ana'mız vardı. Sultan Alparslan'ın Malazgirt'e açtığı kapıdan akın akın Anadolu'ya giren, Kızıl Elmasını arayan ecdadımız, Ertuğrul Gazi ile kendisine yeni bir istikamet belirlemiştir. Kayı boyunun Hayme Ana'nın önderliğinde Söğüt'ü kışlak, Domaniç'i yaylak olarak tutmasıyla küçük bir beylikten bir cihan imparatorluğuna uzanan sürecin köklü bir medeniyetin ilk adımları atılmıştır."

Toraman, Hayme Ana'nın, Türk tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.

Bu şenliklerin tarihi daha iyi anlamak, tarih bilincini güçlendirmek ve geleceğe ilişkin değerlendirme yapmak için bir fırsat sunduğunu dile getiren Toraman, "Bugün bu vesileyle ecdadımızın emaneti olan bu köklü mirasa sahip çıkacağımızı ve gelecek nesillere aktaracağımızı, birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle ülkemizi huzur ve refah içerisinde geleceğe taşıyacağımızı bir kez vurguluyoruz. Hayme Ana'mızın manevi huzurunda, milletimizin ve devletimizin ebed müddet daim geçen tüm ecdadı bir kez daha rahmetle yad ediyoruz." diye konuştu.

AK Parti Kütahya milletvekilleri Ahmet Tan ile Ceyda Çetin Erenler, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve diğer ilgililer ile vatandaşların da katıldığı etkinlikte, Karesi Atlı Okçuluk ve Savaş Sanatları Ekibi, Bursa Kılıç Kalkan Ekibi ile mehter takımı gösteri sundu.

Tören sonunda, atlar eşliğinde Söğüt'e temsili göç yürüyüşü yapıldı.

(AA)

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